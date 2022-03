Agyunk rendkívül összetett, számtalan bonyolult folyamatot futtat, amelyek lehetővé teszik számunkra a gondolkodást, a mozgást és az érzéseket. Ez csak azért lehetséges, mert az agyban rengeteg igen változatos sejttípus van, és ezek mindegyikének nagyon specifikus funkciója van. A Max Planck Neurobiológiai Intézet kutatói egy nemzetközi csapattal együtt azt vizsgálták, hogy ez a sokféleség miként jön létre.

Az emberi agyban rengeteg különböző sejttípus van. Ma már az is kideríthető, hogy honnan származnak. Fotó: Getty Images

A müncheni kutatók olyan módszert dolgoztak ki, amellyel egerek agyában elemezhették a sejttípusok fejlődési viszonyait. Eredményeik azt mutatják, hogy a sejttípusok hasonlósága nem a rokonsági fok mércéje. Sőt, az agy hasonló típusú sejtjei gyakran egyáltalán nem rokonok. Ezzel szemben a nagyon különböző típusú sejtek is lehetnek azonos eredetűek. Az erről szóló tanulmányt a Nature tudományos folyóirat közölte.

A sejtek nem használják fel az összes információt

Testünk több száz sejttípusból áll, amelyek mindegyikének megvan a maga sajátos feladata. Ezek a sejtek tulajdonságaikban nagymértékben különbözhetnek egymástól. (Ez jól látható, ha például egy vérsejtet összehasonlítunk egy bőrsejttel.) Ennek ellenére minden sejt azonos genetikai információt hordoz. A sokféleség azért lehetséges, mert a sejtek nem használják fel az összes beléjük kódolt információt. Minden sejttípus csak azokat a géneket aktiválja, amelyekre ténylegesen szüksége van. Ezek aztán RNS-ek és fehérjék előállítását vezérlik le, a folyamat végül egy nagyon specifikus sejttípust eredményez.

A legtöbb sejt sorsa a fejlődés során dől el. Azt a folyamatot, amikor a nem specializálódott sejtek specifikus sejttípusokká érnek, differenciálódásnak nevezzük. Differenciálódás nélkül például egy megtermékenyített petesejtből nem jöhetne létre különböző szövettípusokból felépülő szervezet.

Az agyban különösen sokféle sejttípus található, amelyek többsége gliasejt és neuron. Ezek tovább oszthatók különböző specializált sejttípusokra. Csak a gátló neuronoknak több mint 100 különböző típusa van. Ezek a fejlődés kezdetén többször osztódó neurális őssejtekből származnak. Később leánysejtjeikből születnek a különböző sejttípusok.

Továbbra is megoldatlan kérdés, hogy ezek a változatos sejttípusok hogyan keletkeznek differenciálatlan elődsejtekből néhány hét alatt az embernél vagy napok alatt az egérnél. Egy nemzetközi kutatócsoport, amelyet Christian Mayer neurobiológus vezetett a Max Planck Intézetben, azt vizsgálta, hogy milyen mechanizmusok révén jön létre a sejtek sokfélesége az egér agyában. A kutatókat különösen az érdekelte, hogy vajon egyetlen őssejtből származhatnak-e különböző sejttípusok, és hogy a fejlődés során milyen időpontban dől el az idegsejtek sorsa.

Melyik sejtből származik a többi?

A tudósok új technikát fejlesztettek ki az őssejtek jelölésére. Ehhez több millió mesterséges DNS-szekvenciát, úgynevezett vonalkódokat hoztak létre. A vonalkódok egyikét minden egyes sejtbe beillesztve az őssejtek ezreit egyedileg megjelölték, hasonlóan a fogyasztási cikkek beolvasására használt, széles körben ismert vonalkódokhoz. Amikor egy megjelölt sejt osztódott, a vonalkódot átadta a leánysejtjeinek, így azonosíthatóvá vált, hogy mely sejtek származnak egymástól. A kutatók ezt a módszert egysejtes RNS-szekvenálással kombinálták, amely egy adott sejtben az összes aktív gént azonosítja. Az így kapott információk alapján a vonalkóddal jelölt sejteket különböző sejttípusokba tudták besorolni.

A két módszer együttes használatával sikerül kimutatni, hogy a sejttípusok és a köztük lévő hasonlóságok alapján nem lehet a fejlődési kapcsolatokra következtetni. Szemben az általános vélekedéssel a hasonló típusú sejtek nem vezethetők vissza közös eredetre. Ez azt is jelenti, hogy az egymástól független elődsejtekből is keletkezhetnek hasonló (konvergáló) sejttípusok.

A Nature Neuroscience folyóiratban publikált kutatás szerint a depresszió abból ered, hogy az agysejtek nem képesek megfelelően kommunikálni egymással. Ez a felfedezés jelentős elmozdulást jelent a depresszió kialakulásával kapcsolatos eddigi ismereteinkben, következésképpen a betegség kezelési módszereiben is. A hormonszerű agyi vegyületek, például a szerotonin szintjének hangsúlyozása helyett a kutatók arra helyezik a hangsúlyt, hogy depresszió esetén a sejtek közötti jelátvitel válik rendellenessé.

A tudósok a gátló neuronok esetében az ellenkező forgatókönyvet is be tudták mutatni. A különböző agyi struktúrákban ugyanabból az őssejtből különböző (divergáló) sejttípusok is kifejlődhetnek. Ebben az esetben úgy tűnik, hogy az elődsejt határozza meg az idegsejt sorsát. A differenciálódás az elődsejtek szintjéről indul, és nem később következik be valamilyen külső jel hatására. Ennek megfelelően egy elődsejtből (progenitorsejtből) különböző idegsejttípusok keletkezhetnek. A folyamat egészen a fejlődés olyan kései szakaszáig bekövetkezhet, amiről korábban azt feltételezték, hogy abban a fázisban ez a változási potenciál már nem létezik.

A tudósok arra számítanak, hogy a feltártak a jövőben segítenek jobban megérteni az idegrendszer fejlődési rendellenességeit. A sejtek fejlődési viszonyainak vizsgálatából például kiderülhet, hogy az idegsejtek bizonyos csoportjaira miért hatnak a neurológiai és pszichiátriai betegségeket okozó genetikai mutációk. Ráadásul az új módszer kiterjeszthető bármilyen más szövettípusra is, így a lehetséges alkalmazások széles spektruma tárulhat fel - írta a tudományos kutatásokkal foglalkozó Technology Networks portál.