Étrend-kiegészítő állíthatja meg a prosztatarákot?

Egy másfél éven át tartó vizsgálat szerint egy ismert táplálékkiegészítő, a pectasol (módosított citruspektin) szedése folyamatosan javította a prosztatarákban szenvedő férfiak kilátásait. "A 18 hónapig tartó nyomonkövetés eredményei azt mutatják, hogy ez a specifikusan módosított táplálékkiegészítő hasznos volt azoknak a prosztatarákos betegeknek, akik már hosszabb ideje biokémiai relapszusban (visszaesésben) szenvednek" - idézi Daniel Keizmant, az Izraelben zajló klinikai vizsgálat vezetőjét a Cure rákkutatással foglalkozó portál.

A citrusfélékből származó pektinek ígéretes hatóanyagok a rák ellen - Fotó: iStock

Konkrétan fél év után kiderült, hogy a vizsgálatban pectasolt szedő 45 beteg közül 31-nél (68 százalék) csökkentett a betegség progressziója. Úgy tűnik, hogy a módosított citruspektin lassítja a PSA megduplázódási idejét (ez a mutató méri a prosztatarák biokémiai és klinikai progresszióját műtét vagy besugárzás után).

Eredmények 12 hónap után

Azon betegek 65 százalékánál, akik nyolc héten keresztül napi háromszor 5 gramm pectasolt kaptak, kiderült, hogy a betegség nem mutatott progressziót. Ráadásul egyetlen esetben sem volt szükség arra, hogy mellékhatások miatt megszakítsák a kezelést.

A pektin egy természetesen előforduló anyag, amely megtalálható a citrusfélék, például a citrom, a narancs, a grépfruit és az alma héjában. A citruspektint gyógyászati célra úgy módosítják, hogy felszívódjon a bélben.

Miközben ezek a tanulmányok ígéretes eredményekkel kecsegtetnek, a brit rákkutató központ (Cancer Research, UK) figyelmeztetést tett közzé, hogy további tanulmányokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, valóban hasznos-e a szóban forgó étrendkiegészítő, azaz a citruspektin a rák kezelésében. "Fontos, hogy az alternatív vagy kiegészítő terápia megkezdése előtt a beteg beszéljen az orvosával. Ha a nem igazolt módszerek miatt a abeteg abbahagyná a korábbi kezelést, az végzetes is lehet" - fogalmazott a szervezet a honlapján.

A zöldségfogyasztás vizsgálata

A zöldségek és gyümölcsök rákellenes hatásában (a bennük lévő antioxidáns, immunerősítő és másfajta hatóanyagok miatt) sokan hisznek. Ez az oka, hogy a korai stádiumú prosztatarákban szenvedő férfiaknak gyakran azt javasolják, hogy növeljék a zöldségfogyasztásukat a betegség súlyosbodásának megelőzése érdekében. Nemrégiben azonban egy vizsgálat kimutatta, hogy a zöldségeknek - bármilyen egyéb egészségi előnyt is nyújtsanak - nincs észlelhető hatásuk a prosztatarák alakulására - írja a The New York Times.

A JAMA orvosi folyóiratban ismertetett kétéves tanulmányban a kutatók véletlenszerűen két csoportra osztották a 478 résztvevőt, akiknél biopsziával megerősítetten megjelent a korai stádiumú prosztatarák. Az első csoportba tartozókat olyan programba vették fel, ahol mindegyikük mellé tanácsadót rendeltek, akik ismételt telefonhívásokkal arra ösztönözték őket, hogy naponta legalább hét adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasszanak. A második csoport tagjai csupán írásbeli információkat kaptak, hogy milyen étrendet érdemes követniük.

A táplálkozási interjúk és a karotenoidkoncentráció vérvizsgálatok azt mutatták, hogy a kontroll csoporthoz képest az intervenciós csoport tagjai szignifikánsan több zöldséget, illetve kevesebb vörös húst és zsírt fogyasztottak. A prosztatára jellemző antigénszintek emelkedésével vagy az ismételt biopsziával mérve azonban nem volt különbség a csoportok között az előrehaladottabb állapotú daganatok kifejlődésének idejében.

Bár a prosztatarák elsősorban az idős férfiak betegsége, 40-45 éves kor után már bárkinél kialakulhat. Amennyiben időben, még a tünetek megjelenése előtt diagnosztizálják, jól gyógyítható. De mit tehetünk a megelőzésért, és hogyan lehet felismerni, hogy baj van? Részletek!

A tanulmány vezető szerzője, J. Kellogg Parsons, a Kaliforniai Egyetem (San Diego) urológusprofesszora elmondta, hogy a zöldségekben gazdag étrend hasznosnak bizonyult rákosoknál a korábbi epidemiológiai tanulmányokban. Az urológus szerint sajnos mégsem ez a helyzet, valószínűleg azért, mert a rák nagyon összetett betegség, és tl egyszerű lenne annyival elintézni, hogy fogyasszunk több zöldséget.

Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes egészségesen táplálkozni. Márcsak azért is megéri, mert például több - a prosztatarákot és egyéb daganatos betegségeket érintő - kutatás kimutatta, hogy az egészségesebb férfiak általában sokkal jobban tolerálják a kezeléseket.