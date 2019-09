Eltűnhet a világból a halálbüntetés

Az Amnesty International tavaly 993 kivégzést rögzített. Bár ez a szám igen magas, 2016-ban az emberi jogi szervezetek még 1032 esetet regisztráltak. Oluwatosin Popoola, aki az Amnesty Internationalnél figyelemmel kíséri a halálbüntetések alakulását, megnevezte a csökkenés okát is. Irán, Szaúd-Arábia és Pakisztán - a világon a legtöbb kivégzést végrehajtó három ország - 2017-ben kevesebb emberen hajtott végre halálos ítéletet. Iránban 11, Pakisztánban 31 százalékkal kevesebb embert küldtek halálba a hivatalos szervek - számolt be a jelentésről a DW.

Kevesebb halálos ítéletet: nincs gyakorlati haszna, és erkölcstelen is

A változás okai meglehetősen különfélék. "Iránban például a droghasználattal, kábítószerekkel összefüggésbe hozható bűncselekmények kezelésével kapcsolatos igazságügyi reform az egyik ok" - mondta Popoola a DW-nek. A pakisztáni és a szaúd-arábiai csökkenést viszont nehezebb megmagyarázni. Csak a kivégzések számának csökkenése egyértelmű. Az Amnesty International a fentieken túl Egyiptomban is jelentős, 20 százalékos visszaesést tapasztalt.

A szervezet azonban figyelmeztet, hogy ezek a számok nem tárják fel az egész helyzetet. A jelentés ugyanis a minimális számokon alapul, vagyis csak azokat az eseteket veszi figyelembe, amelyek kétség kívül megerősíthetőek. A tavaly kivégzett személyek valódi számát a jelentésben szereplőnél magasabbnak tartják. (2017-ben a világ 23 országában hajtottak végre kivégzéseket.)

Kína külön történet

Az eredmények egy hatalmas vakfoltra is rávilágítanak. Az Amnesty International jelentése leszögezi, hogy Kínában is történtek kivégzések. Ez az ország küldi halálba a legtöbb polgárát az egész világot figyelembe véve, de az esetek nem szerepelnek a jelentés számaiban. "A halálbüntetések valódi mértéke továbbra is ismeretlen, mivel az adatokat titokban tartják" - írja a jelentés, és megállapítja, hogy Kínában valószínűleg több ezer embert végeznek ki évente.

Kína kivételével a világ összes kivégzésének 84 százalékát Iránban, Szaúd-Arábiában, Irakban és Pakisztánban dokumentálták. Popoola szerint az iraki hatóságok "továbbra is a halálbüntetéshez folyamodnak a megtorlás eszközeként". Ez a válasz a fegyveres csoportok - köztük az Iszlám Állam - által elkövetett támadásokra, amelyek után tömeges kivégzésekre került sor több alkalommal is az év során: több tucat férfit végeztek ki például szeptemberben. Számos további országban is végrehajtottak halálos ítéleteket 2017-ben, így Bahreinban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Jordániában.

Pozitív fejlemények a szubszaharai Afrikában

Az egyik pozitív változás az Amnesty szerint, hogy a Szaharától délre fekvő egyes országokban, például Guineában eltörölték a halálbüntetést. Gambia pedig moratóriumot jelentett be a kivégzésekre, és azt ígérte, hogy a következő lépés a halálbüntetés megszüntetése lesz. Popoola szerint a régió jelenleg éppen fordulatot él át a kivégzések gyakorlatának megítélésében és kezelésében.

A legkülönfélébb érzések kerítik hatalmukba azokat, akik percre pontosan tudják, mikor távoznak az élők sorából. Az amerikai livingstoni büntetés-végrehajtó intézetben személyes interjúk keretében beszéltek arról a halálsor lakói, hogy milyen érzéseik vannak a halállal szembenézve, hogyan viselik utolsó heteiket, és miként változott meg nézetük életről és halálról. Részletek!

Globálisan mindent összevéve kevesebb kivégzés várható az elkövetkező időben, hiszen a halálos ítéletek száma is csökkent. Míg 2016-ban több mint 3100 emberre róttak ki halálbüntetést, addig tavaly már csak mintegy 2600-ra. Az Amnesty szerint jelenleg közel 22 ezer fogoly van halálsoron.

A halálbüntetés nem elrettentő

Az emberi jogi szervezet az Egyesült Nemzetek főtitkára, Antonio Guterres idézetével terjesztette elő jelentését: "A halálbüntetés kevés az áldozatok kárpótlására vagy a bűnözés elhárítására." A halálbüntetés nemcsak értelmetlen, de morálisan sem elfogadható. Ezt Ferenc pápa húsvétkor, egy római börtön meglátogatása során le is szögezte: "A büntetés, amely nem nyitott a reményre, nem keresztényi és nem emberi. Ezért a halálbüntetés sem nem emberi, sem nem keresztényi." Popoola szerint nincs olyan hiteles bizonyíték, amely arra utalna, hogy a halálbüntetés erősebben elrettentő, mint a többi ítélet. "Kanadában például a gyilkossági ráta 2016-ra csaknem felére esett 1976-hoz képest, amikor a halálbüntetést eltörölték" - mondta.

Az eltörlés elérhető távolságra került

Popoola szerint az erőfeszítéseknek most arra kell összpontosulniuk, hogy a halálbüntetés eltörlésére törekedjenek azok az országok, amelyek még mindig gyakorolják. Az ilyen államok "azonnal kihirdethetnék a halálbüntetés eltörlését és eltávolíthatnák a foglyokat a halálsorról". A legjobb lenne, ha ezek az országok "haladéktalanul kiiktatnák a törvényeik közül azokat a halálbüntetéssel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyek sértik a nemzetközi emberi jogi szabályokat".

Az Amnesty International végső soron kifejtette, hogy a 2017-es statisztikák reményt adnak: "Ezek a fontos fejlemények megerősítik, hogy a világ fordulópontot ért el, és elérhető e teljességgel szörnyű, embertelen és megalázó büntetés eltörlése."