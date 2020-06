Eltűnhet a vérnyomásmérés, ahogy eddig ismertük

A vérnyomásmérőt (szfigmomanométer) Samuel Siegfried Karl von Basch találta fel 1881-ben, majd Scipione Riva-Rocci olasz orvos tökéletesítette, és mutatta be 1896-ban a könnyebben használható verzióját. Azóta a szerkezet lényegileg nem változott. Még a legkorszerűbb eszközöknél is csak az analóg kijelzőt váltották digitálissal, és egészítették ki olyan szolgáltatásokkal, amelyek magát a vérnyomásmérést, illetve annak módszerét nem érintették.

A vérnyomásadatokat egyre inkább okosórák és mobulaplikációk szolgáltatják - Fotó: Getty Images

A mandzsettás vérnyomásmérők kora azonban valószínűleg hamarosan véget ér. Ennek pedig egyszerű oka van, sokkal kényelmesebb és gyorsabb eljárásra van szükség. Az új módszerek már a gyakorlatban is működnek, de a robbanásszerű elterjedését egyelőre akadályozza, hogy nem elég pontosak. Ha a mérések olyan megbízhatóvá válnak, mint amit megszoktunk a mandzsettás mérőktől, az élettani ellenőrzőműszerek világában egészen új szakasz kezdődhet. A technológiai fejlődés sebességét elnézve ez néhány éven belül bekövetkezhet.

Jönnek az új technológiák

Ramakrishna Mukkamala, a Michigani Állami Egyetem biomérnöke egy olyan pontosan kalibrálható impulzushullámos technológiát alkalmazó vérnyomásmérőt fejlesztett ki, amely már felkeltette a befektetők érdeklődését is. Az ilyen eszközök azon az elven működnek, hogy a vérnyomás kiszámítható a vér két artériás pont közötti áthaladásának idejéből. A svájci Aktiia tech-startup Josep Solá vezérigazgató irányításával szintén egy ilyen eszköz fejlesztésén dolgozik. A nagy japán orvostechnológiai cég, az Omron pedig Nyugat-Európában már piacra is dobta a pontos vérnyomásmérésre képes okosóráját. Az Egyesült Államokban pedig az izraeli Biobeat okosórája egyedüliként kapott FDA-tanúsítványt, azaz megfelelőnek találták orvosi adatszolgáltatásra - írja a Medscape orvosi portál.

Az említett cégek, Solá, Mukkamala és mások is azért dolgoznak a mandzsetta nélküli vérnyomásmérésen, mert az a végső céljuk, hogy az eddig általánosnak számító vérnyomásmérő eszközöket elavulttá tegyék. A vérnyomásmérés azért vonzó a technológiai fejlesztők számára mert becslések szerint csak a világ fejlett országaiban közel 400 millió embernek van magas vérnyomása. Nekik állandó ellenőrzésre, mérésre volna szükségük, ráadásul az új irányelvek szerint az orvosi rendelőn kívül. Habár sok wellness-karkötő és óra létezik, amely valamilyen vérnyomásfigyelést kínál, de valójában ezek legtöbbje nem is próbál meg pontos értékeket kimutatni, vagy durva eltérésekkel méri a vérnyomást. Azaz a piac csak most nyílik, és valószínűleg nagy lesz a verseny, mert a veszélyeztetettek bizonyosan szeretnének egy megbízható eszközt, amely adott estben megmentheti az életüket.

Észrevétlen mérések

Miért ilyen sokat ígérőek ezek az új okosórák, hiszen nem egyszerűen vérnyomásmérő készülékekről beszélünk? Az Aktiia például egy olyan eszközt fejlesztett ki, amely nagyon hasonlít egy fitneszkarkötőhöz. Az eszköz érzékeli, ha a viselője nyugalmi helyzetbe került, és akkor méri meg a vérnyomását. A mérés maga fotopletizmográfiai (PPG) optikai érzékelők segítségével történik. Az orvosok véleménye szerint mivel nincs az orrunk előtt a mérőműszer, így a felhasználók nem is gondolnak arra, hogy a vérnyomásukat folyamatosan ellenőrzik és megszabadulnak a mérés miatti stressztől. A mérési adatok az eszközzel összehangolt okostelefonról tölthetők le.

Fotopletizmográfia, avagy így mérik fénnyel a vérnyomást Az OTSZ online leírása szerint a digitális fotopletizmográfia működése azon alapul, hogy egy infravörös fényforrás által kibocsátott és az ujjbegyen áthaladó infravörös fényt egy fotódióda felfogja. A detektált fény mennyisége egyenesen arányos az ujjbegyben lévő vér térfogatával, így meghatározható a digitális pulzustérfogat jellegzetesen két púpú görbéje. A szisztolés fázisban az aortától az ujjbegy kapillárisokig végigfutó pulzushullámból származik a szisztolés hullám. A diasztolés vagy reflexiós hullám a test alsó felében lévő elasztikus erekben, az ellenállástól függően visszaverődő anterográd pulzushullámból származik, amely az aorta és nagyerek rugalmasságától függő időtartammal és a perifériás ellenállás által befolyásolt amplitúdóval rárakódik a szisztolés komponensre. Rugalmas erekben a visszavert hullám a diasztolé alatt éri el az aortabillentyűt, ami a koszorúerek vérellátását növeli. Merev falú erekben a nagy sebességű pulzushullám túl gyorsan verődik vissza és rárakódik a szisztolés komponensre, fokozva a szisztolés nyomást és csökkentve a koronáriákban a perfúziós nyomást.

Másféle technikai megoldások is léteznek. Például egyes okostelefonok nyomásérzékelő képernyővel vannak felszerelve. Ha ujjunkkal elég erővel nyomjuk meg a kijelzőt, akkor a telefon algoritmusa kiszámítja a vérnyomást, méghozzá meglehetősen pontosan, a Michigani Állami Egyetem (MSU) vizsgálatai szerint a jelenleg is használatos ujjmandzsettás mérések hibahatárán belül. Jelenleg az MSU csapata azon dolgozik, hogy ez a megoldás minden okostelefonra felkerülhessen. Mukkamala becslései szerint az MSU alkalmazásának bevezetéséig még legalább 5 évre van szükség, mert a jobb minőségű termékben és nem a gyors kiadásban érdekeltek. A hosszú fejlesztési idő nem meglepő, ahogy Solá a Medsape-nek elmondta az Aktiia terméke 14 éves kutatás és klinikai kísérletezés után vált piacéretté.

Az ember vérnyomása többek között a légzéstől, az érzelmektől, a testmozgástól, az étkezéstől, dohányzástól, alkoholtól, a hőmérséklettől, a húgyhólyag feszülésétől, fájdalomtól és bizonyos gyógyszerektől függően percről-percre változik. Ezt befolyásolja még az életkor és a huszonnégy órás napi ritmus, valamint a vérnyomásmérés körülményei is, pl. az ún. "fehérköpeny hipertónia". Befolyásolják továbbá olyan testi adottságok, mint az elhízás, vagy egyes betegségek, melyek megváltoztathatják a vérnyomást, vagy nehézzé, esetleg pontatlanná teszik a mérést. Részletek!

Csak egy fotó

A mandzsetta nélküli mérés csak a kezdet a vérnyomásmérésben. Kanadai kutatók gépi tanulást és okostelefon videokameráját vetették be a lefényképezett arc véráramának, vérnyomásának becslésére. Ez a megoldás ugyanazon a mérési elven működik, mint a reflexiós üzemmódú PPG, amely impulzus-oximétert használnak, azzal a különbséggel, hogy környezeti fényt alkalmaz, nem pedig dedikált fényforrást. Azonban nem kell attól tartani, hogy a Nagy Testvér nyomon tudja követni a vérnyomásukat, mert ehhez ellenőrzött beállításra van szükség az értelmezhető PPG hullámformák kinyeréséhez. A fej és a telefon mozgása, a rossz fény, az alacsony hőmérséklet és sötét bőr csak néhány olyan tényező, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a véletlenszerű távoli megfigyelést.

Az új generációs vérnyomásmérők valószínűleg más egészségügyi alkalmazásokkal együtt végül számos fontos adatot gyűjtenek össze rólunk, amelyek az orvosok számára komoly támogatást jelentenek a diagnózis és a kezelések meghatározásakor. Ezek az eszközök és appok azonban valószínűleg még egy darabig a konzumer világban maradnak, a professzionális vérnyomásmérés pedig tovább követi Scipione Riva-Rocci megoldását.