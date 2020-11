A trombusok keletkezésének egyik felelőse az a vérben keringő autoimmun antitest, amely megtámadja a sejteket. Ennek következtében vérrögök jelennek meg az artériákban, a vénákban és mikroszkopikus méretű erekben is. A vérrögök pedig életveszélyes következményekkel járnak, például stroke-ot okozhatnak. A COVID-19 esetében a vérrögök korlátozhatják a vér áramlását a tüdőben, rontva ezzel az oxigéncserét - írja a MedicalXpress.

A koronavírus miatt a szervezet olykor önmagára támad, amely során vérrögök keletkeznek. Fotó: Getty Images

A SARS-CoV-2-fertőzésen kívül ezeket az alvadást okozó antitesteket általában olyan betegeknél észlelik, akik egy autoimmun betegségben, az antifoszfolipid szindrómában szenvednek. "A koronavírusos betegeknél folyamatosan könyörtelen, önmagát erősítő gyulladás-alvadási ciklust látunk a szervezetben. Most rájöttünk, hogy az autoantitestek lehetnek a bűnösök ebben az ördögi körben, amely még betegebbé teszi a már egyébként is küszködő embereket" - jelentette ki a tanulmány társszerzője, Yogen Kanthi, a Michigan Medicine Frankel Kardiovaszkuláris Központ kutatója. Jason Knight, a Michigan Medicine reumatológusa, a kutatás másik társszerzője évek óta tanulmányozza az antifoszfolipid szindróma antitesteket az általános populációban. "A COVID-19-cel kórházba került betegek fele pozitív volt legalább az egyik autoantitest esetében, ami meglepetést jelentett" - mondta a kutató.

Az egyik legrosszabb véralvadás

Az új tanulmányban, amelyet a Science Translational Medicine folyóirat tett közzé, arról számolnak be, hogy a súlyos koronavírussal küzdők körülbelül felénél "magas szintű kombinációban" fordultak elő a veszélyes antitestek és a szuperaktivált neutrofilek, amelyek romboló hatású, felrobbanó fehérvérsejtek. Áprilisban a csapat elsőként jelentette, hogy a súlyos lefolyású koronavírus-fertőzés miatt kórházba került betegek vérében magasabb volt a neutrofil sejten kívüli csapdák szintje. A további információk érdekében egérmodellek segítségével együtt tanulmányozták a robbanásveszélyes neutrofileket és a koronavírus antitesteket, hogy kiderüljön, vajon ez a kombináció állhat-e a vérrögök képződése mögött.

"Az aktív koronavírus-fertőzöttek antitestjei feltűnően sok alvadást eredményeztek az állatokban, méghozzá ezek a legrosszabb alvadások közül valók, amiket valaha láttunk. Felfedeztünk egy új mechanizmust, amely révén a koronavírusban szenvedő betegeknél vérrög alakulhat ki" - mondta Kanthi.

A kutatók szerint ezek az eredmények még nem állnak készen arra, hogy a klinikai gyakorlat hasznosítsa őket, de új perspektívát adnak a koronavírusos megbetegedések során megjelenő trombózis- és gyulladás mélyebb, kiterjedtebb kutatásához. Kanthi, Knight, illetve Yu (Ray) Zuo, a Michigani Egyetem reumatológusa, a tanulmány vezető szerzője, és munkatársai most azt akarják felderíteni, hogy azok a betegek, akiknek ilyen magas az antitestszintjük, jobban lennének-e, ha az antitesteket blokkolnák vagy eltávolítanák.

Totális támadás a koronavírus okozta vérrögök ellen

Ha ez igazolódik, az olyan agresszív kezelést indokolhat, mint a plazmaferezis, amelyet általában súlyosautoimmun betegségekesetén alkalmaznak - magyarázta Zuo. Ez magában foglalja a vér megszűrését és friss plazmával való helyettesítését, amely nem tartalmazza a vérrögök kialakulásához hozzájáruló antitesteket. "Tudjuk, hogy azok a betegek, akiknél a legmagasabb volt az autoantitestek szintje, a légzési funkció szempontjából is rosszabbul jártak, és az antitestek még egészséges sejtekben is gyulladást okoztak" - tette hozzá a kutató.

Még nem tudják, hogy mi készteti arra a szervezetet, hogy ilyen antitesteket termeljen, ezért a következő lépés az lenne, hogy feltárják az antitestképződés kiváltó okait és azonosítsák a célpontjait. Ezenkívül ezek az eredmények új kérdéseket is felvetnek a koronavírus-fertőzésből lábadozóktól levett plazmával (amely tartalmazza a vírus legyőzéséhez szükséges antitesteket) végzett kezelésekről is, hiszen ezek aggályosak lehetnek. Most azt vizsgálják, hogy a veszélyes rögképző antitestek meddig maradnak a vérkeringésben a SARS-CoV-2fertőzéslegyőzése után.

A tudósok úgy vélik, hogy az alvadási szövődmények abból adódhatnak, hogy a koronavírus az ereket szegélyező, bélelő sejteket károsítja. Amikor a kórokozó megtámadja az érrendszeri sejteket, gyulladások alakulnak ki, a vérben különféle méretű rögök keletkeznek, amelyek mindenhová eljuthatnak a testben, az erek eltorlaszolásával pedig pusztulást okozhatnak a szervekben, s fenntartják a trombotikus gyulladás ördögi körét. Részletek!

A kutatók jelenleg egy DICER nevű, randomizált klinikai vizsgálatot is folytatnak, amely egy jól ismert véralvadásgátlót, a dipiridamolt teszteli a COVID-19-es betegeknél annak megállapítására, hogy a vérrögök keletkezésének visszaszorításában hatékonyabb-e, mint egy placebo. A dipiridamol egy régi hatóanyag, amely biztonságos, olcsó és skálázható. Már húsz évvel ezelőtt jóváhagyták az alvadás megakadályozására, de csak nemrégiben fedezték fel, hogy képes blokkolni azt a speciális gyulladást, amely a koronavírusnál fordul elő.