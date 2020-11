Az életkor, a rassz, a nem, valamint a C-vitamin-transzporterek expressziós szintje és genetikai eltérései is tényezők lehetnek a C-vitamin-terápia hatékonyságában az új koronavírus és más, hasonlóan kellemetlen betegségek ellen. A Georgiai Orvosi Főiskola kutatói az Aging and Disease című folyóiratban számoltak be tapasztalataikról.

A kutatók azt javasolják, hogy ezeket a tényezőket vegyék figyelembe a klinikai vizsgálatok megtervezésekor és végrehajtásakor, valamint a vizsgálati eredmények elemzésekor a koronavírus és más betegségek esetében is - jelentette ki Dr. Sadanand Fulzele öregedéskutató, a cikk egyik szerzője az intézmény kommünikéje szerint.

Nagy dózisok, nagy remények, apró eredmények

A koronavírus újszerűsége és az immunitás hiánya világszerte arra ösztönözte az orvosokat, hogy a COVID-19 hatékony kezelése érdekében az ismert biztonsági profilú gyógyszereket is megpróbálják felhasználni. Ezek közé tartozik a C-vitamin, amely bevált immunrendszer-erősítő és antioxidáns.

Legalább 30 olyan klinikai vizsgálat van folyamatban, amelyben azt értékelik, hogy a C-vitamin önmagában vagy más kezelésekkel kombinálva mennyire hatásos a koronavírusos megbetegedések gyógyításában. Némelyik terápiában tízszer nagyobb dózisokat adnak a betegeknek, mint amennyi általában a napi ajánlott - 65-90 milligrammos - C-vitamin adag.

A terápiák hatékonyságára olyan tényezők lehetnek hatással, mint a C-vitamin bejutása a sejtbe - mondta Carlos M. Isales endokrinológus, a tanulmány társszerzője, a főiskola egészséges öregedéssel foglalkozó központjának társelnöke. Valójában, ha nincs elegendő transzporter a sejt felszínén ahhoz, hogy a vízben oldódó vitamin átjuthasson a sejtmembrán lipidrétegén, akkor a különösen nagy dózisok lehetővé tehetik a vitamin felhalmozódását a sejten kívül, ahol oxidánsokat kezd termelni, ahelyett, hogy segítene kiküszöbölni a reaktív oxigénfélék hatását.

"Fontosnak tartjuk a transzporter expressziójának megvizsgálását" - tette hozzá Fulzele. Azt gyanítják ugyanis, hogy az alacsony transzporter expresszió fontos szerepet játszik abban, hogy a C-vitamin különböző körülmények között történő alkalmazásának vegyesek az eredményei. Fulzele szerint például az oszteoartritisz (az ízületeket támadó autoimmun betegség) klinikai kezelésekor a C-vitamin alkalmazása vegyes eredményeket hozott. Használata azonban más vírusok által kiváltott problémáknál hasznosnak bizonyult, például a potenciálisan halálos szepszis esetében, a szervelégtelenségek elkerülésében, de a tüdőfunkció javításában is az akut légzési distressz szindrómában, amely a koronavírusos halálozás egyik fő oka.

A COVID-19 paradoxona a C-vitaminnal

Fulzele, aki az öregedés tanulmányozása során a C-vitaminra fókuszál, kimutatta, hogy egyes betegségek, például az oszteoartritisz - sőt a normális öregedés is - a C-vitamin transzporterek legalább egy altípusának jelentős mértékű csökkentésével járnak. A COVID-19 esetében azzal a paradoxonnal kell megküzdeni, hogy a leginkább veszélyeztetetteknek alacsonyabb a C-vitamin szintjük, mielőtt megbetegszenek, és kevesebb transzporterük van, azaz nem tudják elérni az abból fakadó előnyöket, hogy több C-vitamint kapnak - magyarázta Fulzele.

A SARS-CoV-2 vírus által leginkább veszélyeztetettek közül sokaknak, beleértve az idősebbeket és a krónikus betegségekben (például oszteoartritiszben, magas vérnyomásban és cukorbetegségben) szenvedőket, általában alacsonyabb a C-vitamin-szintjük. Ez egy másik ok, ami miatt a C-vitamin-terápia ésszerű eljárás lehet - vélekedett Isales. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a koronavírusos betegeknél könnyen C-vitamin-hiány alakulhat ki, mivel egy aktívfertőzéssorán a C-vitamint gyorsabban fogyasztja a szervezet. Az elégtelen C-vitamin-szint pedig növelheti a túlpörgő immunválasz által okozott kárt.

Noha rutinszerűen nem történik meg, a transzporter expresszió ma mérhető PCR technológia alkalmazásával, amit az új koronavírus, valamint az influenza tesztelésére is használnak. A transzporter expressziójának növelése még nem valósítható meg az embereknél, de Fulzele fontos kutatási célja, hogy olyan gyógyszert vagy más módszert találjon az expresszió közvetlen növelésére, amely javíthat az idősek, valamint a megrendült egészségű emberek állapotán.

A tanulmány azt is megállapította, hogy az életkor előrehaladtával a természetes módon lecsökkenő transzporterszint általában az öregedést kísérő immunfunkció gyengülés egyik eleme. Ez azt jelenti, hogy ha egy 60 éves és egy 20 éves felnőtt egészséges étrendet követ, amelynek során hasonló és elegendőnek tartott mennyiségű C-vitamint fogyasztanak, a vitamin nem lesz olyan hatékony az idősebb személy immunválaszának fokozásában, mint a fiataléban. A csökkent immunfunkció pedig az idősebbeknél nehezítheti a védekezést bizonyos betegségekkel - mint a rák vagy a koronavírus - szemben.

Testünk nem képes C-vitamint előállítani, ezért kell étellel bevinni. Napjainkban a súlyos C-vitamin-hiány, amelynek tünete a vérző íny, a duzzadt ízületek, az orrvérzés, a durva, kiszáradt, extrán sérülékeny bőr, már igen ritka. A napi ajánlott bevitel nők számára 75 mg, férfiak számára 90 mg, bár néhány szakértő szerint érdemes ezt napi 200 milligrammra emelni. Mivel már egyetlen narancsban is 70 milligramm C-vitamin van, egyáltalán nem nehéz táplálkozással bevinni a szükséges mennyiséget. Részletek!

A magas oxidatív stressz, amely a szív- és érrendszeri betegségek egyik fő tényezője, valamint az öregedés, és most a koronavírus, szintén összefüggésben áll a C-vitamin transzporter jelentősen csökkent expressziójával. Isales és Fulzele kételkedik abban, hogy a sok C-vitamin bevitele jó megelőző stratégia a COVID-19 ellen, kivéve az ismerten vitaminhiányos betegeket.

A C-vitamin esszenciális vitamin, ami azt jelenti, hogy az embereknek táplálékokkal vagy étrend-kiegészítőkkel be kell vinniük szervezetükbe annak normális működése érdekében. A természetesen magas C-vitamin tartalmú élelmiszerek közé tartozik a narancs, a burgonya, a paradicsom, a brokkoli és a kelbimbó. A vitaminnak sokféle szerepe a szervezetben, beleértve az erek, a kollagén és a porc képződését is.