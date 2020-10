Az amerikai elnöknek adott antitest koktél hatékonyan csökkentette a rézuszmajomok és az aranyhörcsögök COVID-19 tüneteit - ezt állapította meg a Regeneron Pharmaceuticals gyógyszeripari cég kutatócsoportja a Texas Biomedical Kutatóintézettel együttműködve. A Science magazinban megjelent cikkében a csoport bemutatja a kísérleteket, hogy a Donald Trumpnak adott koktélt miként tesztelték az állatokon.

Donald Trump a Fehér Ház balkonján, amikor október 10-én a COVID-19-ből felépülve először jelent meg nyilvánosan. Fotó: Erin Scott (Bloomberg via Getty Images)

Donald Trump azonnal a címlapokra került, amikor október 2-án bejelentette, hogy pozitív lett a COVID-19 tesztje. Nem telt el sok idő, és a választási kampányát kényszerűen megszakító amerikai elnök közölte, hogy vírusmentes. Azóta ezt egy második teszt is igazolta. Látszólag misztikus sebességű gyógyulása azután következett be, hogy megkapta a kísérleti antitest koktélt, amit D-vitaminnal, cinkkel és gyomorégés elleni gyógyszerekkel egészítettek ki - írta a MedicaXpress. A Regeneron cég éppen az ilyen antitest koktélok kutatására szakosodott. Ezekkel a gyógyszerekkel a különféle vírusfertőzéseket, köztük a COVID-19-et célozzák meg. Mielőtt az elnöknek beadták volna a koktélt, rézuszmajmokon és aranyhörcsögökön végeztek vele kísérleteket.

Mire adtak választ a majmok és a hörcsögök?

A vizsgálat első részében a kutatók a koktélt (amit REGN-COV2-nek neveztek el) egészséges rézuszmajmoknak adták be. Korábbi kutatások kimutatták, hogy ezek a makákók megfertőződhetnek a SARS-CoV-2 vírussal, de általában csak enyhe tüneteket mutatnak. Három nappal a koktél beadása után a majmokat a SARS-CoV-2 vírussal injekciózták be, majd megfigyelték, hogy a kezelésnek van-e hatása. Megállapították, hogy azoknak a majmoknak, amelyek afertőzéselőtt részesültek a kezelésben, sokkal gyengébbek voltak a tüneteik és lényegesen alacsonyabb volt a vírusterhelésük, mint a kontrollcsoport egyedeinek.

A kutatók ezután már megfertőzött majmoknak adtak REGN-COV2-injekciót. Megállapították, hogy ezeknek az állatoknak a tünetei is csökkentek, és a szervezetük gyorsabban pusztította el a vírusokat. A kísérletet ezek után aranyhörcsögökkel is megismételték. Ezekről is kiderült, hogy fogékonyak a COVID-19-re, de sokkal súlyosabb tüneteik voltak, ideértve a súlycsökkenést is. Megállapították, hogy ha két nappal a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzés előtt beadták nekik a koktélt, akkor azzal jelentősen csökkentették a tüneteiket, és nem csökkent a súlyuk sem. Ha a fertőzés kezdete után kezelték őket a gyógyszerrel, a hörcsögök szintén enyhébb tüneteket és gyorsabb vírusölési képességet mutattak. Ezek alapján a kutatók szerint a REGN-COV2 terápiás előnyökkel járhat mind a COVID-19 kezelésében, mind megelőző intézkedésként. Amit most már a majmok és a hörcsögök kísérleti eredményei mellett Donald Trump esete is megerősít.

Megvan a COVID-19 elleni gyógyszer?

Ezek után joggal lehet feltenni a kérdést: akkor ezzel a COVID-19 gyógyítása nagyjából meg is oldódott? De a válasz sajnos az, hogy egyáltalán nem. A REGN-COV2 esetében is számos kérdés tisztázatlan még. Például nem tudható, hogy az elnöknek beadott gyógyszerek (amelyeknek, bár Trump sürgeti a folyamatot, nincs hatósági engedélyük) milyen mértékben hatottak, ahogy az sem ismert, hogy ezek egymásra hatása milyen lehet hosszú távon. Azaz, ha nem az amerikai elnökről van szó, ezt a kezelést biztosan nem alkalmazták volna. Ráadásul ezek a gyógyszerek egyelőre igen költségesek. Trump végül maga is azt hangsúlyozta, hogy saját felelősségére hozta meg a döntést a kísérleti szer beadásáról.

De szó sincs róla, hogy ennyire bízott volna a tudományban, csak nem volt más esélye. A Rolling Stone magazin például azt írta hozzáállásáról, hogy "Trump szándékosan semmibe veszi a tudományt, ami megöl bennünket". Azaz a kezeléssel járó kockázatot azért vállalta be, mert csak pár hét maradt az elnökválasztásig, és minél gyorsabban vissza akart térni a kampánya folytatásához. Ráadásul ennek egyik legfontosabb témája a koronavírus-járvány amerikai félrekezelése, amelyre ékes bizonyítékul szolgált volna az elnök elhúzódó betegeskedése. A gyors gyógyulástól viszont azt remélhette, hogy a hívei felé személyes erőt mutathat, és azt is bizonyíthatja, hogy az amerikai gyógyszeripar és tudomány képes hatékony terápiák gyors kifejlesztésére az olyan kemény kórokozók ellen is, mint a SARS-CoV-2. Ennek pedig az a másodlagos üzenete, hogy a gazdaság jól működik, ami szintén igen fontos kampánytéma az elnök számára. Sok sikert ugyanis egyelőre nem tud felmutatni kihívójával, Joe Bidennel szemben. A csodálatos felépüléstől azonban azt remélheti, hogy akár fordulópontot is hozhat.

Nem véletlen, hogy Trump a megbetegedését Isten áldásának nevezte. Sőt ígéretet tett, hogy az Eli Lilly amerikai gyógyszergyártó hasonló gyógyszerével együtt a súlyos betegeknek ingyen adják a készítményt. Úgy véli, hogy a novemberi választásokig az oltásoknak is el kellett volna készülniük, de a vakcinafejlesztők mégsem jutottak el odáig, ami elsősorban a politikai áskálódások következménye. Korábban az elnök nagy vitát folytatott a szakmával (beleértve a járványkezelésért és a gyógyszerek engedélyezéséért felelős hivatalokkal) arról, hogy a biztonsági szempontokat is betartva milyen ütemben lehet folytatni a vakcinák kutatását, előállítását és terjesztését. Ez része volt az eddigi egyetlen botrányosan kaotikus elnökjelölti televíziós vitának is még Trump betegsége előtt, amiből az amerikai fejlesztések jelenlegi állásáról és a forgalmazás időrendjéről is elég kevés konkrétum derült ki. Könnyen lehet, hogy erről a november 3-i elnökválasztásig sem tudunk meg többet.