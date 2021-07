Brit és amerikai tapasztalatok szerint az új koronavírus delta variánsa miatt egyre több oltatlan fiatal kerül súlyos állapotban kórházba: intenzív osztályra is.

Ahogy arról korábban írtunk, az új koronavírus delta variánsa (B.1.617.2) világszerte gyorsan terjed: már legalább 90 országban azonosították. Az Egyesült Királyságban teljesen ki is szorította a korábban domináns alfa (más néven brit) variánst. Chris Whitty angliai tisztifőorvos közlése szerint a szigetországban már ezt tekintik a "normális" változatnak, ami az új fertőzések 98 százalékáért felelős. Noha Angliában dinamikusan halad az oltási program, a fiatalabb korosztályokban az átoltottság még viszonylag alacsony, miközben rohamosan emelkedik a COVID-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma. Nem véletlen, hogy brit orvosok és egészségügyi szakemberek azt sürgetik, hogy aki teheti, oltassa be magát."Hogy ne szenvedjenek feleslegesen" - idézi több, intenzív osztályon dolgozó orvos véleményét témával foglalkozó írásában a Guardian. Sokan még mindig nem szeretnék beoltatni magukat. Pedig a védőoltás sokak életét megmenthetné. Fotó: Getty Images A korlátozások teljes feloldása utáni első hétvégén Angliában a várakozásoknak megfelelően zsúfolásig megteltek a pubok és az éjszakai szórakozóhelyek maszkot nem viselő oltatlan fiatalokkal (is). Ami szakemberek szerint azért veszélyes, mert a brit közegészségügyi szervezet, a National Health Service (NHS) adatai alapján a 18-29 évesek egyharmada még az első dózist sem kapta meg valamelyik koronavírus elleni vakcinából. (Ez az arány a teljes felnőtt lakosság körében egyébként tízből egyre csökkent az Egyesült Királyságban.) Hivatalos adatok szerint az új megbetegedések száma öt napja folyamatosan csökken a szigetországban, de ez még nem tükrözi a július 19-i korlátozások feloldásának hatását. A fiatalság önmagában nem garancia a tünetmentes állapotra Bár a fiatalok körében általánosságban sokkal kisebb a COVID-19 okozta halálozás kockázata, az orvosok egyre gyakrabban számolnak be róla, hogy a kórházi kezelésre szoruló fiatalok súlyos állapotba kerülnek. Ahogy Samantha Batt-Rawden vezető intenzív osztályos orvos a Guardiannak elmondta: az általuk ellátottak között sok a húszas, harmincas éveiben járó beteg, akik alapvetően fittek, egészségesek, és mielőtt elkapták a koronavírust, nem volt más egészségügyi problémájuk.

Miért veszélyes a delta variáns a fiatalokra?

Mi a helyzet más országokban?

a tengerentúlon is a delta variáns vált dominánssá: egy hete már az új fertőzések 83 százalékát ezt okozta, míg az alfa mindössze ezek 8 százalékáért volt felelős. Az Egyesült Államokban is hasonló helyzetet tapasztalnak a szakemberek. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) rendelkezésre álló adatai szerint a kórházi ápolásra szorulók és az elhunytak legnagyobb része - majdnem száz százaléka - az oltatlanok közül kerül ki (akik egyetlen részoltást sem kaptak). Legutóbbi adatok arra utalnak, hogy: egy hete már az új fertőzések 83 százalékát ezt okozta, míg az alfa mindössze ezek 8 százalékáért volt felelős.

Közben a világ más országaiban is óvatosságra intenek az egészségügyi szakemberek. Ausztráliában a Nobel-díjas immunológus, Peter Doherty is hangot adott véleményének: "a fiatalok sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve most, mint az eddigi koronavírus-változatok esetében. Nem szabad azt gondolniuk, hogy ők egyáltalán nincsenek veszélyben, vagy náluk csak minimális a megbetegedés kockázata." Mint mondta: ez a variáns várhatóan sokakat meg fog betegíteni.

Magyarországon a hivatalos - központi - forrásból eddig nem sok delta variánsos esetről lehetett hallani. A koronavirus.gov.hu július 22-ei tájékoztatása szerint 15 embernél azonosították újabb koronavírus-variánsok megjelenését, közülük 14-nél a delta variánsét. Hogy az ezzel megfertőződöttek tényleges száma mennyi lehet, arra egyelőre csak tippelni lehet - a környező országok adatait támpontul véve.

"A delta variáns keltette újabb hullámnak köszönhetően harminc év alattiak is kerülnek intenzív osztályra, akik közül sokan magas szintű oxigénterápiára szorulnak" - ezt már Adam Finn professzor, a Bristoli Egyetem Vakcinázási és Immunizációs Bizottságának tagja mondta a brit LBC rádió műsorában. Véleménye szerint ez lehet az egyik legfőbb ok, ami miatt a 18 éven felülieknek érdemes elgondolkodniuk a védőoltás beadatásán. A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal közléséből egyébként látszik is az új "trend": a koronavírus-fertőzés Angliában már nagyrészt a fiatal felnőtteket érinti, a 16-24 évesek körében például csaknem hatszor gyakrabban fordul elő, mint az 50-69 évesek körében.