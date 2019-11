Az életet megkeserítő 5 hiba a vécén

A mellékhelyiségben elkövetett általános hibák szükségtelen húgyúti problémákhoz vezethetnek. Az orvosok ezért gyakran már azzal gyógyítanak - fejtette ki Joseph Brito, a Yale Egyetem orvosi karának urológusa -, hogy elmagyarázzák a betegnek az egészséges vizelési szokásokat. A rossz beidegződések mindkét nemet érintik. A leggyakrabban elkövetett hibákat a Yale szakértőinek segítségével az alábbiakban vesszük sorra.

1. hiba. A vizelet tartogatása

Ha szólít a természet, akkor menni kell. Ám gyakran adódhat olyan helyzet, amikor ezt nem könnyű megtenni. Ha éppen autózunk az országúton, moziban ülünk és már megy a film, olyan a munkánk, hogy nem hagyhatjuk ott a helyünket, vagy akár reggel túl kellemes a takaró alatt, és nem akarunk idő előtt kikászálódni alóla. Csakhogy a vizelet visszatartása különféle problémákat okozhat. Szivárgáshoz, vagy a hólyag krónikus "túlfeszítése" további húgyhólyag-tünetekhez vezethet az életkor előrehaladtával - figyelmeztet Leslie Rickey, a Yale Medicine a nők medencefenék-problémáira szakosodott urológusa.

A fürdőszobai szükségletek késleltetése a gyerekek számára is problematikus. Az urológusok esetenként visszatérő húgyúti fertőzéssel vagy rossz szagú vizelettel küszködő gyermekekkel találkoznak, ami mögött Dr. Brito szerint a vizelet visszatartása van. Ezért bátorítani kell a gyerekeket, hogy mindig szánjanak időt a mellékhelyiségre. A legjobb tanács az, ha annyiszor megyünk ki, ahányszor csak kell. De ha túl gyakran, például minden órában szükségessé válik, akkor már érdemes orvoshoz fordulni.

2. hiba: Nem teljes ürítés

Sokan rohannak, és nem várják meg, amíg a hólyagjuk teljesen kiürül, ami sokkal problematikusabb lehet, mint a mosdóban töltött néhány extra perc. Ha a hólyagból nem távozik az összes folyadék, az potenciálisan húgyúti fertőzéseket okozhat a vizeletben elszaporodó baktériumok miatt. Ez pedig növeli egyéb fájdalmas problémák kialakulásának esélyét is. Megjelenhetnek például a hólyagkövek, azok a sókristályok, amihez a túl koncentrált vizelet vagy a pangás teremti meg a feltételeket.

A hiányos ürítés elkerülése nem mindig szándék kérdése, különösen az idősebb, prosztataproblémával küzdő férfiak esetében. De törekedni kell rá, különben kisebb funkcionális hólyagkapacitás alakulhat ki és későbbi vizeletürítési és sürgősségi problémák is megjelenhetnek - mondja Dr. Brito. A prosztata megnagyobbodása általában nem veszélyes állapot, de a tünetek nagyon frusztrálóvá válhatnak és megzavarhatják a megszokott életmódot. Mivel a prosztatarák tünetei is nagyon hasonlóak, ezt feltétlenül ellenőriztetni kell orvossal. Az esetek egy részében elég lehet a hólyag kiürítésének legjobb módszereiről szóló oktatás, de elképzelhető, hogy gyógyszerezésre vagy műtétre van szükség.

3. hiba: Túl gyakori vécére járás

Ha valaki túl gyakran jár a mellékhelyiségbe, akkor azzal szinte kiképzi a hólyagját, hogy már a kis mennyiségű vizelet felgyülemlésekor is jelezzen, ami hiperaktív hólyag tünetekhez vezethet "A férfiaknál, ha túl gyakran kénytelenek kimenni éjszaka, az álmatlansághoz vezethet. Ez a noktúriának nevezett állapot az életminőséget is befolyásolhatja. Ezen általában gyógyszeres kezeléssel segítenek" - fejtette ki Stanton Honig, a Yale Medical urológia igazgatója.

Más problémák, például húgyúti fertőzések szintén megnövekedett vizelési gyakoriságot okozhatnak. Aki ilyet észlel magán, leghelyesebb, ha orvosi tanácsot kér. Szükséges lehet komolyabb vizsgálatra is, hiszen a hiperaktív hólyag daganatot is jelezhet. Ha pedig vér jelenik meg a vizeletben az soha nem normális, és általában további vizsgálatokra van szükség az ok meghatározására - mondja Dr. Brito. Az urológus figyelmeztet, hogy az étrend is befolyásolhatja a vizelési ingert. "A hólyag egyre érzékenyebbé válik az öregedéssel, és a szükség gyakoriságára hatnak bizonyos irritáló ételek és italok, például koffein, alkohol, szénsavas italok, csokoládé, fűszeres és savas ételek."

Egyes adatok szerint naponta átlagosan hét-nyolc vizelés lenne egészséges. Ha valaki ennél gyakrabban jár vécére, akkor lehet, hogy csak többet ivott a megszokottnál. Rendszeres panaszok esetén viszont már másra is gondolhatunk, különösen, ha akadályozza a nyugodt az éjszakai pihenést, hátráltatja a napi teendők elvégzését, nehezíti az utazást és zavarja a koncentrációt.

Vannak, akik azért járnak gyakran vécére, hogy elkerüljék a szivárgást. A vizeletinkontinencia gyakori és sok nőt érinti, de ez nem olyasmi, amivel feltétlenül együtt kell élni. Dr. Rickey szerint az irányított medencefenék-izomgyakorlatok segíthetnek ezeken a tüneteken. De más kezelések, például gyógyszerek és minimálisan invazív eljárások is rendelkezésre állnak, hogy a megfelelő szinten tartsák a vizelési gyakoriságot, sürgősséget és inkontinenciát.

4. hiba: Erőltetés

Nem szabadna az izmokat arra kényszeríteni, hogy kiürítse a vizeletet. Az egészséges hólyag akkor működik, ha a test csak ellazul, így a hólyag izmai természetesen összehúzódnak, és hagyják, hogy a vizelet folyjon, ahelyett, hogy a hasi izmokat kellene igénybe venni, mint a bélmozgás során. A férfiaknál a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás problémát jelenthet és a vizeletáram elindításában vagy gyenge áramlást okoz. Dr. Rickey szerint a nők esetében kevésbé valószínű a húgyhólyag kiürítésének problémája, bár az medencei szervek előrehaladott prolapszusa nehézségeket okozhat a vizeletáramlás elindításában. Ez annak az eredménye, hogy a medence szervei (hüvely, méh, hólyag vagy végbél) a hüvelycsatornába süppednek a meggyengült támogatásuk miatt. A vizelet kiürítéséhez szükséges kemény munka más problémákhoz is vezethet, mint például aranyér vagy asérvtünetek súlyosbodása.

5. hiba: Kevés folyadékbevitel

Sok húgyúti panasz a rossz hidratációhoz kapcsolódik. Általánosságban elmondható, hogy akinek a vizelete tiszta vagy világosan áttetsző, az megfelelő mennyiségű vizet ivott. Ha a vizelete sötét sárga vagy borostyánszínű, ez általában a kiszáradás jele. A szag, a normálisól eltérő szín, és (esetenként) égő érzés ürítéskor arra utalhatnak, hogy nem jutott elég folyadék a szervezetbe. Ez pedig hozzájárulhat a húgyúti fertőzésekhez és a vesekőhöz is. A koncentrált vizelet irritálhatja a hólyag bélését, ezáltal érzékenyebbé teszi. Emellett valószínűbb, hogy vese- vagy hólyagköveket képez.

"Sok beteg azt kérdezi, elegendő-e alternatív folyadékot inni, de sok italban magas a cukor- vagy koffein koncentráció, ami további egészségi következményekkel járhat. Továbbá ezek az italok súlyosbíthatják a hiperaktív hólyag tüneteit. A víz a legbiztonságosabb módszer a hidratáció fenntartására, valamint a vese és a hólyag egészséges állapotának megőrzésére" - szögezte le Dr. Brito. Vannak olyan állapotok, amelyek miatt a vizelet akkor is koncentráltabbá válhat, ha a szervezet egyébként jól hidratált. Ez a helyzet például májprobléma vagy véres vizelet esetén. Tehát, ha valaki elég vizet iszik (napi kb. 2 litert), de sötét színű vagy szagos a vizelete, illetve égető érzés kíséri a kiürítését, legjobb, ha meglátogat egy urológust, aki közelebbről tudja értékelni a tüneteit.