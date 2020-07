A szívünk így befolyásol minket

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

Antoine de Saint-Exupéry

Az agyat ma már egyértelműen a szervezetünk vezérlőközpontjának tekintjük, hiszen kontrollálja az érzékeinket, a mozgásunkat, itt születnek a gondolataink és őrződnek meg az emlékeink. Valaha azonban az emberek úgy gondolták, hogy a mély érzések helye a szív, az indulatok pedig a zsigerekben lakoznak. Aztán a tudomány fejlődésével egyértelművé lett az agy primátusa. Újabban viszont az is kiderült, hogy a szívnek és a zsigereknek is fontos szerepük van az érzékelésben és megismerésben. Mivel az agy a testünk szerves része, így a szervezettel való kapcsolata kétirányú, tehát nem egyszerűen uralkodik felette. Ha például bizonyos belső receptorok éhségre utaló jeleket bocsátanak ki, akkor enni fogunk, ha hideget jeleznek, akkor melegebb ruhát veszünk fel.

A szívünk jelentősen befolyásolja, hogy milyennek érzékeljük a világot - Fotó: Getty Images

Az évtizedeken át tartó kutatások lassan kimutatták, hogy ezek az érzések sokkal többet jelentenek figyelemeztető jeleknél. Mivel a szív, a tüdő, a bél és más szervek (olykor óriási mennyiségű) információt továbbítanak az agyba, ezzel meglepően mélyen befolyásolják az észlelést és a környezetünkkel való kölcsönhatást. A bél-agy kapcsolat intenzitása ma már széles körben ismert. De az utóbbi időben kiderült, hogy a szív is jelentős hatást gyakorol a szervezetet érő különféle hatásokra adott reakciókra.

A szív libikókája

A szívműködést két szakaszra lehet osztani: szisztolésra, amikor a szívizom összehúzódik és kipumpálja a vért, majd a diasztolésra, amikor ellazul és újra tölti magát vérrel. Az 1930-as évek elejétől a tudósok úgy találták, hogy a szisztolé tompítja a fájdalmat és megfékezi az ijedtségi reflexeket. Kiderítették azt is, hogy a szisztolé során a testszerte megtalálható nyomásérzékelők jeleket küldenek a szív aktivitásáról az agy gátló régióiba. A kísérletek szerint az emberek nagyobb valószínűséggel felejtik el azokat a szavakat, amelyekkel pontosan a szisztolé alatt találkoznak, mint azokat, amelyekkel a szívciklus többi része alatt kerülnek kapcsolatba.

"Én tényleg úgy látom az érzékeinket, mint egy mérleghintát. Amikor az agy valamilyen belső információt érzékel, akkor ez tompítja a külső jelek feldolgozását. Ha a pulzus tovább halad, az elbillenti a libikókát a másik oldalra" - mondta Sarah Garfinkel, az angliai Brighton-Sussex-i Orvostudományi Egyetem idegtudósa a Quanta magazinnak.

A szív gátló hatásait az a tanulmány is bizonyította, amelyet pár hónapja a PNAS tudományos folyóiratban tettek közzé. Amikor az emberek alig észlelhető elektromos ingert kapnak az ujjukra, valószínűbb, hogy észlelni fogják a diasztolé, és elmulasztják a szisztolé során. Ezenkívül azok a résztvevők, akiknek a szívműködésnél erősebb idegi választ mértek, kevésbé voltak érzékenyek az ujjukat érő ingerre. "Nagyon izgalmas, hogy még ebben a milliszekundumos tartományban is megváltozhat a percepciónk" - mondta Esra Al, a Max Planck Humán Kognitív- és Agytudományi Intézet kutatója, a tanulmány vezető szerzője. A kutatócsapat feltárta, hogy a szisztolé során, amikor a szív kipumpálja magából a vért, lehetséges az ujjhegyben is érezni a pulzust. Az agy számára előnyös, ha ezeket a jeleket kiiktatja, mivel nem nyújtanak új információt a környezetről, s ilyenkor az enyhe érintési érzések is elnyomhatók lehetnek.

A félelem mindenképpen áttör

Amit azonban úgy látszik, hogy egyáltalán nem lehet elnyomni, az a félelem. Garfinkel és munkatársai 2014-ben igazolták, hogy a szisztoléban nem gátlódik afélelemés a fenyegető ingerek feldolgozása. Miközben a szisztoléval aktiválódnak a gátló agyi régiók, ugyancsak aktiválódik az amigdala is, amely szerepet játszik a félelem megtapasztalásában. A kutatók megállapították, hogy a szisztolé során az emberekből erőteljesebb reakciót vált ki, ha félelmet tükröző arcokat mutatnak nekik. Ha semleges érzelmeket kifejező arcokat láttak, az nem okozott erőteljes hatást. Ami a legszembetűnőbb, hogy a félelem áttör mindenen, és a szív gátló hatása számára túl erős ellenfél.

Ez valószínűleg egy adaptív válasz a nagyobb szisztolék számára, amelyeket a félelem provokál ki - véli a kutató. "Ha a szívünk nagyon erősen és gyorsan ver, és félelmi állapotban vagyunk, akkor nem akarjuk, hogy érzékenyek legyünk a fájdalomra. Képesnek kell lennünk árkon-bokron át vagy akár üvegcserepeken lépkedve elszaladni, hogy elkerüljük a veszélyt. De közben hiperérzékenynek kell lennünk a környezeti veszélyekre. A félelem segíthet túlélni" - mondta Garfinkel.

Amikor a belső világ szabályoz

A félelmektől eltérő válaszokhoz való alkalmazkodás szintén a szívverés és a gátlás összekapcsolódására épülhet. A Cognition folyóiratban megjelent cikkben a kutatók megállapították, hogy a szemmozgások gyakoribbak a szisztoléban, míg a diasztóléban gyakrabban fókuszálunk egy célpontra. A gyors szemmozgások során az agy egy pillanatra elvakít minket, így nem látjuk a környezetünk változásait. Úgy tűnik, hogy a környezet vizuális mintavétele egybeesik a belső nyugalom pillanataival. "A szisztolé az a pont, amikor a legkevésbé vagyunk érzékenyek a világra, amikor a feldolgozás általában tompul, és amikor a belső világ uralkodik" - véli a brit kutató.

Több érzékszervünk küld üzeneteket az agynak a szervezetünk belső állapotáról, példásul a szomjúságról, éhségről, fájdalomról, vagy éppen arról, hogy ki kell ürítenünk a hólyagunkat. Kevésbé látványos, de legalább olyan fontos érzékszervnek tekinthetőek többek között azok a receptorok, melyek a vérnyomást, a beleinken lévő gáz mennyiségét vagy a légzésszámot figyelik. Részletek!

A kutatások azt is megállapították, hogy a szisztolé nagyobb valószínűséggel javítja a félelem feldolgozását a szorongó emberekben. Ettől a felfedezéstől azt remélik, hogy új irányokban indulhatnak el az egyesfóbiákés a poszttraumás stressz kezelésében. Az új elképzelés szerint, ha meg tudják változtatni a fenyegető ingereket, illetve a szívciklus különböző fázisaiban teszik érzékelhetővé őket, akkor az emberek kiszabadíthatók a szorongásos állapotukból. Más tudósok azt vizsgálják, hogy az információs mintavétel és az érzékszervi feldolgozás, valamint a viselkedés adaptív módon kapcsolódhat-e más fiziológiai ritmusokhoz, például a légzéshez és az emésztéshez. E kutatásokból annyi máris kiderült, hogy a világ nem egy mindenki számára azonosan stabil dolog. Hogy hogyan érzékeljük, az a saját testünkön alapszik - szögezte le Sarah Garfinkel.