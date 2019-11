A szingliség halálos hatásai

Többnyire jókat derülünk azokon a jeleneteken, amikor az esküvőn a menyasszony a még hajadon barátnőinek hátat fordítva elhajítja a csokrát, és a szépen felöltözött kisasszonyok vad harcba kezdenek a (babona szerint a következő házasulandót kijelölő) bokrétáért, mintha az életükért küzdenének. Talán nem volt eddig világos, de most már tudjuk: pontosan ezt teszik! - írja a NewsWeek.

Egyedül lenni sokszor jó. Sokszor egyedül lenni rossz.

Egyedülállók esetében nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek, köztük az infarktus és a stroke kockázata, és általában magasabb mortalitást mutatnak, mint a házas emberek. Az elkötelezett kapcsolatokban résztvevők ugyanis támogatják a partnerüket az egészségi állapotuk javítása érdekében, így a családi állapot a szív egészségének egyik mutatója lehet.

Rosszabb egészségi kilátások

Erre egy olyan áttekintő tanulmány mutatott rá, amely 34 különböző, összesen több mint 2 millió embert érintő vizsgálat elemzését készítette el. Az adatokat feldolgozó nemzetközi kutatócsoport megállapította, hogy azoknál, akik sohasem házasodnak meg, majdnem másfélszer nagyobb valószínűséggel alakul ki szív- és érrendszeri betegség. A házasságban élők ráadásul jobban képesek alkalmazkodni a stresszhez, mivel partnerük nagyobb érzelmi támogatást és különféle erőforrásokat is nyújt az egészségi problémák megelőzésére vagy kezelésére.

Egy partnerkapcsolatban zajló életnek számos előnye van. Először is, a házastárs a betegségek tüneteit korábban észlelheti, míg az egyedül élőknél erre nincs lehetőség. Ez korábban juttathatja el a beteget orvoshoz, így a kórokat is előbb diagnosztizálhatják, ami általában javítja a gyógyulás esélyét. A két keresős háztartásokban az anyagi gondok kisebbek, a pénzhiány miatti stressz ritkábban jelenik meg, az egészséges pénzügyi helyzet jobb egészségügyi ellátást jelenthet, beleértve a betegség utáni rehabilitációhoz való hozzáférést is.

Amikor a házasságok véget érnek, a szív egészsége zuhanásszerűen romolhat. Az elvált férfiak és nők esetében is nagyobb a szívkoszorúér-betegség kockázata, míg az özvegypopulációk tagjait nagyobb valószínűséggel éri stroke. Ebből a szempontból a nők veszélyeztetettebbek. Ebben közrejátszhat, hogy az egyedül élő nők valószínűleg idősebbek, és ha egyedül élnek, több egészségi problémával szembesülnek.

Ha nincs támasz, pusztítani kezd a stressz

A partner elvesztése és a válás gyakran megnöveli a stresszt, és rontja az emberek képességét a betegség megelőzésére vagy felderítésére. A stresszcsúcsok súlyosbíthatják a fennálló kockázati tényezőket, például a magas vérnyomást, a cukorbetegséget és a szívfrekvencia változékonyságát. Akik egyedül élnek, később jutnak el az orvoshoz, ahogy lassabban kezdik meg ismert egészségi problémájuk kezelését is. A házas emberek ezzel szemben törődnek a másik egészségével, és sokat tesznek érte, hogy a partnerük egészséges maradjon. Akik egyedül élnek, kétszer akkora valószínűséggel hagyják ki például a gyógyszerüket a tanulmány szerint.

A jó házasságnak igen kedvező hatásai vannak a benne élők egészségére. Különösen az évtizedeken keresztül működő kapcsolatok befolyásolják pozitívan a házastársak fizikai és mentális állapotát. Részletek!

A társas viszony társadalmi és fiziológiai előnyei megnyilvánulnak tehát a fizikai egészségben. Már egy 1995-ös tanulmány is kimutatta, hogy az "elszigetelt emberek" kevésbé voltak képesek életben maradni, miután átestek egy szívrohamon, mert hiányzott számukra a "valakihez tartozás és az intimitás érzése", és az önellátásra alapuló felépülés olykor elég keserves. A házasságok trendjei idővel tükröződnek az egészségi állapotot kifejező mutatókban is. Ha az idő haladtával a házasság csak jobbá válik, akkor a benne élők testsúlya egészségesebb, és koleszterinszintjük is alacsonyabb. Ha azonban a házasság romlófélben van, akkor e pároknál nagyobb valószínűséggel alakul ki magas vérnyomás.