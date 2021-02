Magyarországon már megindult az oltás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által közelmúltban engedélyezett orosz Szputnyik V vakcinával. Hamarosan a kínai Sinopharm vállalat egyik koronavírus elleni oltóanyagát is élesben bevethetik - erről írt a napokban a New York Times. A cikk megszólalói úgy vélik, a lépés alááshatja az unió közös oltási stratégiáját.

Egyelőre kevés az oltóanyag, lassan halad a tömeges vakcináció.

Az újság utalt Magyarország nehéz gazdasági helyzetére is, és az uniós oltási stratégiát megkerülő oltási terv egyik fő mozgatórugójaként a jövő évi választásokat jelölte meg. A lap idézte Orbán Viktor januári beszédét, amelyben a miniszterelnök azzal indokolta különutasságát, hogy "a magyar embereknek oltásra van szükségük, nem magyarázatra. És ha ez nem érkezik meg Brüsszelből, akkor máshonnan kell jönnie".

Mindeddig sem a Szputnyik V-t, sem a Sinopharm oltóanyagát nem jegyezték be az Európai Unióban, azaz egyelőre nem kapták meg az Európai Gyógyszerügynökségtől a (EMA) forgalomba hozatali engedélyt.

A kínai vakcinával kapcsolatban nagyon kevés megbízható információ áll rendelkezésre - mondta Duda Ernő virológus, a Szegedi Tudományegyetem professzora az ATV Híradójában. ASinopharm oltóanyaga egy első generációs védőoltás, amely a Pfizer-BioNTech mRNS-alapú oltásától eltérően elölt kórokozót tartalmaz.

Ahogy arról a New York Times írt, az Orbán lépését kritizálók azzal érvelnek, hogy az oltásokkal való ügyeskedés alááshatja a blokk közös oltási programját, amely a megrendeléseket és az elosztást is összehangolja. Problémaként hozták még fel azt is, hogy az orosz vakcina ára alacsonyabb, mint más oltóanyagoké, és az orosz gyártó így próbál betörni az európai vakcinapiacra.

Nem tilos, de nem is etikus

Ugyanakkor, ha egy tagállam szerződést akar kötni olyan vállalatokkal, amelyekre nem terjed ki az uniós oltási stratégia, akkor erre joga van - tette hozzá Stefan De Keersmaecker, az Európa Bizottság szóvivője. De arra is felhívta a figyelmet, hogy az EMA által nem engedélyezett oltóanyagok használata különösen nagy felelősséget ró az adott ország döntéshozóira.

Magyarországon az OGYÉI engedélyezte az orosz vakcina felhasználását, annak ellenére, hogy szakmai szervezetek kifogásolták az oltóanyag hiányos dokumentációját és a harmadik fázisú klinikai teszteredmények hiányát, átláthatatlanságát. Azóta ugyan az elismert Lancet folyóiratban megjelent egy tanulmány a kísérleti eredményekről és a vakcina hatékonyságáról, de ez még nem győzte meg a többi uniós országot a vakcina biztonságos használatáról.

A közeljövőben Magyarországon szintén tömeges oltás keretében bevetendő kínai oltóanyagról viszont még ennyit sem lehet tudni. Nem véletlen, hogy - noha a kormány a hivatalos tájékoztatás szerint 5 millió adagot rendelt belőle - közvélemény-kutatások szerint egyelőre alacsony a bizalom a kínai oltás iránt.