A kézírás ezért teszi okosabbá a gyerekeket

Audrey van der Meer, az NTNU (Norvég Tudományos és Műszaki Egyetem) professzora úgy véli, nemzeti irányelveket kell bevezetni annak érdekében, hogy a gyermekek legalább minimális kézírás-képzésben részesüljenek. Több kutatás eredményei is azt mutatták ki ugyanis, hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek képesek többet megtanulni és jobban emlékezni, amikor kézzel írnak, amit most az egyetem friss tanulmánya is megerősített.

Az NTNU összevetette a kézírás és a gépírás során mért agyi aktivitást - Fotó: NTNU/Microsoft

Az NTNU szakemberei ezt a jelenséget először 2017-ben vizsgálták, majd 2020-ban újabb kísérleteket folytattak. Három éve 20 diák agytevékenységét analizálták, a minap közzétett tanulmányukban pedig tizenkét fiatal felnőtt és tizenkét gyermek agyi aktivitását elemezték. Ez az első alkalom, hogy (digtális benszülöttnek számító) gyerekek részt vesznek egy ilyen vizsgálatban. Mindkét vizsgálat során EEG-vel követték és rögzítették az agy aktivitását, az agyhullámok változásait. A résztvevők egy olyan kapucnit viseltek (lásd a mellékelt képen), amely több mint 250 elektródát tartalmazott - számolt be az egyetem tudományos híreit közlő portál.

A kézírás segít az agynak az emlékezésben

Az agy aktív impulzusokat termel, az elektródák érzékelői pedig nagyon érzékenyek, és így felveszik a benne megjelenő elektromos aktivitást. Minden vizsgálat személyenként 45 percet vett igénybe, és a kutatók másodpercenként 500 adatpontot kaptak. Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatal felnőttek és gyermekek agya sokkal aktívabb, ha kézzel írnak, mint amikor billentyűzettel. "A toll és a papír használata több kapaszkodót teremt, amelyre az agy rákötheti az emlékeket. A kézírás sokkal nagyobb aktivitást eredményez az agy szenzomotoros részeiben. Sok érzék aktiválódik a toll papírra nyomásával, a leírt betűk vizuális érzékelésével és az írás révén keletkező zaj hallgatásával. Ezek az érzékszervi tapasztalatok kapcsolatot teremtenek az agy különböző részei között, és megnyitják az utat a tanulás számára. Ilyenkor jobban tanulunk és jobban is emlékszünk" - mondja Van der Meer.

A professzor szerint saját és mások tanulmányai alapján fontos, hogy a gyermekeket már kiskorukban rászoktassák a rajzolásra, illetve különösen az iskolában az írásra. A mai digitális valóság az, hogy a gépelés, a kopogtatás és a képernyőidő a gyermekek és serdülők mindennapjainak nagy részét tölti ki. Az okostelefon állandó társ, amelyet szorosan követnek a PC-k és a táblagépek.

A gyerekek egyre többet ülnek a képernyők előtt

Az EU 19 országában készült felmérés szerint a gyerekek és a fiatalok rengeteg időt töltenek az interneten: a norvégok a legtöbbet. Magyarország ebben a vizsgálatban nem vett részt, de a környező országok tapasztalatai szerint nálunk sem lehet rózsás a helyzet. A lengyel 9-17 évesek zöme például mobilinternetet használ a leggyakrabban, 84 százalékuk naponta. A szlovákok 72 százaléka, a csehek 84 százaléka lép fel okostelefonjával minden nap a netre. A norvég gyerekek online ideje 2010 óta megduplázódott, és eléri a napi négy órát. Ezt fokozza, hogy az iskolák is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitális tanulásra. Van der Meer úgy gondolja, hogy a digitális tanulásnak számos pozitív aspektusa van, ennek ellenére a kézírásos képzést sürgeti.

"Tekintettel az elmúlt évek fejlődésére, fennáll annak a veszélye, hogy egy vagy több generáció elveszíti a kézírás képességét. Kutatásaink és mások vizsgálatai is azt mutatják, hogy ez a megnövekedett digitális aktivitás nagyon sajnálatos következménye lenne" - jelentette ki a professzor. Szerinte nemzeti irányelveket kell bevezetni, amelyek szavatolják, hogy a gyermekek legalább minimális kézírás-képzésben részesüljenek. A fejlett északi országokban, ahol a nagy távolságok, az időjárási körülmények és a közlekedési nehézségek is ösztönzök a digitális oktatási módszerek fejlesztését, úgy tűnik, hogy a szükségesnél előbbre szaladtak. Néhány norvég iskola teljesen digitális lett, a kézírás tanítását elhagyta. A finn iskolák pedig még a norvégoknál is digitalizáltabbak, és már csak nagyon kevés iskola kínál valamiféle kézírás-oktatást.

Még abban a korban is, amikor a digitális technológia használatával hozzuk létre a legtöbb írott szöveget, a kézírás alapvető gyermekkori készség marad. Sok olyan kutatás készült, amely azt mutatja, hogy a kézzel írás segíti a kisebb gyermekek helyesírási fejlődését, lehetővé teszi a szöveg jobb értelmezését, mélyebb feldolgozását a különböző életkorú, géppel író tanulókhoz képest. Egy 2014-es tanulmány például megállapította, hogy az egyetemi hallgatók több információt tudnak felidézni, ha kézzel jegyzetelnek. Részletek!

A kézírásról vagy a billentyűzet iskolai használatáról folytatott vitában egyes tanárok úgy vélik, hogy a billentyűzetek kevésbé okoznak frusztrációt a gyermekek számára. Rámutatnak, hogy a gyerekek korábban és hosszabb szövegeket írhatnak, valamint motiváltabbak az írásra, mert könnyebben elsajátítják a klaviatúra használatát. "A kézírás megtanulása kissé lassabb folyamat, de a gyermekek számára fontos, hogy átmenjenek a kézírás elsajátításának fárasztó szakaszain. A bonyolult kézmozdulatok és a betűk alakítása több szempontból is előnyös. Ha billentyűzetet használnak, akkor ugyanazt a mozgást használják minden betűhöz. A kézírás azonban megköveteli a finommotorika és érzékszervek kontrollját. Fontos, hogy az agy minél gyakrabban kerüljön tanulási állapotba. A tanulmányt billentyűzettel írtam, de a jegyzeteimet kézzel készítettem" - fejtette ki Van der Meer. A kutató szerint a kézírás kihívást jelent az agynak, csakúgy, mint sok más tapasztalat és tevékenység, amely hozzásegíti agyunkat, hogy elérje a teljes potenciálját. Kihívások nélkül ez lehetetlen, ami kihathat az iskolai teljesítményre is.