A mesterséges intelligencia egyre hatékonyabban segít az egészségügyben

Északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de a délnyugati tájakon még hajnalban is előfordulhatnak felhős körzetek. A csapadék mindenhol megszűnik. Az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít erejéből, sőt több helyen mérséklődik is. A hőmérséklet hajnalban többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Jó hír, hogy délután érkezik némi lehűlés, ami viszont megviseli azokat, akik fejfájással, vérnyomás-ingadozással reagálnak a hidegfrontra.