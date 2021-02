7 jel, ami arra utal, hogy szívünket ellenőriztetni kell

"A szívnek, mint minden szervnek, oxigénre van szüksége, amely az artériákon keresztül érkezik. Ha ezek eltömődnek, vagy ha a szívnek szüksége van arra, hogy növelje teljesítményét, amikor ez éppen nem lehetséges, az eredmény gyenge lesz, és nem jut elég oxigén a szervezet többi részébe. A szív a test motorja. Ha lelassul, rövidzárlata van, vagy eltömődik, a motor meghibásodik" - mondta Satjit Bhusri kardiológus, a New York-i Upper East Side Kardiológia vezetője a Livestrong.com egészségportálnak.

Mivel a szív áll egészségünk középpontjában, ezért jelentkezhetnek tünetek szervezetünk különböző pontjain, amelyek felhívják rá a figyelmet, hogy a zavartalan működés, az egészség fenntartása érdekében beavatkozásra lehet szükség.

A szívpanaszok nem mindig egyértelműek, ezért figyelni kell minden jelre! Fotó: Getty Images

1. Kutyául elfáradunk

Könnyű feltételezni, hogy az alacsony energiaszint a mozgalmas életmód következménye, a mindennapok velejárója. De a probléma a szívből is fakadhat. "Amikor a szívizom vagy a billentyűk elkezdenek meghibásodni, a szív teljesítményének romlása csak lassanként bontakozik ki, és a tünetek is enyhék lehetnek, olyanok, mint a fáradtság" - állítja dr. Bhusri. Szerinte az adhat gyanúra okot, ha az igényeinknek megfelelően alszunk, mégis fáradtak maradunk.

2. Lépcsőzés közben kapkodjuk a levegőt

3. Erős szorongás

Amikor a lépcsőn felfelé haladunk és fújtatunk, lehet, hogy nem az a baj, hogy éppen nem vagyunk formában. Ha úgy érezzük, hogy már nem bírjuk a fizikai erőfeszítéseket, ahogy korábban, vagy nem tudunk olyan mindennapi tevékenységeket gond nélkül teljesíteni, mint például a lépcsőzés,, mert nem képes hatékonyan pumpálni a vért. Egyéb szívproblémák mellett a mitrális billentyű betegségének és a kardiomiopátiának két jellemző tünete van. Az egyik, hogy nehezen megy a fizikai munka, a másik a légszomj. Nem szabad feltételezni, hogy csak egy kis HIIT-re (magas intenzitású szakaszos edzésre) van szükség a javuláshoz, a problémával mindenképpen kardiológushoz kell fordulni.

Az elmúlt évben nagyon sok a stressz és a szorongás életünkben. De a szorongás gyakran a szívprobléma tünete is lehet. "Amikor a szív villamos hálózata rövidzárlatos, az szorongásként vagy szívdobogásként jelentkezhet" - mondja dr. Bhusri. (A szívdobogáson azt értjük, amikor úgy érezzük, mintha szívünk kihagyna egy ütemet. Ez önmagában is táplálhatja a szorongást.) Kutatások is igazolták, hogy a stressz, a szorongás és a pánikrohamok erős szívdobogást okozhatnak, a szorongásos rendellenességek pedig szív- és érrendszeri problémákat is. Ha úgy gondoljuk, hogy csak "egyszerű" szorongással van dolgunk, akkor is érdemes ellenőriztetni szívünket, mert mentális egészségünk befolyásolhatja az állapotát.

4. Gyakori szédülés

A Mayo Klinika szerint a rossz vérkeringés megnehezíti, hogy elegendő vér jusson az agyunkba és a belső fülbe (ami az egyensúlyérzékért felel). Ha szívünk nem tud annyi vért pumpálni a rendeltetési helyére, például a belső fülbe, akkor ha felállunk, annak ájulás, bizonytalanságérzés vagyszédüléslehet a következménye.

5. Égő fájdalmak a mellkas területén

Ha égető, nyomó, bizsergő érzést tapasztalunk a mellkasunk területén, az akár gyomorégés is lehet. Ám az is előfordulhat, hogy a szívünk rakoncátlankodik. "Ha a szív erei eltömődtek, az lassanként fájdalmat okozhat a mellkas, a kar, a nyak és a hát körül" - közölte dr. Bhusri. Ezekre a jelekre mindenképpen figyelni kell.

6. Vérzik az íny fogmosás közben

Ha az egyszerű fogmosás ínyvérzéshez vezet, az semmiképpen sem egészséges. Akkor sem, ha a vérzés csak kismértékű, például a fogmosáskor keletkező habot színezi meg. Ez ínygyulladásra vagy egyéb ínybetegségre utalhat. A szív számára azonban a parodontitis (ínybetegség) magasabb szisztolés vérnyomással jár együtt. A vérnyomáscsökkentő gyógyszereket szedőknél romlik a vérnyomás-szabályozás - egy, a Hypertension folyóiratban megjelent tanulmány szerint. Ez egy olyan probléma, amit nem csak a fogorvossal, hanem a háziorvossal is érdemes megbeszélni.

A koszorúér-betegség sokáig teljesen panaszmentes maradhat. Az esetek több mint felében rögtön angina pectoris, egynegyedében szívinfarktus, egyötödében pedig hirtelen szívhalál az első és néha sajnos utolsó tünet is, ha a szív- és érrendszeri katasztrófa halálhoz vezet. Ezért különösen fontos, hogy az öröklött hajlam, korábbi érrendszeri betegségek, az életmódból fakadó kockázati tényezők miatt nagy rizikójú betegek akkor is rendszeresen eljussanak kivizsgálásra, ha panaszmentesek. Részletek!

7. A nyugalmi pulzus magasabb a normálisnál

A Harvard Health ajánlása szerint a pulzusméréshez a következőket kell tenni. Üljünk le, helyezkedjünk el kényelmesen. Várjunk pár percet, amíg megnyugszunk. A mutató- és középső ujjunkat helyezzük a csuklónkra a hüvelykujj alatt vagy a nyak egyik oldalán, hogy érezzük a pulzusunkat. Számoljuk az ütések számát 30 másodpercen át, és ezt szorozzuk meg kettővel a percenkénti ütem meghatározásához. A nyugalmi pulzusszám átlagosan 70 ütés percenként. Az 50-60 és a 100-120 közötti érték elfogadható, azt jelzi, hogy a szívizom jól működik. Ha ennél magasabb értéket tapasztalunk, feltétlenül beszéljük meg orvosunkkal a következő ellenőrzéskor.

Dr. Bhusri szerint a fokozott fáradtság, a mellkasi égőfájdalomtüneteit és a rendellenes pulzus minden jelét ki kell vizsgálni, mert a tapasztalatok szerint gyakori, hogy a betegek csak akkor jelentkeznek az orvosnál, amikor a szív károsodása már bekövetkezett. A szív esetében pedig különösen igaz a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni.