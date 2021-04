12 hónapon belül harmadik adag kellhet ebből a vakcinából

A koronavírusról eddig szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a kutatók és a vakcinagyártók már eddig is valószínűsítették - és közölték is -, hogy a koronavírus elleni oltásokból egy bizonyos idő letelte után újabb, emlékeztető dózis beadásra lehet szükség a SARS-CoV-2 vírus ellen megszerzett immunvédelem fenntartásához. A kérdés csak az, hogy melyik vakcina mennyi ideig biztosít védettséget, és mikor kell újraoltatni. (A gyártók jelenleg minimum hat hónapra becsülik a vakcinákkal megszerezhető immunitás időtartamát.)

Még mindig sok kérdés merül fel a vakcinákkal kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Albert Bourla, a Pfizer gyógyszeripari vállalat elnök-vezérigazgatója szerint a Pfizer-BioNTech vakcinát kapóknál a teljes védettség kialakulása után 6-12 hónapon belül szükség lehet egy harmadik, emlékeztető adag beadására - írja a cnbc.com. Bourla valószínűnek tartja, hogy a jövőben évente kell majd újabb oltás.

A Pfizer-BionTech hónap elején közölte, hogy több mint 12 ezer oltott résztvevő bevonásával végzett vizsgálata szerint vakcinájuk a második dózis beadását követően több mint 91 százalékos hatékonysággal véd a koronavírus-fertőzés ellen, és 95 százalékos hatékonysággal képes megelőzni a súlyos megbetegedést.

A Moderna védőoltása, ami a Pfizer-BioNTech-vakcinához hasonlóan mRNS-alapú, szintén rendkívül hatékonynak bizonyult a második oltást követő hat hónapon belül. A kutatók szerint viszont további adatokra van szükség annak megállapításához, hogy az immunvédelem hat hónap után is fennmarad-e, és ha igen, milyen erős lesz. Az is kérdéses, hogy az újonnan felbukkant, a korábbiaknál fertőzőképesebb és agresszívebb vírusváltozatok - például a brit-, a dél-afrikai-, vagy a brazil mutációk - ellen mennyire bizonyulnak hatékonynak a jelenleg engedélyezett és oltásra használt vakcinák.

A Pfizer és a BioNTech februárban jelentette be, hogy ennek kiderítésére egy harmadik vakcinaadag beadását tesztelik. Március végén az Egyesült Államokban működő National Institutes of Health (NIH) ugyanezen okból elkezdte - a már meglévő mellett - a Moderna újabb, COVID-19 elleni oltóanyagának vizsgálatát. Stephane Bancel, a vállalat vezérigazgatója a CNBC-nek elmondta: bíznak benne, hogy ősszel már elérhető lesz az emlékeztető oltás az ő kétdózisú vakcinájuk mellé is.