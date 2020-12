Ők lettek 2020 Egészséghősei

Idén is átadtuk az Egészséghősök pályázatunk szakmai és civil díjait, az Etesd a dokit! kezdeményezés alapítója, Keve Márton és Győrfi Dániel youtuber is elismerésben részesült. A járvány miatt a 2020-as év Egészséghőseinek a lehető legbiztonságosabb módon, videón keresztül gratulált a zsűri.

Idén immár negyedik alkalommal hirdettük meg a HáziPatika.com Egészséghősök pályázatát, amelynek keretében olyan hétköznapi hősöket keresett a szerkesztőség, akik tevékenységükkel sokat tesznek más emberek életéért, egészségéért, helyes életmódjáért Magyarországon. Szakmai és civil kategóriában vártuk a nevezéseket, a beérkezett pályázatok közül a szakmai zsűri döntése, illetve a közönségszavazatok alapján dőlt el, hogy kik lettek 2020 díjazottjai. A zsűri tagjai többek között olyan neves szakemberekből állt, mint dr. Béres József, Győrfi Pál, Nagy-Tóth Ildikó, dr. Ficzere Andrea és Zöldi Péter. Most van a legnagyobb szükség a hősökre "Az idei év minden eddiginél erőteljesebben megmutatta, hogy mennyire nagy szükségünk van a hétköznapi hősökre, különösen, ha az egészségünkről van szó" - fejtette ki Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője. "Az egészségügyben dolgozóktól elvárjuk, hogy mindig lelkesen végezzék a munkájukat, és ritkán gondolunk bele, hogy embert próbáló munkát végeznek, sokszor túlórákkal, alacsony anyagi és társadalmi megbecsülésért cserébe. A pályázatunk egyik célja, hogy felhívjuk erre a figyelmet, érzékenyítsük a társadalmunkat arra, hogy valamennyi egészségügyben dolgozó ember hősies munkát végez. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sok ember dolgozik ebben az országban civilként, az ellátórendszeren kívül is mások egészségért, a lakosság felvilágosításáért, az egészségtudatos életmód népszerűsítéséért. Ezeket az embereket is szeretnénk bemutatni, munkásságukat megismertetni az egész országgal. Idén sem volt könnyű dolgunk, hiszen legszívesebben minden pályázónak, jelöltnek odaadnánk a kitüntetést, mindannyian igazi hősök" - hangsúlyozta portálunk főszerkesztője. Idén is átadtuk az Egészséghősök pályázat szakmai és civil díjait. Fotó: HáziPatika.com h i r d e t é s 2020-ban a zsűri döntése alapján - a járványhelyzetre való tekintettel - Covid-díjat is kiosztottunk, hiszen több szakmai és civil jelöltet is a koronavírus-járvány alatt végzett tevékenységük miatt neveztek be a pályázatra, emellett most először adtuk át a HáziPatika.com különdíját is. Összesen 64 pályázat érkezett, ebből 40 szakmai és 24 civil jelölés, míg összesen 11072 közönségszavazatot adtak le ezekre a jelöltekre. "El sem hinnénk, mennyi jó ember van Magyarországon" A járvány miatt a 2020-as év Egészséghőseinek a lehető legbiztonságosabb módon, videón keresztül gratulált a zsűri és a program támogatói. "A Béres harmadik éve főtámogatója az Egészséghősök pályázatnak, afféle természetes szövetségese. Ahogy a Béres számára elsődleges az egészségmegőrzés, valamint az egészségtudatosság fejlesztése, úgy a HáziPatika.com is ezt tűzte zászlajára ezzel a pályázattal. Az idei pályaművek is megmutatják, hogy a jelöltek nemcsak a test egészségével, hanem az egészség teljességével, a lélek egészségével és a szociális egészséggel is foglalkoznak" - emelte ki a pályázat összetettségét dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke, zsűritag. "Az Egészséghősök zsűrijével hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy bemutassuk a legkreatívabb pályázatokat. Ez az év bebizonyította, hogy a társadalomnak igenis szüksége van arra a jövőképre, amit ezek a pályázatok mutatnak" - mondta el az online díjátadón Zöldi Péter közgazdász, egészségügyi menedzser. Győrfi Pál OMSZ kommunikációs és PR-igazgató számára- mint mondta - a zsűrizés minden évben komoly lelki muníciót nyújt, a nevezettek mindennapi helytállása pedig önmagában is díjat érdemelne. A COVID-19 árnyékában még fontosabb kiemelni azokat az értékeket, amiket ezek az emberek nyújtanak a társadalom számára - hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. A hétköznapok során talán nem is gondolunk bele, hogy milyen sok jó ember van Magyarországon. Az Egészséghősök zsűrije azonban ezt jól láthatja, és igen nehéz kiemelni közülük egy-egy győztest - hangsúlyozta Nagy Tóth Ildikó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke. Dr. Ficzere Andrea szerint az egészségügy hőseinek minden eddiginél nehezebb feladattal kellett idén megküzdeniük. "A Magyar Kórházszövetség tagkórházai is küzdenek a COVID-ellátással. A feladat ősztől sokkal megterhelőbbé vált a tavaszinál. Mindenki fáradt, a dolgozók segítségre szorulnak, emiatt azok a civilek, akik kívülről segítenek bennünket, nagyon sokat tehetnek a betegellátásért" - hangsúlyozta Dr. Ficzere Andrea.

Győrfi Dániel: "A nagyszülőkkel videótelefonon karácsonyozunk"

A járvány elleni védekezés témájában készített, edukációs TikTok-videóiért szerkesztőségi különdíjjal jutalmaztuk Győrfi Dániel youtubert is. Dani nemcsak a díj kapcsán mondta el érzéseit, azt is elárulta, hogyan befolyásolja a koronavírus a Győrfi család karácsonyát.

"Reménykedtem benne, hogy a két videó, amit a koronavírus elleni védekezés témájában készítettem, ehhez közeli hatást idéz elő, de arra, hogy ténylegesen több millió embert elér, nem számítottam. Bár a videó elkészítése után rengeteg kérdést kaptam a témában, azt azért mindig jeleztem, hogy édesapám a téma igazi szakértője. Az én célom az volt, hogy átkonvertáljam az üzenetet és kellő mennyiségű humorral csempésszem a videókba" - árulta el a népszerű TikTok-videói kapcsán Győrfi Dániel.

"Hatalmas örömet okoz, hogy megkaptam az HáziPatika Egészséghősök szerkesztőségi különdíját, ez visszaigazolás nekem a komoly szférából is. Bíztam benne, hogy az üzenet terjesztését jól kiviteleztem, de ez most igazán megerősített ebben" - mesélte büszkén Dani, aki azt hozzáfűzte, bár korábban is kereste a kihívásokat, ez az év több rendhagyó lehetőséget is tartogatott a számára. "Talán bátrabb lettem idén, amihez ez a kampány és a táncos műsor is sokat hozzátett. Remélem, ez így folytatódik jövőre is."

Ez a karácsony más lesz, mint az eddigiek, így a Győrfi családban is szakítani kell idén a hagyományokkal, és az idősebb családtagokkal videótelefonos formában érintkeznek - és ezt tanácsolják másoknak is.

Díjat kapott továbbá Keve Márton, az Etesd a dokit! mozgalom kitalálója, Dr. Watti Rézán szívsebész, a Fiatalok az Egészséges Jövőért verseny kitalálója, Dr. Pápai Tibor, a Tankórterem - COVID-szakápolást oktató Facebook-oldal létrehozója, a Néprajzi Múzeum Bethesda mesetár projektje, az OORI rekreációs csapatának dolgozói versenye, Szijártó Nikolett masszőr és Ruzsik Nikolett gyógytornász, a Mozogj otthon című televíziós műsor szakmai partnere is.