Győrfi Dániel: "Tudatosan építettem le a bennem lévő gátlásokat"

HáziPatika.com: Tavaly év végén derült ki, hogy elkaptad a koronavírust. Hogy vagy most?

Győrfi Dániel: Szerencsére azok közé tartozom, akiknél enyhe tüneteket okozott a fertőzés. Gyengeséget, fáradtságot, némi köhögést tapasztaltam, szóval tényleg csak minimálisan volt rossz a közérzetem. Amit viszont észrevettem, hogy a fáradtság az után is megmaradt, hogy már átment rajtam a vírus. Ezt a mai napig próbálom egy kicsit ellensúlyozni, mert még mindig azt érzem, hogy az energiaszintem nem a régi.

HáziPatika.com: Milyen módszerekkel harcolsz a fáradtság ellen?

Gy. D.: Leginkább sporttal. Egész életemben sportoltam, eleinte úsztam, vízilabdáztam, aztán edzőtermi edzésekre váltottam. Mivel azonban a járványhelyzet miatt most nem lehet edzőterembe járni, próbáltam alternatívákat találni. Így ismerkedtem meg a jógával, ami nagyon sokat segít, hogy a lehető legjobb közérzettel indítsam a napot, és a folytatásban is több energiám legyen. Egyébként, mivel az elmúlt időszakban egy erőteljes önfejlesztésbe fogtam, az egészséges életmódra való törekvés még nagyobb szerepet kapott az életemben. Odafigyelek arra, hogy mit eszem, és igyekszem más módszerek felé is nyitni, amik javítanak a közérzetemen, ilyen például a koránkelés, a meditáció vagy a különféle légzéstechnikák elsajátítása.

HáziPatika.com: Abból, amit elmondasz, úgy tűnik, hogy elég jól viseled a járványhelyzetet.

Gy. D.: Megpróbálom a lehetőségeket látni benne. Arra koncentrálok, hogy mi az, amire korábban nem volt időm, vagy nem akartam kipróbálni, megismerni, a járvány alatt azonban tudok vele foglalkozni. Régóta terveztem például, hogy fejlesztem a videószerkesztéssel kapcsolatos tudásomat, és most rá vagyok kényszerítve, hogy valóban odaüljek a gép elé, és gyakoroljak, tanuljak. Az emberi kapcsolatok hiányát persze nagyon megszenvedem, de el kell fogadni, hogy jelenleg ilyen helyzetben vagyunk.

HáziPatika.com: A legtöbben akkor ismertek meg az országban, amikor édesapáddal készítettetek a koronavírus elleni védekezés témájában két humoros videót a TikTok-ra, egy főként tinédzserek között népszerű oldalra. Kinek az ötlete volt az "együttműködés"?

Gy. D.: Az enyém, és szerencsére édesapámnak is tetszett az ötlet. Egy kifejezetten nehéz és érzékeny témában akartam teret engedni a humornak, ami kockázatos lehet, de ő bízott bennem, és abban, hogy jól fog sikerülni. Összességében nagyon boldog vagyok, hogy megcsináltuk a videókat, és hogy olyan hasznos üzenetű alkotások születettek, amelyek el tudtak jutni a fiatalabb generációhoz - ők pedig nemhogy nem ódzkodtak a produktumtól, hanem még élvezték is.

HáziPatika.com: Édesapáddal együtt találtátok ki a videók koncepcióját?

Gy. D.: A koncepció kitalálása mind a két videó esetében hozzám kötődik, édesapám csak a jelenlétet adta, bedobta a színészi képességeit. (Nevet) Egyébként nálam inkább az ötlet megszületése jelenti a nehézséget. Ha látom, hogy abban, amit kitalálok, van potenciál, akkor utána viszonylag gyorsan össze tudom rakni a részleteket. Amikor az első videó ötlete kipattant a fejemből, körülbelül öt perccel később már hívtam is édesapámat, és elmondtam neki, mit hogyan képzelek el. Így utólag visszatekintve ennek valószínűleg nagy jelentősége volt, hiszen lehet, hogy konkrét információk hiányában még több bizalomra lett volna szükség a részéről ahhoz, hogy belevágjon a projektbe.

HáziPatika.com: A jövőben terveztek még koronavírus-témában hasonló tartalmakat készíteni?

Gy. D.: Egy adott témában limitált számú ugyanolyan megközelítésű tartalmat lehet gyártani. Főleg, ha olyan érzékeny tárgykörhöz nyúlunk hozzá viccesen, mint a koronavírus, így nem tudom, lesz-e folytatás. Úgy érzem, a második videóban kimerítettünk minden lehetőséget: ott igyekeztem alaposan kitolni a határokat, és egy nagyon furcsa irányba elvinni a humort. A jövőben is próbálok tudatos lenni, és csak akkor vágok bele valami hasonlóba, ha nem fordul az egész a visszájára, és meg tud maradni a téma iránti tisztelet.

HáziPatika.com: A videóid jelentőségének elismeréseként - hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nagy szerepük volt egy fontos üzenet százezrekhez való eljuttatásában - megkaptad a 2020-as Egészséghősök pályázat szerkesztőségi különdíját. Hogyan fogadtad az elismerést?

Gy. D.: Őszintén szólva egészen szürreális visszajelzés volt számomra, nem gondoltam volna, hogy két TikTok-videó ilyen fontos elismerést hozhat. Mindazonáltal nagyon boldog és hálás vagyok, mert a díj megerősített abban, hogy sikerült valami olyat létrehozni, amit a komoly szférában is értékelnek. Nem is vágyhatnék többre ezzel kapcsolatban.

HáziPatika.com: Korábban azt nyilatkoztad, a TikTok-os edukációs kampány is hozzájárult ahhoz, hogy bátrabb lettél. Ez mit jelent pontosabban? Előtte visszahúzódóbb, félénkebb voltál?

Gy. D.: Gyerekkoromban igen. Tinédzserként azonban kifejezetten extrovertált lettem, a társaság középpontja, aki nagyon vicces, és akivel mindenki szeret együtt lenni - legalábbis szerettem ezt gondolni. (Nevet) Egyetemista koromban jöttem rá, hogy kifele élek, és túlságosan fontos számomra, mit gondol rólam a külvilág. Ekkor kezdett el keveredni bennem a két különböző "Dani". Most nem vagyok se nagyon extrovertált, se nagyon introvertált, inkább próbálok egyensúlyban maradni, és folyamatosan kritikus szemmel vizsgálni önmagam, aminek köszönhetően egyre jobb és jobb dolgokra vagyok képes.

Az extrovertáltságom háttérbe szorulásának hatására viszont időközben arra is rájöttem, hogy valamilyen szinten mindig féltem kilépni a komfortzónámból. Hiába képzeltem el, hogy a jövőben majd közönség előtt szerepelek, a valóságban nagyon féltem ettől. Hogy mindezt legyűrjem, és hogy bátrabb legyek, elkezdtem tudatosan leépíteni a bennem lévő gátlásokat, és igyekeztem olyan szituációkba kényszeríteni magam, ahol van erre lehetőségem - ilyen volt például a TikTok-videók elkészítése is.

HáziPatika.com: Arról is olvastam, hogy túlzottan is maximalista vagy.

Gy. D.: Az az igazság, hogy egyre jobban az vagyok. Ha nem állítom le magam, képes vagyok a tökéletességig elmenni. Időnként persze igyekszem önvizsgálatot tartani, és felmérni, ez a túlzott precizitás valóban hozzátesz-e valamit az adott dologhoz, és megéri-e az energiabefektetést. Viszont teljesen azért nem akarom kikoptatni magamból a maximalizmust, mert szerintem ez adja a Győrfi Dániel-koktél egyik fő összetevőjét. (Nevet)

HáziPatika.com: Az elmúlt időszakban nagyon sokféle szerepben tűntél fel: influenszerként jelen vagy a közösségimédia-oldalakon, szerepeltél az egyik kereskedelmi csatorna táncos műsorában, és már műsorvezetőként is kipróbáltad magad. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hasonlóan sokféle területen szeretnél tevékenykedni?

Gy. D.: Igyekszem elkerülni, hogy elsodorjanak a lehetőségek, és arra törekszem majd, hogy olyan dolgokat csináljak, amik önazonosak és pozitív hatást generálnak. A jövőben is tervezek szórakoztató tartalmakat gyártani, de dolgozom egy komolyabb hangvételű projekten is, amelynek célja a segítségnyújtás, tájékoztatás lesz. Mindemellett természetesen szeretnék a magánéletemre is elég időt szánni. Tehát a tökéletes egyensúly a célom, sőt, annak a leghatékonyabb formája, ami a szeretet és a jóság mentén valósul meg - bármennyire is klisésen és meseszerűen hangzik.

HáziPatika.com: Az soha nem fordult meg a fejedben, hogy édesapád nyomdokaiba lépj?

Gy. D.: Nagyon korán, kisgyerekkoromtól kezdve beleláttam a világába, megtapasztaltam, mivel jár a munkája - mindig nagyon büszke voltam rá, és vonzott, amit csinált. Sokáig tervezgettem, hogy én is szóvivő leszek, vagy az egészségügyben helyezkedek el, idővel azonban rájöttem, hogy másban van tehetségem. A velem született adottságok, az eddig megszerzett tapasztalataim alapján nem ez az én utam.

HáziPatika.com: Melyek azok a legfontosabb dolgok, amiket édesapádtól tanultál?

Gy. D.: Az empátia, az odaadás, a jóra való törekvés és a folyamatos önkritika abszolút az ő hatására fejlődött ki bennem. Édesapám nagyon jó ember, fontos neki, hogy másokat segítsen. Tudatosan törekszik arra, hogy minél több pozitív hatású tevékenységben vegyen részt.