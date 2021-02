"A vendég úgy kel fel az ágyról, mintha 8 órát aludt volna"

Fiatal kora ellenére Szijártó Nikolett közel 10 éve küldetésszerűen dolgozik azon, hogy megújítsa a hazai masszázskultúrát, és vendégeivel megismertesse az emberi szervezet működését, a problémák kialakulásának okát. Blogján és közösségi oldalain is igyekszik felhívni a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára, rendszeresen ír különféle egészségügyi problémák megelőzési lehetőségeiről - egy szóval szívügye az egészséges életmód, ezen belül is a masszázs.

HáziPatika.com: Honnan jön ez a szoros kapcsolat az egészségmegőrzéssel?

Szijártó Nikolett: Valahogy mindig voltak körülöttem olyan emberek, akiknek különféle mozgásszervi panaszai voltak, fájt a hátuk, a derekuk, én pedig éreztem, hogy nagyon szívesen segítenék rajtuk, csak akkor még nem voltak meg hozzá a megfelelő kompetenciáim, bár már kisgyerekként is rendszeresen lépegettem apukám hátán. Először egy kozmetikus-képzést végeztem el, ott ismerkedtem meg részletesebben az anatómiával, és mire befejeztem az iskolát, már tudtam, hogy az arc helyett inkább a testtel szeretnék foglalkozni.

HáziPatika.com: Mennyire elterjedt itthon a masszíroztatás?

Sz. N.: Kialakulóban van a hazai professzionális masszázskultúra, egyre többen ismerik fel a benne rejlő regeneratív lehetőségeket. Sajnos régebben egy teljesen más hivatással kötötték össze a masszázst, ami mélyen beleivódott az emberek fejébe, és a mai napig sok kellemetlenséget okoz a professzionális masszőrök számára. Először ezt a negatív előítéletet kell kiradíroznunk, és csak ez után tudunk eljutni oda, hogy az emberek a masszázsra az egészségmegőrzés részeként tudjanak tekinteni. Hiszem, hogy az egészséges életmód a tudatossággal kezdődik. Ha valami fáj, akkor ne úgy álljunk hozzá, hogy már megszoktuk, hogy így van, hanem felelősségteljesen járjunk utána, és kérjük orvos, gyógytornász vagy masszőr segítségét. Ezek a szakemberek azért vannak, hogy segítsenek és könnyebbé tegyék a mindennapokat - partnerként kell tekinteni rájuk, hiszen azért dolgoznak, hogy fájdalommentes és egészséges életet tudjon élni mindenki.

Nikolett szerint fontos, hogy a vendégek is tisztában legyenek az emberi szervezet működésével, a problémák kialakulásának okaival. Fotó: Peszlen Dóra

HáziPatika.com: Honnan lehet tudni, hogy kinek van szüksége a masszázsra?

Sz. N.: Meggyőződésem, hogy mindenkinek szüksége van rá, ugyanakkor vannak olyan tünetek, illetve betegségek, amik mellett nem, vagy csak fokozott elővigyázatossággal ajánlatos végezni. (Erről bővebben keretes írásunkban olvashat - a szerk.) Persze masszázs és masszázs között is vannak különbségek, a különféle típusokat három nagy kategóriába lehet sorolni: vannak a wellness vagy frissítő masszázsok, a sport- és rehabilitációs, valamint a gyógymasszázsok. A frissítő, közérzetjavító masszázsokat az alapvetően egészséges embereknek találták ki, és ide tartoznak azok az esetek is, amikor a nap végére megfájdul ez-az, havonta egyszer sajog itt-ott, de nincs folyamatosan fennálló panasz. Ilyenkor a masszőr átmozgat, fellazít, közben a vendégnek pihen a teste és a lelke is. A modern életvitel mellett sokan nem is szembesülnek vele, de önmagában már az is ajándék lehet magunknak, ha hetente egy órát csendes és nyugodt környezetben töltünk, miközben a masszőr kigyúrja belőlünk a felgyülemlett testi feszültséget. A gyógyászati és a sportrehabilitációs masszázs már teljesen más vonal, itt konkrét problémákra, hosszú ideje fennálló vagy visszatérő fájdalmakra keressük a megfelelő kezelést.

Mikor nem javasolt a masszázs? Lázas, fertőző állapotoknál (köhögés, orrfolyás, hőemelkedés).

Fertőző bőrbetegségeknél (például bőrgomba, vírusos szemölcsök, bakteriális elváltozások)

Szívbetegeknek, pacemakerrel élőknek.

Súlyos asztmásoknak, epilepsziásoknak.

A műtétet követő 2 hónapig.

Mélyvénás trombózis esetén, valamint vérhígítót szedőknek.

Súlyos visszér és akut vénás betegségek esetén.

Csontritkulás előrehaladott állapotában.

Daganatos elváltozásoknál (erről szakmán belül is megoszlanak a vélemények).

A várandósság első trimeszterében (a 12. hétig), valamint a szülés utáni 6 hétben (közte azonban kimondottan ajánlott).

HáziPatika.com: Milyen panaszokkal érdemes masszőrhöz fordulni?

Sz. N.: Korunk népbetegségére, a hát- és derékfájásra tökéletes egy jó masszázs, ahogy a különféle mozgásszervi panaszokon, például a becsípődéseken, lumbágón, sérven, befagyott váll szindrómán is sokat segíthet. Manapság az emberek többsége fizikai munkát végez vagy 10-12 órát görnyed a monitor előtt, így nem meglepő, hogy tízből kilenc embert érint a hátfájás. Ezenkívül stresszoldóként is kiválóan működik, hiszen a masszírozás során nagyon sok vazoaktív anyag (például hisztamin, endorfin) szabadul fel a szervezetben, ezek idézik elő azt a meditatív állapotot, aminek köszönhetően a vendég a kezelés végén úgy kel fel az ágyról, mintha 8 órát aludt volna.

HáziPatika.com: A hatás azonnal érezhető?

Sz. N.: A frissítő masszázsoknál igen, de a rehabilitációs kezeléseknél fontos a türelem. A masszőr sem varázsló, egyetlen alkalommal nem lehet megoldani több éve tartó problémákat. A sportsérülések és a krónikus fájdalmak sem egy nap alatt alakulnak ki, épp ezért a gyógyulási folyamatuk is hosszabb időt vehet igénybe. Azt, amit évtizedek alatt amortizálunk le az izmokban, ízületekben, csak folyamatos, hosszú távú kezeléssel lehet helyrehozni, javítani.

HáziPatika.com: Közel három éve indítottad el Facebookon a Masszőrt keresek! csoportot, ami ma már több mint 1800 tagot számol. Miért érezted úgy, hogy szükség van egy ilyen felületre?

Sz. N.: Az elsődleges célom az volt, hogy az embereket közelebb hozzuk a masszázs világához, vendég és masszőr könnyebben egymásra találhasson, ugyanakkor mindkét oldal számára kölcsönös fejlődési lehetőséget is nyújt a csoport. A vendégek nem ismerik a masszázstípusokat, nem mindig tudják, hogy mi alapján válasszanak kezelést vagy akár masszőrt - a csoportban bátran szemezgethetnek az igényeiknek megfelelően. Így a masszőrök is látják, hogy a potenciális vendégekkel kommunikálni kell, fel kell kelteni a figyelmüket edukációs tartalmakkal. Aki járt már valaha masszázson, az nagyjából tudja, mire számíthat, de akinek még sosem volt benne része, annak segíteni kell megértetni, miben tud segíteni egy masszőr, hogyan épül fel egy kezelés, meddig terjed a hatáskörünk.

HáziPatika.com: Mire érdemes figyelni, amikor az ember masszőrt keres?

Sz. N.: Szerintem a legfontosabb a szakmai háttér - az, hogy ne csak a képesítést igazoló papír legyen meg, hanem a szükséges anatómiai tudás is. Mivel fájdalmakkal, különféle tünetekkel foglalkozunk, nagyon fontos, hogy a masszőr felismerje a tünetek mögötti problémákat. Ehhez elengedhetetlen egy alapos állapotfelmérés, e nélkül szinte lehetetlen pontosan megtalálni a megfelelő kezelési módot. Persze az avatott szem is sok mindent lát: az elmozdulások, elcsúszások, a testtartás, a járás mind-mind árulkodó lehet. Az emberi test egy vászon és a masszőr keze az ecset - de csak akkor áll össze igazán a kép, ha előtte részletesen átbeszéljük, mi, hol és mióta fáj, milyen betegségei vannak vagy voltak a vendégnek. Ha pedig úgy látjuk, egy probléma túlnő rajtunk, tudni kell kihátrálni egy megkeresésből, és átirányítani a vendéget egy gyógytornászhoz vagy szakorvoshoz.

HáziPatika.com: Mi a helyzet a szégyenlős vendégekkel? Számukra mi teheti komfortosabbá a masszíroztatást?

Sz. N.: Fontos megérteni, hogy a masszőr nem azért van, hogy pálcát törjön bárki felett a testi adottságai vagy épp az életviteléből eredő problémák miatt. Az állapotfelmérésben is szereplő, életmódot firtató kérdések is csak azt a célt szolgálják, hogy a szakember tudja, mire számíthat - hiszen a masszírozás szempontjából nem mindegy, hogy valaki sportol vagy inaktív életet folytat, rendszeresen nyújt vagy nem. A kezelés előtt fehérneműig kell levetkőznie a vendégeknek, de ez nem azt jelenti, hogy szinte meztelenül vannak végig, hiszen az ágyon fekve egy pléddel vagy törülközővel le tudják takarni magukat, így a masszőr mindig csak azt a területet látja, amin éppen dolgozik. Főleg a nők szoktak izgulni azon, hogy itt-ott van egy kis súlyfelesleg, vagy nem szőrtelenítés után érkeznek, de ezek egyáltalán nem számítanak, ugyanúgy, ahogy bármilyen más orvosi vizsgálatnál, kezelésnél sem.

HáziPatika.com: A járvány hogyan érintette a ti szakmátokat?

Sz. N.: A higiéniai szabályokat, előírásokat - a legtöbb helyen - eddig is szigorúan betartották, most pedig még jobban odafigyelünk a rendszeres szellőztetésre, fertőtlenítésre. A járvány tavaszi hullámában, amikor még mindenkinek új volt ez a helyzet, eleinte nálunk is többen lemondták a lefoglalt időpontokat, visszaesett a vendégforgalom és volt egy időszak, amikor a korlátozások a masszázsszalonokat is érintették, átmenetileg nem fogadhattunk vendégeket. Az őszi-téli hullámban viszont egyre többen jöttek és jönnek masszíroztatni. Ez részben a belassult életmódnak is köszönhető: sokkal többet ülünk otthon vagy a munkahelyünkön, és az edzőtermek zárva tartása miatt a sportolási lehetőségek is korlátozottabbak lettek, ezt mindenki megérzi a testén, izmaiban. Ebben a helyzetben tökéletes megoldás a masszázs, ami egyfajta passzív mozgás, az izmok feszességét és rugalmasságát adja vissza - éppen ezért akkor is javasolt a rendszeres masszíroztatás, ha valaki bármilyen okból nem tud rendszeresen sportolni.

HáziPatika.com: Léteznek olyan masszázstrükkök, amiket otthon is bevethetünk?

Sz. N.: Rengeteg eszköz létezik, ami segít megdolgozni, nyújtani, lazítani a görcsös izmokat, ilyen például az SMR-henger, a fitball labda, a tüskés ülőpárna vagy az úgynevezett trigger labdácskák. Az én kedvencem azonban egy egyszerű golflabda, ami kicsi és kemény, így szinte minden izomhoz hozzáférhetünk vele. Ha van otthon tégla- vagy betonfal, álljunk közvetlenül elé, tegyünk a hátunk mögé egy golflabdát, és óvatosan kezdjünk el fel-le mozogni. Ahogy a labda belenyomódik a megrövidült izmokba, érezni fogjuk, ahogy fokozatosan kilazulnak, és közben endorfin szabadul fel a testben. Ezt remekül végig lehet vinni a gerinc melletti izmokon, fel egészen a vállcsúcsig, a csuklyásizomig. A vérkeringésünket pedig olyan egyszerű dolgokkal is felpörgethetjük, mint a hideg-meleg vizes váltózuhany, vagy egy kávézaccból, durva szemű sóból vagy cukorból és egy kiskanál olajból kevert házi bőrradír, amivel jó alaposan átdörzsöljük a kívánt területet. Ettől nemcsak a bőrünk lesz szép sima és puha, de a vérbőség is fokozódik, ami segíti az izmok, valamint az idegsejtek működését.

HáziPatika.com: A szakmád mellett a másik nagy szenvedélyed a jótékonykodás: rendszeresen szervezel gyűjtést beteg és hátrányos helyzetű gyerekeknek, idős- és anyaotthonokba jársz önkéntesként masszírozni, és az elsők között csatlakoztál a Szépítsd a dokit! kampányhoz is.

Sz. N.: Szeretek segíteni másoknak, és ha van rá lehetőségem, valahol kötelességemnek is érzem. A tanulmányaim során sok időt töltöttem kórházi gyakorlaton, ahol láttam a kicsi, szomorú gyerekarcokat - már akkor is próbáltam masszírozás közben kicsit felvidítani őket. A gyerekek a jövő, kell nekik a remény, a hit és a törődés. Ha egy plüssmacival vagy egy mikuláscsomaggal tudok segíteni rajtuk, akkor azt meg kell tennem, és szerencsére ebben a vendégeim is partnerek. Azt látom, hogy mindenhol nagy szükség van a segítségre, és hiszem, hogy adni jó. Éppen ezért a Szépítsd a dokit! kampány elindulásakor is rögtön csatlakoztam, hiszen az egészségügyi dolgozók óriási terhelés alatt dolgoznak, és szeretném segíteni őket a regenerálódásban.