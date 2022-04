A Michigani Egyetem tudósai új technikát alkalmaztak a daganat visszaszorítására, a noninvazív orvosi eljárás során ultrahanghullámokkal célozzák meg a tumorsejteket. Az eddigi állatkísérletek eredményei alapján az új ultrahangos módszer a daganatsejtek akár 75 százalékát is elpusztíthatja - írja az Interesting Engineering.

Hanghullámok pusztítják a daganatsejteket

A histotripsy nevű orvosi eljárás tesztelése jelenleg is zajlik az Egyesült Államokban és Európában, májdaganattal küzdő betegek bevonásával. A korábban végzett állatkísérletek azt mutatták, hogy a hanghullámok sikeresen megtizedelik a daganatsejteket, a maradékot pedig a kísérleti patkányok immunrendszere is képes volt elpusztítani. A tanulmány eredményeit a Cancers tudományos folyóiratban ismertették.

A tumorsejtek háromnegyedét elpusztíthatja a speciális eljárás.

"Még ha nem is a teljes daganatot célozzuk meg, akkor is visszafejlődhet a kezelés hatására, és csökkenthetjük a jövőbeni áttétek kockázatát is" - mondta Zhen Xu professzor, a tanulmány vezető szerzője. Az eljárásnak azon esetekben lehet fontos szerepe, ahol a daganat elhelyezése vagy fejlettsége miatt az invazív beavatkozások lehetősége már korlátozott.

A Michigani Egyetem kutatói jelenleg májdaganattal küzdő betegek kiegészítő kezelésébe próbálják bevonni az eszközt. Az eddigi tapasztalatok bizakodásra adnak okot, reményeik szerint csupán idő kérdése, hogy a kezelés széles körben elérhetővé váljon a betegek számára.