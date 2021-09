Szomorú statisztikát vezet Magyarország

Ismét lesújtó képet festett a magyarok egészségi állapotáról az Eurostat szombaton publikált regionális évkönyve. A Portfolio cikke szerint messze mi vezetjük az egyik szomorú rangsort: a rákban való halálozásét, ráadásul több vizsgálati szempont alapján is.

Mi a különbség a jelek és a tünetek között? Hogyan ismerhetőek fel az aszimptomatikus ráktípusok? Melyek az egyes daganatos megbetegedések tipikus tünetei korai és késői stádiumban? Ezekre a kérdésekre is válaszokat talál összeállításunkban.

Lesújtó adatok a magyarok egészségi állapotáról

Mivel az európai országok egészségügyi adatainak begyűjtése és feldolgozása is hosszadalmas folyamat, az Eurostat kiadványa is 2016-os adatok alapján rangsorolta a tagországokat számos tényezőt figyelembe véve. A régiókra lebontott térképen is jól látszik, hogy mind a 8 magyarországi régióban a legrosszabb kategóriában van a rák okozta halálozási arány. A horvátokon kívül nincs is másik olyan ország az egész kontinensen, amelynek minden statisztikai régiója a legmagasabb kategóriába esik a daganat miatti halálozási terén (azaz 100 ezer főre vetítve 325 főnél többen halnak bele a rákba).

h i r d e t é s

Mindegyik magyarországi régió a legrosszabb, piros besorolást kapta a rák miatti halálozási terén.

Forrás: Eurostat

Az eredmények szerint a kelet-közép-európai térségben jóval magasabb a rák miatti halálozás aránya, a magyar régiók azonban több szempontból is a legrosszabb helyen végeztek. Az Eurostat rangsorba rendezte azt is, hogy a két fő ráktípusban (tüdő és vastagbél) mely régiók vezetik az egész európai mezőnyt. Az első helyeken itt is szinte kizárólag magyarországi területek szerepelnek.

Tüdőrák és vastagbélrák tekintetében is a magyarországi régiók teljesítettek legrosszabbul. Forrás: Eurostat

Daganat miatti halálozás tekintetében az észak-magyarországi régióban az egyik legrosszabb a helyzet egész Európában. A kiadvány szerint a 65 év alatti korosztályból itt halnak meg a legtöbben valamilyen ráktípus miatt. Ez 147 főt jelent 100 ezer lakosra vetítve és sajnos több más magyar régió is a legmagasabb ráták egyikét produkálta. Ezzel némileg összefügg, hogy a születéskor várható átlagos élettartam is az észak-magyarországi és észak-alföldi régióban az egyik legalacsonyabb mind a férfiak, mind a nők között.