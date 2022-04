Súlyos beteg az egyik leghíresebb fociedző

Kiket veszélyeztet leginkább a prosztatarák? Mutatjuk.

A 70 éves holland szakember Humberto Tan RTL TV-n futó talkshowjában árulta el, hogy a prosztatarák egy agresszív formájával küzd. "Nem halsz meg a prosztatarákban, legalábbis az esetek 90 százalékában. Általában egyéb társbetegségek ölnek meg. Nálam azonban egy igen agresszív formája alakult ki, eddig 25 alkalommal kaptam sugárkezelést" - idézi a CNN online hírportálja van Gaal műsorban elhangzott szavait. "A kórházban különleges elbánásban volt részem. Megengedték, hogy a hátsó bejáraton át menjek be az épületbe a kezelések alkalmával, majd egyből bevittek a kezelőhelyiségbe. Csodálatosan bántak velem."

Louis van Gaal immár harmadik időszakában irányítja a holland labdarúgó-válogatottat. Fotó: Getty Images

A holland futballválogatott vezetője játékosainak sem árulta el, hogy beteg. "Úgy gondolom, nem lehet elmondani az embereknek, hogy így dolgozom, mert ez befolyásolná a döntéseiket. Ezért határoztam úgy, hogy nem kellene róla tudniuk" - árulta el a The Guardian beszámolója szerint. Hozzátette, ezzel együtt is voltak olyanok, akik elől nem titkolta el az állapotát. "Természetesen a barátainak és rokonainak beszélni akar róla az ember. A tény pedig, hogy mindebből semmi sem szivárgott ki, sokat elmond a környezetemről. Ez nagyszerű."

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) égisze alatt működő Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) adatai szerint világszerte a prosztatarák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés - a tüdőrák után - a férfiak körében. A 2020-es évben több mint 1,4 millió esetben diagnosztizáltak prosztatarákot a Föld országaiban, és mintegy 375 ezer beteg vesztette életét annak következtében. Magyarországon évente 4500 és 5000 közötti számú új diagnózis születik, valamint 1300 férfi hal meg ebben a daganattípusban.

"Sok mindenen mentem már keresztül a betegségek kapcsán, többek között a feleségemmel is. (Fernanda Obbes, van Gaal első felesége 1994-ben hunyt el máj- és hasnyálmirigyrákban - a szerk.) Ez is az élet része. Emberileg talán gazdagabb is lettem mindezen tapasztalatok birtokában" - fogalmazott a sztáredző a SkySports szerint. Louis van Gaalt tavaly augusztusban nevezték ki a holland futballválogatott élére, 2000 és 2012 után immár harmadik alkalommal. Irányításával az Oranje kvalifikálta magát az idei katari világbajnokságra, és a szakember nem tervezi, hogy lemondana posztjáról, így a tornán is ő vezetheti a csapatot. Van Gaal karrierje során a holland nemzeti tizenegy mellett a Barcelona, a Bayern München és a Manchester United élén is dolgozott, valamint szülőhazájában az AZ Alkmaarnál és az Ajax Amszterdamnál. Utóbbival az 1994-95-ös szezonban a Bajnokok Ligáját is megnyerte.