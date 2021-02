Ösztönösen felismerik a bőrrákot a gyerekek

Kemény Lajos, az egyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatója, a kutatócsoport egyik tagja elmondta: hipotézisük szerint a jó- vagy rosszindulatú daganat felismeréséhez nem feltétlenül szükséges orvosi ismeret. A klinika kutatócsoportja kétszer 15 fotóból álló, anyajegyekről és bőrrákokról készült képsorozatot állított össze. A vizsgálat első részében a kérdőív kitöltőinek megérzésük alapján kellett "jó" vagy "rossz" csoportba osztályozniuk a fotón látható bőrelváltozásokat. Az utóbbi csoportba sorolt elváltozással sürgősen orvoshoz kell fordulni. A kutatás egyik újdonsága, hogy előzetes ismeret nélkül épít az intuíció alapján meghozott döntésre. Ez az elv a diákok körében működött, nagyon sokan helyesen válaszoltak. Meglepő módon a nyolcéves korosztály tagjai közül nagyon sokan mintegy 80-90 százalékos arányban válaszoltak helyesen. A még most is folyó felmérésben eddig több mint ezren töltötték ki a kérdéssort.

A megszerzett tudást a gyerekek továbbadhatják a szüleiknek is. Fotó: Getty Images

Ha sokszor látjuk, felismerjük

A kutatás második része a tanulási folyamatot vizsgálja. A professzor szerint lényeges, hogy anélkül, hogy külön kitérnénk az anyajegyek színére, a szimmetriai jellemzőire vagy az úgynevezett csipkés szélekre, elég, ha sokszor látjuk az elváltozást, és így egy idő után felismerjük azt. Az intuíció alapján történő felismerési mechanizmussal működik a mesterséges intelligencia is, a nagy számban ismétlődő esetek után a rendszer "megtanulja" a szükséges ismeretet - hangsúlyozta Kemény Lajos. A kisgyerekek sokkal jobban és gyorsabban tanulnak a felnőttekhez képest, és reményeik szerint ezt a "tudást" otthon át is adják a szüleiknek. Ez azért is fontos, mert a különböző bőrdaganatok száma világszerte egyre növekszik.

Minél később jön a diagnózis, annál halálosabb

Csongrád-Csanád megyében évente csaknem négyszáz új melanomás esetet diagnosztizálnak. Baltás Eszter, a kutatás szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy a korai stádiumban felismert melanomás betegnek csaknem 100 százalékos a gyógyulási esélye, míg késői felismerés esetében a túlélési esélyek drámaian csökkennek. A klinikán jelentkező bőrdaganatos betegek egy része igen előrehaladott állapotú. A kutatócsoport tovább folytatja az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában megkezdett, és azóta több szegedi és az országban másutt működő iskolákra kiterjesztett felmérést. Emellett továbbra is várják az egészségtudatos nevelés iránt elkötelezett iskolák jelentkezését a programba.