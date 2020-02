Nem ismerik fel a bőrrákot a telefonok

Számos olyan mobiltelefonos applikációt fejlesztettek már, amelynek fontos szerepe lehet az egészségünk megőrzésében. A lépésszámlálók és fitneszapplikációk mozgásra ösztönöznek, a kalóriatáblázatok segítenek ésszerűsíteni az étrendünket, de van olyan program is, ami figyelmeztet, ha fel kell keresnünk az orvosunkat vagy be kell venni a gyógyszereinket. Néhány olyan applikáció is letölthető továbbá, amely a leírása szerint segíthet felismerni az anyajegyben kialakuló elváltozásokat, a használatukkal pedig időben felismerhető a melanoma. Szakértők azonban óva intenek attól, hogy ezeknek a programoknak az eredményeire orvosi diagnózisként tekintsünk. Egy kutatás szerint ugyanis nem képesek felismerni a rosszindulatú elváltozásokat, így könnyen félrevezethetik a betegeket.

Megbízhatatlanok a telefonos melanomaszűrők

Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente nagyjából 132 ezer melanomás és 2-3 millió nem festékes bőrdaganat alakul ki világszerte, a számuk pedig évről évre tovább növekszik. Ezeknél a daganattípusoknál különösen fontos a korai diagnózis, hiszen ekkor még a betegség jó eséllyel teljesen meggyógyítható. A bőrgyógyászok ezért is szokták hangsúlyozni a rendszeres szűrés és a gyakori önvizsgálat fontosságát is, illetve valóban nagyon hasznos lenne egy olyan applikáció, amely képes felismerni az anyajegyek rosszindulatú elváltozását. A Birmingham és a Nottingham Egyetem közös kutatása szerint azonban a letölthető mobiltelefonos applikációk nem képesek hatékonyan felismerni ezeket az elváltozásokat.

A telefonok nem képesek felismerni a daganatot. Fotó: Getty Images

A kutatók szerint az elváltozások felismerésére használt telefonos algoritmusok nagyon bizonytalan eredménnyel dolgoznak, a tényleges diagnosztikai értékük pedig igen csekély. A legnagyobb veszélyük viszont az lehet, hogy félrevezetik a betegeket, akik egy fals negatív eredmény esetén úgy gondolják, nem szükséges bőrgyógyászati szűrővizsgálatra menniük. A melanomára pedig így csupán akkor derül fény, amikor a betegség már csak nagyon nehezen kezelhető.

