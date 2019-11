Nem ajánlják a gyógynövényeket a rákosoknak

Fontos lenne, hogy a betegek közöljék az orvosaikkal, ha fogyasztanak valamilyen gyógynövénykészítményt - emelte ki a szakember. A fokhagyma-, a gyömbér- és a gingkotabletta például a mellrák terjedésekor hátráltatja a bőr sebeinek gyógyulását. Ráadásul semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a gyógynövényes terápiák vagy krémek segítenének a rákos betegeken. Ha pedig kétséges a hatás, jobb, ha a betegek inkább nem alkalmazzák ezeket - hangsúlyozta.

Többet árt, mint használ

A professzor szerint az orvosoknak sokkal aktívabbnak kellene lennie ebben a kérdésben, és rá kellene kérdezniük a rákterápián lévő pácienseknél, hogy milyen egyéb kiegészítő készítményt szednek. Nagyon fontos, hogy a betegek mindig leellenőriztessék orvosaikkal a kiegészítő terápiát a bőrre is átterjedő rákbetegség gyógyításakor. Öt mellrákos esetből egy átterjed a bőrre is, de a többi daganatos betegségeknél ez az arány kisebb - tette hozzá.

A gyógynövényes termékek befolyásolhatják a hormonterápiás vagy kemoterápiás kezelés hatásait, bizonyos termékek pedig meghosszabbítják a véralvadási folyamatot, így a sebek hosszabb idő alatt gyógyulnak be. Az Andrographis paniculata (gyomorkeserű), a kerti székfű, a fokhagyma, a gingko, a ginzeng, a galagonya, a vadgesztenye és a kurkuma is lassítja a véralvadást. Persze nem csoda, hogy a betegek alternatív, kiegészítő kezeléseket is keresnek, hiszen abban bíznak, hogy ezek segíthetnek. Azonban előfordulhat, hogy a kísérletezéssel több kárt okoznak maguknak, mint amennyi előnyük származik belőle - figyelmeztetett. "Ne felejtsük el: a gyógyításban a legfontosabb, hogy ne ártsunk" - fűzte hozzá.

A gyógynövénykészítmények mellett azonban egyes élelmiszereket is érdemes kerülni a rákkezelés ideje alatt. Ilyen például a grapefruit és a narancs is, ezek ugyanis befolyásolják a rákgyógyszerek lebomlását a szervezetben.