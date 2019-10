Néhány perc alatt kimutatható így a rák

A rák túlélési esélyeit jelentősen befolyásolja, hogy az orvosok mikor ismerik fel a daganatot és mikor kezdődhet meg annak kezelése. Kutatók régóta dolgoznak ezért olyan megoldásokon, amelyek hatékonyabbá és gyorsabbá tehetik a daganatszűrést. A napokban egy olyan vértesztet mutattak be, amely szinte száz százalékos hatékonysággal képes felismerni húsz vizsgált daganattípust.

Gyorsan és pontosan kimutatja a rákot

A kutatók közel 3583 vérteszten próbálták ki az új eljárást, amely a rák okozta genetikai elváltozásokat képes felismerni. A vérminták közül 1530 daganatos betegektől származik, akik húszféle daganattípusban szenvedtek, többek között hasnyálmirigy-, petefészek-, vastagbél,- és emlőrákban. A 2053 másik mintát egészséges embertől vették.

Az új vérteszttel hatékonyan felismerhetőek bizonyos daganatok. Fotó: iStock

A teszt minták 99,4 százalékában helyesen felismerte a daganatra utaló nyomokat, csupán 0,6 százalékuknál tévedett. Más, magas halálozási arányú ráktípusokat is viszonylag nagy pontossággal, 76 százalékban képes volt felismerni. A korai, első stádiumú daganatokat még ez a teszt is csupán 32 százalékát tudta felismerni, a kutatók szerint azonban már a legkisebb arányú jelzés is emberek ezreinek életét mentheti meg. A teszt ugyanis egy egyszerű vérvételt követően, gyorsan elvégezhető, ami jelentősen felgyorsíthatja a szűrés folyamatát.

A korai felismerés bizonyos daganattípusoknál kiemelt jelentőségű. Azoknál a nőknél például, akiknél korai stádiumban felfedezték és kezelték az emlődaganatot, 90 százalék feletti az ötéves túlélés esélye. Negyedik stádiumú emlődaganat esetén viszont csupán a nők 15 százaléka él a diagnózist követő ötödik évben.

