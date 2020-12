A legújabb tudományos felmérések szerint az újonnan felfedezett daganatos betegségek száma jelentősen csökkent 2020-ban a pandémia kezdete óta, ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a különböző rákszűréseket és egyéb rutinszerű egészségügyi vizsgálatokat késve, halasztva végzik el. Az USA National Cancer Institute modelljének becslése szerint a COVID-19-járvány miatt a túl későn megszülető mell- és végbélrák-diagnózisok plusz 10 ezer ember életét követelik majd a következő 10 évben csak az Egyesült Államokban.

Függetlenül attól, hogy valaki szembesült-e valaha a rák diagnózisával, fontos tudni: a korai, vastagbélrákot megelőző állapotok nem járnak tünetekkel, ezért minden 50 év feletti embernek szűrésre kell mennie. Emellett természetesen azonnal lépnie kell azoknak is, akik az előrehaladott daganatokra jellemző tüneteket tapasztalnak: székletben tapasztalt vér vagy váladékozás, megmagyarázhatatlan fogyás, fájdalom, székletürítés indokolatlan változásai, tartós köhögés. Ezekben az esetekben nem lehet halogatni, mivel a késlekedés kritikusan érinti a daganatos betegség kezelhetőségét és a hosszú távú életkilátásokat. Fokozott rizikócsoportba tartoznak azok a családok, ahol az egyenesági rokonok között előfordult már gyomor- és bélrendszeri rák. Itt a családtagoknál a szűrést az érintett beteg életkoránál 10 évvel korábban kell elkezdeni.

Nem engedhetjük meg, hogy amiatt derüljön ki egy daganat túl későn, mert a beteg a COVID-19-járvány idején elkerülte a korai diagnosztikus vizsgálatot. Itt, az Affidea Gasztroenterológiai Központban biztonságos környezetet, azaz a szakmailag jelenleg elérhető legmagasabb védelmet biztosítjuk a koronavírus tekinteteben betegeink számára. A központban az átlagosnál sokkal nagyobbak a légterek, folyamatos a levegőáramlás, illetve központi szűrés van minden helyiségünkben. A személyzet a vizsgálat során teljes védőfelszerelést használ, mely a páciensek és a saját egészségvédelmüket is szolgálja. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pandémia kitörése óta egyetlen kollégánk sem fertőződött meg munka közben a Bank Centerben, és egyetlen olyan esetről sem tudunk, hogy betegeink között ez előfordult vagy egyáltalán felmerült volna. A szokványos lázmérésen túl antigén gyorstesztet is végzünk a vizsgálatok előtt, hogy a fertőzés kockázatát tovább csökkentsük, mindenben követve a nemzetközi ajánlásokat.

- nyilatkozta dr. Schwab Richárd gasztroenterológus főorvos.

Az Affidea Bank Center Gasztroenterológiai Központban alkalmazott legmodernebb technológia, a lerövidült betegutak és páciensfókuszú szolgáltatások a lehető legkényelmesebb körülményeket teremtik meg a betegek számára, ahol nem kell félni a fájdalomtól vagy a kellemetlen pillanatoktól.

Kern Lajosné nyugdíjas gyógyszerész, a centrum egyik páciense elmondta:

2005 óta járok vastagbéltükrözésre, így már volt tapasztalatom más egészségügyi intézményekkel is. Nagyon örülök, hogy most a Bank Centert választottam, mert itt teljesen biztonságban éreztem magam a koronavírus-fertőzéstől, ráadásul a legmodernebb gépeket használják. Az altatási folyamatról, a vizsgálatról, az ott töltött időről, a személyzetről és a kényelmes ágyról is csak pozitívan tudok mesélni. Ez egy kiváló létesítmény mindazoknak, akik fájdalommentesen, kényelmes körülmények között szeretnék a kolonoszkópiát megcsináltatni.