Legyőzte a leukémiát, most az olimpián úszhat

Akármi lesz is a végeredmény a medencében, a japán Ikee Rikako élete legfontosabb meccsét már megnyerte.

A nemrég még leukémiával kezelt 21 éves japán úszónő a vegyesváltó után a 4x100 méteres gyorsváltóval is ott lehet az idén nyárra halasztott tokiói olimpián. Kevés szebb, a sporthoz kötődő történetet hallhattunk mostanság az övénél.

Minden idők egyik legfurcsább olimpiája lesz az idei. Kattintson!

"Visszatérek"

Ikee 2019 februárjában egy ausztráliai edzőtáborozás során rosszul érezte magát, ezért korábban hazautazott, hogy kivizsgálják. Akkor derült ki, hogy leukémiás. A hatszoros Ázsia-bajnok a tavaly nyárra tervezett, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói olimpián több számban is éremesélyesnek számított, mielőtt diagnosztizálták nála a betegséget. "Leukémiás vagyok, de le tudom győzni. Mostantól csak a gyógyulásomra koncentrálok, egy még erősebb Ikee Rikakót fogtok látni. Visszatérek" - számolt be akkoriban a sokkoló hírről saját Twitter csatornáján a sportoló.

Tehetsége hamar kiderült

Ikee 3 évesen kezdett úszni, és 5 évesen már mind a négy úszásnemben ügyesen tempózott. 14 évesen számos iskolai rekordot megdöntött, 16 évesen pedig ő volt az a japán úszó, aki a legtöbb (7) versenyszámban indult a riói olimpián. Legjobban a 100 méteres pillangóúszásban teljesített, ahol kétszer is megdöntötte a nemzeti csúcsot, a döntőben ezzel a hatodik helyen zárt. Az igazi nagy dobása a 2018-as ázsiai játékokon volt, ahol hat aranyérmet szerzett, és mellé még két ezüstöt is bezsebelt. Ő az első nő, aki teljesítményével a Játékok legértékesebb sportolója különdíjat is kiérdemelte. Abban az időben magától értetődően aranyat vártak tőle a tokiói olimpián. Azóta viszont nagyot fordult a világ, nem csak Ikee számára. A koronavírus-járványnak köszönhetően Tokió 2020-ból Tokió 2021 lett, Ikee pedig túlélte a rákot és visszatért a medencébe.

h i r d e t é s

A japán Ikee Rikako élete legfontosabb meccsét már megnyerte. Fotó: Getty Images

"A leukémia túlélője"

Az úszónő által megtett küzdelmes útról dokumentumfilm is készült. Ebben láthatjuk, milyen állapotban úszott először azt követően, hogy kijött a kórházból. Teste elnyűtt, csont és bőr volt, és olyan törékenynek tűnt, mintha egy kisebb fuvallat is könnyedén elrepíthetné. A húzódzkodás is nehezére esett, edzőtársai sorban lehagyták. "A betegségem előtt én voltam Ikee Rikako a sportoló, nem ismertem mást. Csak az volt a célom, hogy mindig egyre erősebb legyek. Azóta lett egy másik Ikee Rikako is: aleukémiatúlélője" - mondta.

"Soha ne add fel"

A tokiói kórház onkológiai osztályán kívüli világban minden a megszokott kerékvágásban zajlott, vagyis rendeztek nemzetközi úszóversenyeket, a legjobbak pedig dobogóra állhattak. Azt a gesztust azonban, ahogyan a 2019-es világbajnokság 100 méteres pillangóúszásának három legjobbja tisztelgett Ikee előtt, aki látta, nem felejti. A tenyerükre írt üzenet így szólt: "Ikee, soha ne add fel!" Ikee korábbi edzőpartnere és barátnője, az ausztrál Emma McKeon a sikeres visszatérés után is elérzékenyülve beszélt úszótársáról. "Remek érzés látni Rikako sikeres visszatérését, nagyon örülök neki, hogy ott lehet Tokióban. Mindenkit inspirálhat a története, még most is libabőrös leszek, ha rágondolok" - fogalmazott McKeon.

19 hónap kihagyás és a leukémia elleni küzdelme után Ikee végül két váltószámban indulhat majd a július 23-án kezdődő tokiói olimpián. "Úgy érzem, hogy egy új fejezetet nyitottam a pályafutásomban. Nem rossz kezdés" - véli a sportoló.