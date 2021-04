Véres széklet

Ez az egyik leggyakoribb tünet. Gyakran az az oka, hogy a széklet felsérti a tumort, miközben áthalad a bélrendszeren. Ha a felső szakaszban helyezkedik el, akkor a vér általában magában a székletben található. A kis mennyiségű, élénkpiros vér azonban gyakran jelez valami kevésbé súlyos gondot, például aranyeret vagy fisszúrát. Ezért is fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk, ha ilyesmit tapasztalunk.

Hasi diszkomfortérzet

Önmagában még nem kóros, ha néha fáj, görcsöl a hasunk, ha azonban a panasz tartóssá válik, akkor ráktünet is lehet. A polipok és tumorok hatással vannak az emésztés működésére. Például tapasztalhatjuk, hogy étkezés után hamarabb eltelünk, vagy hogy a beleink nem ürülnek ki teljesen székelés után. Afájdalomáltalában nem elviselhetetlenül erős, inkább arról van szó, hogy folyamatos, és bármivel próbálkozunk is, nem múlik.

A szűnni nem akaró hasi diszkomfort is jelezhet vastagbélrákot

Éjszakai verejtékezés

Előfordulhat, hogy a betegség lázat is okoz, miközben immunrendszerünk próbálja legyőzni a rákot. Ilyenkor sokat izzadunk, mert szervezetünk így igyekszik hűteni magát. Ez a tünet egyébként más típusú rosszindulatú daganattal is együtt járhat.

Változások a székletben

Ha székletünk formája, állaga, színe megváltozik, akkor ez is aggodalomra adhat okot. Polip vagy tumor esetében például a széklet vastagsága csökkenhet. A színváltozásnál arra figyeljünk, hogy ha a székletünk sokkal sötétebbnek látszik, akkor ez azt is jelentheti, hogy vért tartalmaz.

Székrekedés

Bár a széklet átmérőjének csökkenése gyakoribb, egyes betegek székrekedést is tapasztalnak. Ez természetesen önmagában még nem kell, hogy aggodalomra adjon okot, hiszen okozhatja a rostszegény táplálkozás vagy éppen a mozgásszegény életmód is.

Hirtelen fogyás

Ha hirtelen, minden különösebb ok, illetve próbálkozás nélkül veszítünk a testsúlyunkból, akkor ez gyakran ráktünet is lehet, például a vastagbélráké is. Okozhatja étvágycsökkenés vagy épp valamilyen elzáródás, aminek hatására nem tudjuk megfelelően megemészteni az elfogyasztott ételt.

