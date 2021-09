Ilyen az élet tüdőrákkal

A tüdőrák és a daganatos betegségek makacsul tartják a helyüket a vezető halálokok között. Évente mintegy 10 millió ember hal meg daganatos betegségben világszerte, és ez a szám 2030-ra 13 millióra emelkedhet. A daganatos betegségek közül 11,6 százalékkal a tüdőrák a leggyakoribb. Magyarországon 100 ezer lakosra 89,2 tüdőrák okozta haláleset jut (2017-es adat), és ezzel nálunk a legrosszabb a helyzet az Európai Unión belül.

A tüdőrák a betegek életének minden területére hatással van. Fotó: Getty Images

A tüdőrák tünetei

A tüdőráknak több típusa van, amelyek egyebek mellett az agresszivitás, a növekedés gyorsasága és az alkalmazandó terápia tekintetében is különböznek. Rendkívül fontos a korai felismerés, mert minél korábbi stádiumában diagnosztizálják a tüdőrákot, annál hatékonyabb lehet a kezelés. A rendszeres szűrések lehetővé teszik, hogy már egészen korai stádiumban, akár a tünetek - köhögés, véres köpet a köhögés után, légszomj, mellkasi fájdalom - jelentkezése előtt diagnosztizálják a tüdőrákot, és ezzel nagyobb esélyt kapjon a beteg egy eredményes terápiára.

Mindennapi nehézségek

A tüdőrák különböző módokon befolyásolja a mindennapi életet, függően a daganat típusától, stádiumától, az alkalmazott terápiától és természetesen az egyéni adottságoktól. Érdemes beszélni erről a kezelőorvossal, egy betegszervezettel vagy egy betegtárssal, mert számos olyan tanácsot kaphat tőlük a páciens, amelytől érezhetően javulhat a helyzete.

h i r d e t é s

A tüdőrákos betegeket sújtó egyik jellegzetes tünet a nehézkes légzés, a légszomj, amely eredhet a betegségből, de lehet a terápia mellékhatása is. Ezeken javíthatnak légzőgyakorlatok, de megfontolandó az is, hogy a beteg kevesebb fizikai munkát végezzen, például kevesebbet gyalogoljon, kérjen segítséget a bevásárláshoz. A légszomjat csökkentheti, ha a beteg több részre osztja a napi étkezést, így egy alkalommal kevesebbet eszik, kisebb falatokkal. Azért is fontos, hogy a légzési nehézség ne akadályozza a táplálkozást, mert a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag bevitele általánosan is javíthatja egy beteg kondícióját, vagy lassíthatja annak romlását.

A tüdőrákos betegek egy része rendszeres fájdalommal küzd. Afájdalomnem feltétlenül van összefüggésben a rák súlyosságával, előfordulása és mértéke egyénenként különböző lehet. A fájdalom csillapítására számos gyógyszer létezik, így jó esélye van annak, hogy a beteg és az orvosa megtalálják azt a terápiát, amely meghozza a megfelelő mértékű enyhülést.

Mutatjuk, mi a különbség a tüdőrák és a tüdőáttét között.

A hétköznapokat terhelő tényezők között a beteg lelkiállapotát, az esetleges hangulatingadozásait is meg kell említeni. Egy ilyen súlyos betegség sokkos állapotot, dühöt, szomorúságot, vagy akár depressziót is kiválthat, éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a beteg ne maradjon magára egy ilyen nehéz időszakban. Sokat segíthet, ha nyíltan és őszintén tud beszélni az állapotáról legalább egyvalakivel a családjából vagy a barátai közül. Jó hatása lehet annak is, ha az érintett kapcsolatba kerül hasonló betegséggel élőkkel, akikkel átbeszélhetik a tapasztalataikat. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a betegnek időnként egyedüllétre is szüksége lehet.

A kezelőorvosnak mindenről tudnia kell

A beteg állapotának minden aspektusa fontos információ a kezelőorvos számára. Bár a hangulatváltozásai látszólag nem tartoznak szorosan a terápiához, mégis javasolt, hogy az érintett beszéljen erről is az orvosának: a szakember látja egészében az adott esetet, ő tudja megállapítani, hogy a lelkiállapot vagy a fájdalom igényel-e kiegészítő terápiát.