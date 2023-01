Hónapokig náthásnak hitték a leukémiás kislányt

Zahorszki Ilona két hónapon keresztül hiába kérte, hogy végezzék el a megfelelő vizsgálatokat a súlyos beteg kislányán. Amikor Theano már járni sem tudott, az édesanyja haza akarta hozni Magyarországra, hogy itthon vizsgálják ki – írja a Daily Record.

Tíz orvos sem vette észre, hogy nagy a baj. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A hároméves Theano tünetei nyár végén jelentkeztek először, amikor elkezdte az óvodát. Rövid idő alatt több betegségen is átesett, alkalmanként jobban volt, de aztán ismét nagyon leromlott az állapota. Ilyenkor számtalan tünet jelentkezett Theanon: egyebek mellett fülgyulladása, kiütései, mellkasi fertőzése, has- és lábfájdalmai, később pedig ízületi panaszai is voltak.

"Minden alkalommal, amikor orvoshoz fordultam vele, kértem, hogy vegyenek tőle vért. Tudtam, hogy valami baj van, mert a személyisége is nagyon megváltozott” – emlékezett vissza az édesanya. A kislányt végül beutalták a glasgow-i gyermekklinikára egy átfogó vizsgálatra, aminek az eredményeiből kiderült: Theano leukémiás, a betegsége pedig három-négy hónappal korábban kezdődhetett. Ha nem vizsgálták volna ki, akkor hónapokon belül meghalt volna, így azonban elkezdhették nála a kemoterápiás kezeléseket – hangsúlyozta az édesanya.

