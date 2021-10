Ha fáj a mellem, nem lehetek mellrákos?

Mivel a mellrák az egyik legeredményesebben gyógyítható ráktípus, ezért a mielőbbi diagnózis életmentő lehet - hívta fel a figyelmet Dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozó nőgyógyásza. A szakember az alábbiakban a mellrákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ismerteti.

Kiknek nagyobb az esélyük a mellrákra?

Az emlőrák okai nem teljesen egyértelműek, egyes tanulmányok azonban számos kockázati tényezőt azonosítottak. Ezek között hormonális, életmódbeli és környezeti tényezők is szerepelnek. A legjobban az alábbiak növelik a rizikót:

magasabb életkor;

mellrák a családtörténetben;

korai menstruáció;

késői menopauza;

az első terhesség 30 éves kor utáni vállalása (vagy ha egyetlen terhesség sem volt);

szoptatás hiánya;

orális fogamzásgátlók alkalmazása;

genetika (BRCA típusok);

mellkasi sugárterápia;

kombinált hormonterápia (ösztrogén) hosszú távú alkalmazása;

elhízás menopauza után.

A mellrák legtöbbször fájdalmatlan, de jobb résen lenni.

Mikortól járjunk szűrésre?

A mellrák szűrését érdemes minél korábban elkezdeni, akár már a 20-as években, otthoni önellenőrzés keretében, csomók után kutatva - ne felejtsük ki a hónalj területét se! A szakember szerint, amennyiben nincs magasabb rizikó, úgy csak 40 év felett szükséges kétévente mammográfiás szűrővizsgálatra menni. Magasabb rizikó esetén viszont ennél többször, illetve korábban, már a 30-as évek elejétől szükséges a rendszeres vizsgálat. Ám ekkor mammográfia helyett inkább ultrahang vizsgálat javasolt (ugyanis ebben a korban még sűrűbb az emlők mirigyállománya).

Lehet gyerekünk a mellrák legyőzése után?

Alapvetően azt lehet mondani, hogy a mellrák leküzdését követően lehet gyerekünk, ám azt tudni kell, hogy az alkalmazott terápiás módszerek (kemoterápia, sugárterápia) befolyásolhatják a termékenységet. Számolnunk kell tehát azzal, hogy nehezebb lesz majd családot alapítani. Ez természetesen függ az egyéni paraméterektől, például attól, hogy milyen kezelést kaptunk és hogyan reagáltunk rá, illetve azon is sok múlhat, hogy hány évesek vagyunk. Érdemes még a kezelés megkezdése előtt konzultálni az orvossal, mert ha még szülni szeretnénk, akkor előtte a petesejtek lefagyasztását javasolhatja a szakember.

Azemlőráklegismertebb tünete a mellben tapintható csomó. Annak érdekében, hogy ezt időben felfedezzük, az orvosok rendszeresen felhívják a figyelmet az önvizsgálat fontosságára. Arról azonban már kevesebbszer hallunk, hogy a csomó mellett más tünetekre is érdemes odafigyelni.

Ha fáj a mellünk, nem lehetünk mellrákosak?

Való igaz, hogy a mellrák legtöbbször fájdalmatlan, és ha fájdalmat tapasztalunk, akkor általában másra kell gyanakodni. Ám érdemes tudni azt is, hogy létezik a mellráknak egy ritkább, gyulladásos tünetekkel kísért típusa. Ez egy igen agresszív formája a daganatnak, és külön rossz benne, hogy könnyű félrediagnosztizálni. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül jelenik meg csomó (sőt, általában nem), és tüneteit tekintve inkább egy gyulladásos kórképhez hasonlít. A mell ilyenkor fájdalmassá, vörössé, meleg tapintásúvá és duzzadttá válik, a bőr pedig narancshéjszerű lesz. Ezeket a jeleket nem szabad elbagatellizálni, hiszen rosszindulatú folyamatokat is jelezhetnek - hívta fel a figyelmet dr. Hernádi Balázs.

Mi a szerepe a tumormarkerek vizsgálatának?

A tumormarkereket a daganatos sejtek hatásásra termeli a szervezet. Egészségeseknél nem, vagy csupán kis mennyiségben vannak jelen. Azonban fontos tudni, hogy ezek az értékek a diagnózishoz csupán segítséget jelentenek: kizárólag a tumormarkerek szintjéből tehát nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni.

Egy-egy tumormarker magasabb mennyisége több daganatot is jelezhet, de magas szintje más állapotoknál - például gyulladásnál vagy dohányzás esetén - is előfordulhat. Tehát az emelkedett érték nem jelent feltétlenül daganatot, ahogy a negatív eredmény sem zárja ki a rák jelenlétét. Ettől még hasznos segítséget nyújthat a tumormarkerek vizsgálata, az orvosban ugyanis így hamar felmerül egy esetleges rosszindulatú folyamat gyanúja, továbbá a rák elleni terápia eredményességét is segít követni. Emlőrák esetén a legfontosabb tumormarkerek a CA 15-3 és a CA-549.