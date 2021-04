"Fogalmam sem volt róla, hogy egy férfi is lehet mellrákos"

A most 55 éves Len Robertson középiskolai zenetanár a Prevention portálnak mesélte el, hogyan diagnosztizáltak nála melldaganatot, és miként küzdötte le a gyilkos kórt. 2012-ben az akkor 46 éves Len egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a bal mellbimbója váladékozik. "Aggasztó volt. Rögtön kutakodni kezdtem az interneten, és hamar kiderült, hogy ez nem jó jel" - meséli a Brooklynban élő Len, aki azonnal szakorvoshoz fordult, és egy alapos kivizsgálás után egy jóindulatú tumort távolítottak el a bal melléből. Bár a kis csomók gyakoriak a mellben, a férfi elhatározta, hogy innentől még inkább figyelni fog minden apró elváltozásra, ami a melleit érintheti. Hat évig semmilyen elváltozást nem vett észre, egészen 2018 nyaráig, amikor úgy döntött, ideje kissé formába lendülnie, ezért elkezdett súlyzós edzéseket végezni.

Izomhúzódásra gyanakodtak

Egy nap éppen házimunkát végzett otthon, amikor hirtelen élesfájdalomhasított a bal mellébe, nem sokkal később pedig láthatóan megduzzadt. "Beszéltem az egyik edzőtermi barátommal, aki azt mondta, valószínűleg csak meghúzódott egy izom, pihenjek pár napot, majd jobb lesz" - emlékszik vissza Len. Csakhogy hiába telt el két hét, a duzzanat nem csökkent, ezért a férfi újra időpontot kért az emlőspecialistához. Bár a szakértő is arra gyanakodott, hogy izomhúzódás állhat a háttérben, a biztonság kedvéért elvégzett egy ultrahangvizsgálatot, aminek a közepén arra kérte a férfit, hogy kezdjen beszélni. A férfi megtette, mire az orvos azt mondta, hogy az egészséges szövetek a beszéd hatására általában mozogni kezdenek, a felvétel azonban nem mutatott mozgást. Miután kiértékelte a vizsgálati eredményeket, az emlőspecialista azt javasolta Lennek, hogy végezzenek el egy mammográfiát is. A felvételek elemzése közben az orvos telefonálgatni kezdett, hogy kikérje kollégái tanácsát. "Ezen a ponton tudtam, hogy valami nem stimmel" - mondja Len.

Len Robertson melldaganatára időben fény derült, így az orvosok meg tudták menteni az életét.

Fotó: The Male Breast Cancer Coalition

A diagnózis: II-es stádiumú mellrák

Egy héttel később a duzzanat leapadt, ám a férfi mellében egy csomót tapintott ki. Több biopszia után 2018 szeptemberében az orvosok II-es stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak nála. Ez azt jelentette, hogy bár a daganat már nagyobb méretű volt, még nem képzett áttéteket. Valójában a bal mellében két daganat is növekedett, de a szakértők szerint épp időben fedezték fel őket. "Teljesen ledöbbentem. Fogalmam sem volt róla, hogy egy férfi is lehet mellrákos. Az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy fel kell készülnöm a legrosszabbra. Tényleg azt hittem, hogy ennyi volt, itt a vég, meg fogok halni" - idézi fel Len a hír hallatán átélt sokkot, ami nem meglepő, hiszen a melldaganat valóban nagyon ritka a férfiaknák, az emlőrákos esetek kevesebb mint 1 százalékát teszik ki. A kórház, ahol Len betegségét diagnosztizálták, sem volt felkészülve arra, hogy a férfi számára megfelelő kezelést nyújtsanak, ezért átirányították egy melldaganatokra specializálódott intézménybe. Ott egy sor vizsgálat és teszt után a kezelőorvosa megnyugtatta, hogy bár valóban rákos, jó kezekben van, és összeállítottak neki egy kezelési tervet. Ennek részeként a lehető leghamarabb masztektómiát végeztek el a férfin, vagyis eltávolították a mellét, majd megkezdte a kemoterápiát.

A kemoterápiát viselte a legnehezebben

Len családja és barátai egyaránt támogatták őt a mihamarabbi felépülésben. A műtétet megelőző napon még egy "rákbulit" is szerveztek neki a kedvenc bárjába, ahol tinédzserként rendszeresen megfordult a barátaival. "Rengetegen eljöttek, még olyanok is, akiket 25 éve nem láttam. Remekül éreztem magam, és közben nemcsak a kedvem, de a hozzáállásom is megváltozott. Erőt vett rajtam az érzés, hogy mégsem fogok meghalni. Jobban kell lennem, mert élni akarok" - emlékszik vissza meghatottan. Még szeptemberben átesett a melleltávolító műtéten, és hamarosan azt is megtudta az orvosoktól, hogy az őrszemnyirokcsomó-biopsziája negatív lett, vagyis a rák nem terjedt el a szervezetében. A legnagyobb kihívás azonban a műtét után várt rá: a felépülést követően négy hónap alatt 16 kemoterápiás kezelésen kellett átesnie. "Ez volt a legbrutálisabb rész. A bőröm és a körmöm megváltozott, a hajam kihullott. Szörnyen néztem ki, és úgy is éreztem magam."

Felépülése után Len elkötelezett szószólója lett azemlőrákmegelőzésének. 2020 októbere óta hivatalosan is gyógyultnak számít, visszatért a munkahelyére, emellett azonban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy felhívja a figyelmet arra: a mellrák nem csak a nőket fenyegeti. "Próbálom meggyőzni a férfiakat arról, hogy ne szégyelljenek segítséget kérni, orvoshoz fordulni. Nem elég legyinteni, ha úgy érezzük, valami nem stimmel, mert ha időben fordulunk orvoshoz, jó eséllyel meggyógyulhatunk. Miért hagynánk, hogy a rák elterjednek és idejekorán véget érjen az élet, ha az orvosok megmenthetnek? Nem szabad félni, csak menni és harcolni, a család és a barátok végig mellettünk lesznek" - összegzi a legfontosabbakat az immár egészséges férfi.