Ezért hal meg annyi magyar rákban

Bár az Európai országok közül nálunk halnak meg a legtöbben valamilyen daganatos betegség miatt, a szűrőprogramok továbbra is akadozva működnek. Három évet csúszott például a vastagbélrák szűrése, tüdőrákszűrés pedig nincs is. Magyar kutatók viszont egyre komolyabb eredményeket érnek el, többek között egy agresszív mellrák terjedését állították meg génszerkesztéssel - írta a Népszava.

Gond van a szűrésekkel

Az Európai Bizottság legfrissebb, Magyarországra vonatkozó egészségügyi jelentésében is felhívták a figyelmet: a szűrési és nép­egészségügyi programokra nem költ eleget a kormány, az országnak pedig nagyok a hiányosságai a rák megelőzése, felismerése és kezelése terén. Mivel a rákos esetek 40 százaléka megelőzhető okokra vezethető vissza, ezért volna olyan fontos az emberek tájékoztatása.

Dr. Peták István kutatóorvos, molekuláris farmakológus szerint a terápiás lehetőségek eddig soha nem látott mértékben bővülnek az onkológiai ellátásban. Tavaly már 125 féle célzott és immunterápiás kezelés volt elérhető ezen a területen, és szinte havonta jön ki egy új terápia, ami korábban menthetetlennek hitt betegeknek adhat új reményt.

Egy daganatos betegség kezelésekor rendkívül fontos a korai diagnózis, az adatok szerint azonban ebben is komoly hiányosságaink vannak. Az emlő- és améhnyakrákesetében a magyar szűrési arányok a legalacsonyabbak között vannak az egész EU-ban. 2017-ben az 50-69 éves magyar nők mindössze 41 százaléka vett részt emlőrákszűrésen a megelőző két évben, szemben az unió egészére jellemző 61 százalékkal. A méhnyakrák-szűrési arányok ennél is alacsonyabbak, a 20-69 éves nők mindössze egyharmada vett részt vizsgálaton 2017-ben, ami az uniós átlag alig fele.

A hátrányunk nem csak az európai országokhoz képest jelentős, az Egyesült Államokban például 25-30 százalékkal csökkent a daganat miatti halálozás az utóbbi években. A javulás egyrészt az új terápiák bevezetésének tudható be, de a dohányosok aránya is alacsonyabb, illetve a szűrésekre is jóval többen látogatnak el. Dr. Peták István szerint amíg külföldön akár 2 hét alatt megcsinálnak egy PET CT-t, összeül az orvosi team és döntés is születik arról is, hogy a beteget hogyan kellene kezelni, addig ez nálunk messze nem ilyen gördülékeny.