Ezek a hírességek küzdöttek meg a rákkal

A rák sajnos egyre több embert érint valamilyen formában az élete folyamán. Van, aki maga betegszik meg, és olyan is, akinek valamelyik szerettét, családtagját támadja meg a betegség. A hírességek sem kivételek, nagyon sokan vannak közöttük, akiknek meg kellett már küzdeniük a rákkal. A Women's Health listába szedett néhány ismert érintettet.

Robert De Nirónál még 2003-ban diagnosztizáltak korai stádiumú prosztatarákot. Fotó: Getty Images

Shannen Dohertyt, akit a legtöbben a Beverly Hills 90210 című sorozatból ismerhetnek, 2015-ben diagnosztizálták mellrákkal, és két évvel később rekonstrukciós műtéten esett át. Sheryl Crow énekesnőnél 2006-ban, 44 évesen fedeztek fel mellrákot, de sikeresen megküzdött a betegséggel. Marcia Crossnál, a Született feleségek sztárjánál 2018-ban állapítottak meg végbélrákot. A betegségéről végig nagyon nyíltan beszélt, mert az volt a célja, hogy minél több embernek tudjon segíteni ezzel, akik hasonló betegségben szenvednek.

Engedjék meg maguknak, hogy elgyengüljenek

Rita Wilson, Tom Hanks amerikai színész felesége 2015-ben tudta meg, hogy mellrákja van. Ő is mindig nagyon őszintén kommunikált a gyógyuláshoz vezető útjáról, hogy éreztesse a többi beteggel: nincsenek egyedül, akármin is mennek éppen keresztül. Kylie Minogue ausztrál énekesnőnél 2005-ben állapítottak meg mellrákot. Interjúiban mindig arra biztatta a többi rákos beteget, hogy amellett, hogy próbálják megőrizni a pozitív életszemléletüket, bátran engedjék meg maguknak azt is, hogy elgyengüljenek és rosszul érezzék magukat, ha éppen arra van szükségük, mert nem kell folyamatosnak erősnek látszaniuk.

Michael C. Hall, a Dexter című sorozat főszereplője 2010-ben jelentette be, hogy Hodgkin's limfómában szenved, ami a nyirokrendszert támadó rákbetegség. Eleinte titokban tartotta, hogy rákos, de aztán később úgy nyilatkozott, hogy nagyon örül, hogy végül nyilvánosan beszélt róla, mert nem is sejtette, hogy ezzel mennyi erőt tud adni más emberek számára.

Rod Stewart brit rockzenész a pajzsmirigyrákot küzdötte le sikeresen, akárcsak Sofia Vergara, a Modern család sztárja. Jane Fonda színésznőt bőrrákkal diagnosztizálták, és többször is nyilatkozott arról, hogy a betegséggel való küzdelme egy folyamat, ami jelenleg is zajlik. Hugh Jackman ausztrál színész szintén bőrrákos volt, és a diagnózisa óta rendszeresen posztol és beszél a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzések fontosságáról.

Robert De Nirónál még 2003-ban diagnosztizáltak korai stádiumú prosztatarákot, amiből - a többi között a korai felismerésnek köszönhetően - sikerült teljesen kigyógyulnia. Ben Stillernél szintén prosztatarákot állapítottak meg 2016-ban, de 2018-ban már arról nyilatkozott, hogy rendben van az egészségügyi állapota.