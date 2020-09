Emlőgyulladásnak hitte, valójában rákja volt

Mellrák: okai, tünetei, diagnózisa, kezelése Azemlőráka nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Évente több mint ötezren szembesülnek a lesújtó diagnózissal. Korai felismerés esetén azonban akár teljes gyógyulásra is van esély! Mire kell figyelnünk? Részletek itt.

A nő 2019 októberében vette észre, hogy a jobb mellével nincs minden rendben. A bőre vörössé, forróvá vált, és úgy nézett ki, mint a narancshéj: tele volt kisebb-nagyobb "gödröcskékkel". Kutakodott egy kicsit az interneten, és egy ápolóként dolgozó ismerősével is beszélt, végül pedig arra jutott, hogy valószínűleg gyermekágyi emlőgyulladása (mastitis puerperalis) van. Ez a szoptatás alatt jelentkező gyulladásos betegség, amelyet gennykeltő baktériumok okoznak.

Számtalan módszert kipróbált, hogy a panaszokat enyhítse, de nem vált be semmi. A jobb melle később is nagyobb maradt, mint a bal, és olyan érzékennyé vált, hogy Rucha a fájdalomtól nem volt képes melltartót hordani. Decemberben már tudta, hogy muszáj lenne szakemberhez fordulnia, de éppen akkor rengeteg elintéznivalója volt, ráadásul több családi problémával is meg kellett küzdenie, így saját szükségleteit háttérbe szorítva inkább másokkal foglalkozott.

Újabb aggasztó tünet

2020 januárjában az egyik jobb oldali nyaki nyirokcsomója begyulladt és nagyon érzékennyé vált. "Aggasztott a dolog, így orvoshoz mentem, aki arra gyanakodott, hogy a gyermekágyi emlőgyulladásom súlyosbodott, ezért antibiotikumot írt fel. Ugyanakkor mammográfiára és ultrahangra is elküldött, hogy kizárjuk a mellrák lehetőségét" - mesélte a Women's Health újságírójának Rucha.

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, egyik típusa, a gyulladásos emlőrák azonban csak kevés embert érint. Fotó: Getty Images

A vizsgálatokra végül csak februárban tudtak sort keríteni. Mivel Rucha még csak 30 éves volt, és a családjában addig senkinél nem alakult ki mellrák, ezért nehezen egyezett meg a biztosítójával az ellenőrzés szükségességéről. A radiológus, látva a nő eredményeit, ugyancsak arra hajlott, hogy Ruchának makacs masztitisze van, de biztosat nem tudott mondani. Újabb adag antibiotikumot javasolt, illetve, hogy Rucha kérjen biopsziát. Március 4-én derült ki, hogy harmadik stádiumú gyulladásos emlőrákja van, amely az emlődaganatok ritka, agresszív altípusa. Sokszor túl későn diagnosztizálják, hiszen gyakran nem jár együtt kitapintható csomó megjelenésével, ahogy a mammográfiás vizsgálat sem minden esetben mutatja ki.

"Féltem, hogy meg fogok halni"

Nem véletlen az sem, hogy Rucha és az orvosai sokáig afelé hajlottak, hogy a nőnek masztitisze van: a gyulladásos emlőrák hatására is megduzzad a mell, ezenkívül viszketést, fájdalmat tapasztal a páciens. A bőr vörös, lilás lesz, megvastagodhat, "gödröcskék" jelenhetnek meg rajta, de jellemző lehet a befordult mellbimbó is, súlyosabb állapotban pedig a duzzadt nyirokcsomók a hónaljnál, illetve a kulcscsont közelében. "Amikor utánaolvastam a betegségemnek, nagyon elkeseredtem, hiszen a gyulladásos emlőrák prognózisa sokkal rosszabb, mint más melldaganatoké. Féltem, hogy meg fogok halni, és itt kell hagynom a gyerekeimet. Az orvosom azonban megnyugtatott, hogy azonnal elkezdjük a kezelést" - így Rucha, aki először kemoterápiát kapott, aztán műtét és sugárterápia következett.

A nő saját bevallása szerint akkor érte el a mélypontot, amikor 2020 augusztusában dupla masztektómiát kellett végrehajtani rajta. Nehéz volt megemésztenie, hogy ilyen fiatalon megcsonkítják, ráadásul az operáció után az orvosok javaslatára egy évet kell várnia a helyreállító műtéttel - csak így lehetnek ugyanis biztosak benne, hogy a rákos sejtek nem tűnnek újra fel.

Óriási kihívás volt, de sokat tanult belőle

Rucha terápiája a tervek szerint 2021 júliusában fog befejeződni, legfrissebb leletéből azonban, amelyet augusztusban kapott kézhez, kiderült, hogy teljesen daganatmentes. Bár óriási kihívás volt számára az elmúlt időszak, sokat tanult az átélt eseményekből. És mint kiderült, történetét fontos okból osztotta meg a nagyvilággal. "Sok családtagom a mai napig nem tud arról, hogy megbetegedtem. Indiai vagyok, a kultúránk egyre nyitottabb, de ez régen nem így volt, nem beszéltünk ilyen dolgokról. Azért meséltem most el, mit éltem át, hogy megpróbáljak változtatni ezen a szokáson" - magyarázta Rucha.