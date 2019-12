Daganatot jelezhet a kóros fogyás

Malnutríciónak nevezik az alultápláltság állapotát. Ez nem objektív soványságot jelent, hanem olyan hiányállapotot, amikor egyensúlyzavar lép fel, tehát adott tápanyagból többet használ fel a szervezet, mint amennyihez hozzájut vagy hasznosítani tud. Ha hosszabb ideig fennáll, és különféle fizikai, biokémiai és lelki tényezők, illetve gyulladások is kiegészítik, akkor komplex tünetegyüttes alakulhat ki, amelyet anorexia-cachexia szindrómának hívnak. Ez magyarul a daganattal összefüggő soványságot (régies szóhasználattal daganatos senyvességet) jelent. Veszélyeiről a Rákgyógyítás írt részletesebben.

A tumoros betegek több mint fele mire gyógyító kezekbe vagy kórházba kerül, testsúlyának legalább tizedével kevesebbet nyom. A fogyás a tumor miatti alultápláltság jele, sokszor a daganat létére is így derül fény. Bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Nem elég csak többet enni

A beteg, akit érint ez a szindróma, átlagosan testsúlya 10 százalékát elveszíti néhány hónap alatt. A betegek fogyása nemcsak abból ered, hogy nem esznek eleget, hanem a háttérben egy összetett, az anyagcsere egyensúlyát megbolygató gyulladásos folyamat játszódik le. Ez gyakran fizikai és szellemi fáradtsággal, erőtlenséggel is párosul, illetve vérszegénység is kialakulhat, amely azimmunrendszerlegyengülésével és a fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség csökkenésével jár. Elhúzódóbbá válik a sebgyógyulás, csökken a kemoterápia és a sugárkezelés hatékonysága, a mellékhatások viszont felerősödhetnek.

A daganatos beteg testsúlya tíz százalékát veszítheti el néhány hónap alatt

Több kutatás is alátámasztotta, hogy a rák végzetessé válásában nem elhanyagolható arányban közvetlen ok a legyengülés, illetve az anorexia-cachexia következtében kialakuló szövődmények. Önmagában már ez is indokolja, hogy meg kell előzni, meg kell állítani, vissza kell fordítani a kóros fogyást, amely a daganatos betegek több mint felét érinti.

Mivel azanyagcserefelborulása is fennállhat, a kóros soványság kivédésére nem elegendő, ha a beteg egyszerűen csak többet eszik. Erre sokszor nem is képes, mert a betegség vagy a kezelése miatt számos más mellékhatással is meg kell küzdenie. Kifejezetten a daganatos betegek számára készített, édes és sós ízesítésben is elérhető tápszereket is felírhat az orvos, amelyet szükség esetén szonda bevezetésével is a szervezetbe lehet juttatni. A kalóriapótláson túl a gyulladásos folyamat gátlása és az étvágygerjesztés is fontos.