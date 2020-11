Apró eszköz méri a rák jeleit a vérben

Milyen információkkal szolgálhatnak a tumormarkerek? Részletek itt.

A felhasználónak csupán egy csepp vért kell elvegyítenie némi reaktív folyadékkal egy üvegcsében, majd az így kapott elegyet egy tesztcsíkra csöppentve kell a leolvasó készülékbe csatlakoztatnia. Az eszköz néhány perc alatt képes megmérni egy adott antigén mennyiségét a mintában, ezáltal kimutatva a vizsgált ráktípus jelenlétének mértékét - részletezi az új módszer működését a kanadai McMaster Egyetem közleménye. Az eszköz prototípusát, amely nagyjából akkora, mint egy hagyományos pendrive, az intézmény biomérnökei alkották meg a szintén kanadai Brock Egyetem kémikusaival együttműködésben.

Leyla Soleymani, a McMaster Egyetem kutatója, kezében a daganatmonitorozó készülék prototípusával. Fotó: Georgia Kirkos, McMaster University

A prototípus a prosztataspecifikus antigén (PSA) szintjét monitorozza. Ez egy olyan - kizárólag a prosztatában termelődő - fehérje, amelynek szintje különböző prosztatabetegségek, köztük prosztatarák fennállása esetén a betegség súlyosságával arányosan megemelkedik a szervezetben. Ezzel együtt a készülék működése egyéb tumormarkerekre is könnyen adaptálható, függően természetesen attól, hogy éppen melyik daganattípus vagy egyéb krónikus betegség nyomon követése a cél.

A kutatók szerint ez a fajta otthoni adatgyűjtés nagyban megkönnyítheti a páciensek mindennapi életét, mivel pontos, azonnali és könnyen megosztható eredményekkel szolgál. Az adatok birtokában pedig a kezelőorvosok is elvégezhetik a terápia esetlegesen szükséges módosításait, miközben mindez kisebb költségterhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, hiszen nem igényel laboratóriumi vizsgálati munkát. A készülék lehetővé teszi továbbá azt is, hogy a betegek akár a kezelés végeztével is nyomon tudják követni egészségük alakulását.

"Ez egy újabb lépés a valódi egyénre szabott orvoslás felé. Ezzel a fajta teszteléssel távolabb kerülhetünk a centralizált, laboratóriumi alapú eszközöktől. Mindez hozzáférhetőbbé teszi a betegségek monitorozását, egyben lecsökkenti a pácienseknél azon alkalmak számát, amikor csupán vérmintaadás okán el kell hagyniuk otthonukat" - magyarázta Leyla Soleymani, a McMaster Egyetem biomérnöke, a készülék hardverét megalkotó kutatócsapat vezetője. Prototípusuk és koncepciójuk működését a kutatók az Angewandte Chemie című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban mutatták be. Mielőtt azonban a találmány megkaphatná a kereskedelmi forgalomba kerüléshez szükség hatósági engedélyeket, még széles körű tesztelésnek kell alávetni.