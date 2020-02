Agydaganat: kutyák hozhatnak áttörést

Arról már több korábbi vizsgálat is beszámolt, hogy a kutyák és emberek agya sok tekintetben hasonlít egymásra. A Cancer Cell tudományos folyóiratban megjelent friss kutatás pedig arra a következtetésre jutott, hogy ez nemcsak egészséges állapotban igaz, hanem akkor is, ha rosszindulatú daganat támadja meg a szervet. Egész pontosan a diffúz gliomákat vizsgálták, amely az agydaganatok egyik gyakori típusa. Ilyenkor a daganat a központi idegrendszer gliális sejtjeiből indul ki, kezelése pedig nehéz, a betegeknek mindössze 5 százaléka marad életben 5 évvel a diagnózis után is.

Jelek, amelyek agytumorra utalnak Az agyban található daganatok nagyon sokfélék lehetnek, ahogy tüneteik is. A lehetséges szimptómák nagyban függnek attól, hogy a tumor hol helyezkedik el. Ezzel együtt léteznek tünetek, amelyek szinte minden típus esetében észlelhetőek. Korábbi cikkünkben mindet összeszedtük.

Az orvostudománynak eddig kevés konkrét információt sikerült összegyűjtenie az agytumorok e fajtájáról, folyamatosan folynak a molekuláris patológiai vizsgálatok, és arra is keresik még a választ, hogyan alakul át egy gliális sejt rosszindulatú rákos sejtté. Korábban az állatok közül egyedül az egerek agyát tanulmányozták ebből a célból, de arra jutottak, hogy ez nem ad megfelelő eredményeket, mivel a rágcsálók agya sokban eltér az emberekétől. Ezért jelenthet áttörést a Roel Verhaak professzor által vezetett kutatás, amelyben agydaganatos kutyákat vizsgáltak.

Több egyezést is találtak az emberek és kutyák agydaganata között. Fotó: Getty Images

Összesen 83, diffúz glioma miatt elhunyt négylábú agyi szövetét és génállományát vetették össze felnőttek és gyerekek agyából biopszia során kinyert mintákkal. Arra jutottak, hogy a rákos daganat hasonlóképpen fejlődik a kutyák és emberek agyában. Különösen a gyerekeknél előforduló glioma mutatott egyezést a házi kedvencek tumorával, náluk ráadásul hasonló kromoszómaváltozásokat is megfigyeltek. A felnőtteknél az IDH1 gén mutációját regisztrálták a legtöbb esetben, de ez a gyermekeknél és kutyáknál kisebb arányban fordult elő.

A kutatócsapat abban bízik, hogy a felfedezés hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabb kezelést találjanak az agytumorokra. Következő lépésként a kutyáknál immunterápiával fognak kísérletezni, és ha az beválik, tovább vihetik a módszert a daganatos emberek gyógyításába.