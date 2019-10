A mellrákot így előzhetjük meg

Az egyik legfontosabb, amiben minden kutató egyetért: minimálisra kell csökkenteni az alkoholfogyasztást, sőt valójában a legjobb lenne teljes mértékben elhagyni. A rendszeres alkoholfogyasztás legalább hét rákfajta kialakulásának esélyét növeli bizonyítottan, és a mellrák is közöttük van. Ennek egyik oka, hogy az italozás veszélyes mértékben növelheti meg a szervezet ösztrogénszintjét. Egy 2015-ös tanulmány szerint napi egy ital (tehát például másfél deci bor) rendszeres elfogyasztása 13 (!) százalékkal növeli meg a nőknél a mellrák kialakulásának esélyét.

Rendszeres mozgás és rostdús étkezés

A rendszeres testmozgás szerepét sem véletlenül hangsúlyozzák olyan gyakran. Nemcsak a keringés egészségére és a hangulatunkra van pozitív hatással, de több kutatás is igazolja, hogy a rendszeres testmozgás több okból is csökkentheti a mellrák kialakulásának esélyét. Amellett, hogy gyulladáscsökkentő és immunrendszer-erősítő hatása van, az egészséges testsúly fenntartásában is szerepet játszik. A JAMA Oncology tanulmánya szerint a mellrák megelőzéséhez heti 300 perc közepes intenzitású testmozgás lenne az ideális, azaz heti 5 alkalommal legalább 30 percnyi.

A mellrák kialakulásának esélyét a rendszeres gyümölcsfogyasztás is csökkenti

Nagyon sokat számít a rostban gazdag táplálkozás is, ami az emésztés egészségétől a megfelelő koleszterinszint fenntartásán át egészen az egészséges testsúly eléréséig sok mindenhez hozzájárul. 2016-ban publikáltak egy tanulmányt, amiben arról írtak, hogy azoknak a nőknek, akik tiniként naponta három adagnyi friss gyümölcsöt ettek, felnőttként a negyedére csökkent az esélyük arra, hogy mellrákjuk legyen. A rostbevitel mellett ügyelni kell a zsírbevitel csökkentésére is. A Jama Oncology kutatása szerint a zsírszegény étrendet követő nők esélye akár 22 százalékkal is csökkenhet a mellrákra, bár hogy ennek mi a pontos oka, azt egyelőre még vizsgálják. Ugyanakkor fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy az egészséges zsiradékokból, mint például az omega-3 zsírsav, fontos, hogy mindig elegendő jusson a szervezetbe.

A dohányzás abbahagyása is olyasmi, amelyet minél hamarabb megteszünk, annál jobban csökken az esélyünk sok rákos megbetegedésre, köztük a mellrákra is. A Breast Cancer Research 201-ben készült kutatása szerint a a dohányzás rákkeltő hatásától különösen azoknak kell tartaniuk, akik már fiatal korukban elkezdtek cigarettázni, mivel a dohánytermékekben lévő káros anyagok a mellszövet fejlődése során zajló hormonális folyamatokat is megzavarhatják.

Forrás: Time.com