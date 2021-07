A limfóma okai és rizikófaktorai

C8190. Ismeretlen számkombinációnak tűnik, de a Google súg: ez nem egy újonnan felfedezett bolygó. A BNO-rendszerben a Hodgkin-kórt jelöli. Íme, a betegség testközelből egy érintett szemszögéből - kattintson!

A limfóma egy olyan típusú rák, amely akkor alakul ki, amikor a fehérvérsejtek - vagyis a limfociták - kontroll nélkül nőnek, szaporodnak. Ez akkor történik, ha a limfocita belsejében lévő DNS oly módon változik, hogy azt az üzenetet kapja a sejt, ne reagáljon azokra a jelekre, amelyek kontroll alatt tartják. Egyetlen DNS-változás azonban önmagában általában nem elegendő a limfóma kialakulásához, hiszen mellette még több más változás is szükséges, mire a rák növekedni kezd. A legtöbb esetben nem tudni, mi okozza ezeket a változásokat, ám létezik néhány olyan tényező, amelyek nagyobb valószínűséggel vezetnek el ehhez az állapothoz. Ezeket Dr. Kárpáti Ágnes, a Trombózis-és Hematológiai Központ onkohematológusa árulta el.

Kockázati tényezők és okok

Ahogy a legtöbb betegségnek, a limfómának is léteznek okai és kockázati tényezői. Ez a kettő nem összekeverendő, hiszen az ok az, ami a betegség kialakulásához vezet. Ok nélkül a betegség nem következik be, így az ok megszüntetése gyakran gyógyítja a betegséget. A kockázati tényező ezzel szemben csupán növeli a betegség esélyét, vagyis van kapcsolat köztük, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kockázati tényező okozza a problémát. Ez azt is jelenti, hogy a kockázati tényező kiiktatása nem feltétlenül javít a beteg állapotán.

Egy emésztési zavarokat okozó baktérium is állhat a háttérben. Fotó: Getty Images

Limfóma lehetséges okai

A limfóma egyik lehetséges oka a Helicobacter pylori bakteriális fertőzés. Ez a baktérium általában gyomorfekélyt és emésztési zavarokat okoz. A legtöbb ilyen fertőzésben szenvedő embernél nem alakul ki limfóma, de szinte minden gyomor MALT- limfómában szenvedő ember Helicobacter pylori fertőzésben szenved. Afertőzésszakszerű kezelése gyakran meggyógyítja a limfómát.

A mellimplantátumhoz kapcsolódó anaplasztikus nagysejtes limfómát (BIA-ALCL) a texturált mellimplantátumok okozzák. Bár a mellben fejlődik ki, a BIA-ALCL egyfajta limfóma, nem pedig mellrák. A tudósok úgy gondolják, hogy a kialakulás hátterében az implantátum okozta gyulladásos reakció állhat. Jellemzően 8-10 évvel az implantáció után alakul ki. Sok esetben a mellimplantátumok eltávolítása gyógyítja a limfómát.

A limfóma kockázati tényezői

Kor: a Hodgkin-limfóma leggyakrabban a 15 és 40 év közöttieknél fordul elő, míg a non-Hodgkin típusa inkább az idősebb korosztály tagjait érinti.

Fertőzések: egyes fertőzések - például az EBV, a hepatitisz C, vagy a herpeszvírus - is megnövelik a limfóma esélyét. Egyes vírusok megfertőzhetik úgy a limfocitákat, hogy változást generálnak azok DNS-ében. Ezen felül vannak olyan kórokozók, amelyek az immunrendszert túl aktívvá teszik, és a szervezet ezért folyamatosan új limfocitákat állít elő, ami növeli a DNS-ben bekövetkező változások esélyét. Természetesen a problémát nem csupán vírusok, hanem baktériumok is generálhatják, például a borrelia burgdorferi.

Autoimmun betegségek: az autoimmun betegségben szenvedők többségénél nem alakul ki limfóma, ám egyes típusai fokozzák a kockázatot. Ennek oka leginkább az, hogy az autoimmun állapotok azimmunrendszerhosszú távú aktiválódását okozhatják, ami kóros limfociták termelődését generálhatják.

Egyéb lehetséges kockázati tényezők:

testsúly;

rákkelezés;