Új felfedezés a bőrrákkal kapcsolatban.

Sharon Lupo illinois-i fodrász rögtön tudta, hogy valami nincs rendben, amikor észrevett egy foltot egyik törzsvendégének, Mary Rahillynek a fejbőrén. A foltot nemcsak az tette gyanússá, hogy korábban nem volt ott, hanem az is, hogy el volt színeződve. A fodrász szólt Rahillynek a felfedezéséről, és azt tanácsolta, hogy amilyen hamar csak tud, menjen el bőrgyógyászhoz, mert ez akár rák is lehet. A nő így is tett, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy Lupo aggodalma nem volt alaptalan: Rahillynek laphámrákja volt. A fodrász szemfülességének köszönhetően viszont idejében felfedezték a bajt, és még az előtt sor kerülhetett a műtétre, hogy a rák továbbterjedt volna - írja az esettel foglalkozó cikkében a SELF.

Mi a laphámrák?

A laphámdaganat vagy laphámrák, spinalioma a bőr hámsejtjeiből kiinduló rosszindulatú folyamat. Lényege, hogy a hámsejtek olyan burjánzásba kezdenek, amelynek során egy szemmel látható, felületes, kezdetben egészen ártalmatlan képződmény jön létre. Ennek vastagsága idővel növekszik, későbbi szakban ki is fekélyesedhet, oldalirányban is megnyúlhat. Végső fázisban egészen nagyra nőhet, áttétet is képezhet elsődlegesen a nyirokcsomók felé.

A fodrász vette észre, hogy bőrrákos a vendége. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Védelem és ellenőrzés

Egy, a SELF-nek nyilatkozó bőrgyógyász, dr. Mary L. Stevenson szerint a bőrrák szempontjából a fejbőr egy igen veszélyes hely. Egyrészt azért, mert bár a fejbőrt is ugyanúgy óvni kellene a napsugárzástól, mint a testünk többi részét, erről sokan hajlamosak megfeledkezni. Másrészt pedig a legtöbbeknek eszükbe sem jut, hogy a bőrrák a fejbőrön is kialakulhat, így egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán vizsgálják meg azt a részt önellenőrzés során.

A bőrgyógyász azt mondja, ha kevés, vékony szálú hajunk van, különös gondot kell fordítanunk a fejbőrünk védelmére, de azoknak is figyelniük kell erre, akiknek dús a frizurájuk. Mint azt dr. Stevenson kiemelte, ha a napon tartózkodunk, mindenképpen használjunk valamilyen, magas faktorszámú napvédő spray-t, krémet (vannak kifejezetten a fejbőrre kifejlesztett készítmények), illetve viseljünk kalapot (olyat válasszunk, ami sűrű szövésű anyagból készült, UV-szűrős, és minél szélesebb a karimája).

Ugyancsak fontos - az évenkénti bőrgyógyászati kontroll mellett - a rendszeres önellenőrzés, amely során alaposan átnézzük a bőrünket (a nehezen megvizsgálható helyek, például a fejbőr esetében kérhetjük a párunk, családunk, barátaink segítségét). Ami a gyakoriságot illeti, eltér az orvosok véleménye, abban azonban egyetértenek, hogy akiknél nagyobb a bőrrák kialakulásának veszélye - rizikófaktor egyebek mellett a bőrrákos családtag, a leégésre való hajlam, a szeplősség vagy a világos bőr -, akár havonta is indokolt lehet az önellenőrzés. Amennyiben gyanúra okot adó bőrelváltozást látunk - pl. a sérülést követően nem gyógyuló sebek, vagy olyan anyajegyek, amelyeknek megváltozott a mérete, alakja, textúrája színe - azonnal forduljunk orvoshoz.