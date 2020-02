Bár a betegség kialakulása nem minden esetben elkerülhető, de prevenciós módszerekkel - például rendszeres önvizsgálattal és szervezett szűrővizsgálatokkal - a gyakori daganatok legalább egyharmada megelőzhető lenne. A korai stádiumban diagnosztizált betegség ráadásul nagyobb eséllyel gyógyítható.

Életmódunktól is függ, hogy rákosak leszünk-e

A rosszindulatú daganatok kisebb hányada örökletes. A rákos betegségek nagyobb részének kialakulása azonban számos életmódbeli és környezeti tényezőre vezethető vissza. Ezek közül a dohányzás a legkönnyebben megszüntethető ok - emeli ki Dr. Kocsis Judit, a Budai Egészségközpont onkológus szakorvosa. Kutatások szerint a dohányhasználat tizenöt különböző rákfajta kialakulásáért felelős, ideértve a szájüregi, a tüdő-, a máj-, a gyomor-, a bél-, a petefészek-, a húgyhólyag- és hasnyálmirigyrákot, valamint aleukémiaegyes típusait is.

Növeli a rizikót a rendszeres alkoholfogyasztás is, amely több mint tízféle rákos megbetegedés okozója lehet. A rák okozta halálozások 30-35 százaléka a nem megfelelő étrend miatt történik, ezen belül is 10-14 százalék köthető az elhízáshoz. Az egyik leggyakoribb daganattípus a bőrrák, amelynek kockázatát jelentősen megnöveli a túlzásba vitt napozás. A rák esélyét növeli továbbá a mozgásszegény életmód, a szennyezett ivóvíz fogyasztása, valamint egyes nemi úton terjedő betegségek is.

A daganatok harmada megelőzhető lenne. Fotó: iStock

A korai felismerés a kulcs

A rák Magyarországon is vezető halálok. A Svéd Egészséggazdaságtani Intézet (IHE) 2018-as statisztikái szerint Európában Magyarországon diagnosztizálták a legtöbb rákos megbetegedést, százezer lakosra vetítve csaknem 700-at. Ráadásul Horvátország után nálunk hunynak el a legtöbben valamilyen rákos betegség miatt, százezer lakosonként 340-en - elsősorban tüdő- és vastagbélrákban. A férfiakat 25 százalékkal nagyobb arányban érinti a probléma, mint a nőket.

"A kór ijesztő mértékű növekedési aránya miatt különösen fontos, hogy figyeljünk a tünetekre és az önvizsgálatra, hogy megelőzhessük a rák kialakulását, vagy már korai stádiumban megkaphassuk a megfelelő kezelést" - emelte ki az onkológus. Figyelmeztető jelek lehetnek például az anyajegyen vagy szemölcsön látható változások, a véres széklet vagy vizelet, az indokolatlan fogyás, a nyelési nehézségek, illetve a csomó vagy duzzanat megjelenése a mellben vagy a herékben.

10 lépés a rák megelőzéséért

Szűrőprogramok, amelyek idén is ingyenesek - kattintson a részletekért!

Mint minden betegségnél, a daganatok esetében is sokat tehetünk a kialakulásuk elkerüléséért. Fontos például, hogy figyeljünk az egészséges testsúly fenntartására, mozogjunk naponta minimum 30 percet, valamint fogyasszunk teljes kiőrlésű gabonákban, zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben és Omega-3 zsírsavban gazdag élelmiszereket. Kerüljük viszont a gyorsételeket és az egyéb feldolgozott élelmiszereket, ezek ugyanis nagymértékben tartalmaznak finomított cukrot, zsírt és keményítőt. Csökkentsük továbbá a vörös- és feldolgozott húsok, valamint a cukrozott üdítőitalok és az alkoholos italok bevitelét is.

Kerüljük a direkt napsugárzást délelőtt 10 és délután 4 óra között, valamint használjunk mindig napvédő krémet. Amint lehet, szokjunk le a dohányzásról is, ezáltal ugyanis 30 százalékkal csökkenthetjük a rákos megbetegedések lehetőségét. Mindig védekezzünk a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben. Ezek mellett nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk és járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, hiszen a rák korai felismerése kritikus fontosságú. Ha pedig már megállapították a daganat kialakulását, ne tegyünk úgy, mintha nem létezne a probléma, hanem kérjük mielőbb szakember segítségét.

Melyek a javasolt szűrővizsgálatok?

A ráknak vannak olyan típusai is, amelyeket nem tudunk önvizsgálattal felfedezni, ezért létfontosságú, hogy rendszeresen eljárjunk szűrésre. Nőknek kétévente ajánlott mellrákszűrésen résztvenni, amely fizikális vizsgálatból, ultrahangból és mammográfiai vizsgálatból áll. Emellett évente egyszer javasolt elmenni méhnyakrákszűrésre is. Férfiaknak 40 év felett évente ajánlott a prosztatarákszűrés. A rendszeres tüdőszűrést, melanomaszűrést, digitális anyajegyszűrést, hasi és kismedencei ultrahangot, valamint a vastagbélrák-szűrést pedig mindkét nemnek erősen ajánlják.

"A szűrővizsgálatoktól sokan azért tartanak, mert félnek, hogy valamilyen daganatos betegséget diagnosztizálnak náluk. Épp ezért ki is hagyják azokat és csak súlyos állapotban fordulnak orvoshoz. Pedig, ha időben felfedezik a problémát, nagyobb az esély a teljes gyógyulásra" - hangsúlyozta a szakember.