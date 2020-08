"9 nappal szülés után tudtam meg: rákos vagyok"

2019 novemberében teljesen felfordult Máirín Geddis élete: abban a hónapban betöltötte a harmincat, megszületett kisfia, majd kilenc nappal később kiderült, hogy limfómája van. Terhessége komplikációmentes volt, babáját pedig természetes úton hozta világra, semmi nem árulkodott róla, hogy rosszindulatú daganat támadta meg a szervezetét. Azonban egy héttel később vérrög miatt intenzív osztályra került, amit először a szülés szövődményének véltek (ez viszonylag gyakori jelenség), ám mivel a vérrög szokatlan helyen, a hónaljában alakult ki, a biztonság kedvéért CT-felvételt kért az orvosa. Ekkor fedeztek fel egy sötét képletet a mellkasában és további vizsgálatok után limfómát diagnosztizáltak nála.

A limfóma a nyirokrendszer sejtjeit, a fehérvérsejteket, más néven limfocitákat érintő betegség, azaz a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedéseiről van szó. Ez az ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedés az emlő-, a tüdő-, az emésztőszervi, a prosztata-, illetve petefészekrák után. A limfóma legáltalánosabb tünete a nyirokcsomók fájdalom mentes megnagyobbodása a nyak, a hónaljak és a lágyékhajlatok területén, illetve a mellkasban vagy a hasban. Tünete lehet még a tartós vagy visszatérő, megmagyarázhatatlan magas láz, éjszakai izzadás, fáradékonyság, illetve a jelentős fogyás is lehet figyelmeztető jel, ha fél év alatt az alaptestsúlya több mint 10-20 százalékát elveszíti az illető, és ennek nincs más oka.

Pelenkázás helyett kemoterápia

Megnyugtatták, hogy a daganat ugyan rosszindulatú, ám gyógyítható, kezelését pedig gyorsan meg is kezdték. Máirín hat körben kapott kemoterápiát, aminek mellékhatásait (mint a hajhullás) jól viselte, ám azt már sokkal nehezebben élte meg, hogy minden egyes alkalommal közel egy hétre el kellett szakadjon kisfiától. Mint a BBC-nek elmondta, az időzítés egyszerre volt borzalmasan rossz és mégis ideális. Egyfelől sajnálta, hogy nem élvezheti a babázást, nem lehet folyton a gyermeke mellett, ami pedig természetes lenne ebben a korai időszakban. Másrészt pedig Eddie, a kisfia elterelte a figyelmét, segített abban, hogy ne a betegségére koncentráljon, hanem arra, hogy minél előbb meggyógyuljon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon M á i r í n G e d d i s (@mairin.geddis) által megosztott bejegyzés, Dec 11., 2019, időpont: 7:34 (PST időzóna szerint)

Az Észak-Írországban élő nő március végén fejezte be a kemoterápiát, amelyet utána sugárkezelés is követett. Közben pedig több alkalommal vérátömlesztésre is szüksége volt. Mint elmesélte, 20 éves kora óta maga is rendszeresen adott vért, de eddig nem gondolt bele, hogy ez valaki számára "gyógyszer" is lehet. "Mindig úgy véltem, hogy a vérkészítményeket például autóbalesetet szenvedett emberek kapják, vagy műtétek során használják fel. De most már tudom, hogy sokaknak egy betegség miatt van szüksége rá."

Szerencséjére a koronavírus-járvány nem akadályozta a kezelését. A pandémia kitörésekor már több hónapja karanténban élt, hiszen a kezelés legyengítette az immunrendszerét, ezért a bezárkózás sem esett nehézére. Természetesen azért izgult, nehogy elkapja a fertőzést, de most már másra sem vágyik, minthogy olyan életet élhessen, mint a többi, átlagos anyuka. Jól érzi magát, és jelenleg az utolsó teszt eredményére vár, amely kimondja, hogy sikerült-e legyőznie a rákot.