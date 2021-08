Meglepő tünetek, melyek cukorbetegségre utalnak Még a 2-es típusú cukorbetegség tünetei sem mindig egyértelműek - a gyakori szomjúságérzeten és vizelésen, illetve a kéz- és lábzsibbadáson kívül jó néhány dolog van, amely erre az egészségügyi problémára utalhat. Részletek itt.

Az Egyesült Államokban 15 diabétesz-központból 175 olyan beteget választottak a felméréshez, akik az ujjbegyszúrásos módszerrel valamilyen okból nem tudták rendszeresen megmérni a vércukorszintjüket, és kiderült, a folyamatos (más néven szöveti) vércukormérésre való áttérés jelentős mértékben csökkentette az úgynevezett "hemoglobinos" vércukorszintjüket - számolt be a kutatás részleteiről az amerikai orvosi szövetség folyóirata (Journal of the American Medical Association, JAMA), amelyet a MedicalXpress szemlézett. Ujjbegyes méréssel 0,16 százalékos csökkenés volt tapasztalható, a szöveti vércukorméréssel viszont 1,1 százalékos csökkenés.

h i r d e t é s

A folyamatos vércukormérés során egy apró érzékelőt szúrnak be a bőr alá, amely folyamatosan, 5 percenként méri a vércukorszintet, és az adatokat vezeték nélküli kapcsolat segítségével elküldi egy karórához vagy hagyományos vércukormérőhöz hasonló, kijelzős eszközre. A "hemoglobinos" (orvosi nevén HbA1c) vércukorszintet a vénás vérből állapítják meg, és arról ad számot, hogy a korábbi 6-10 hétben mennyi volt a vizsgált személy vércukorértékének átlaga. Ennek alapján megítélhető, mennyire hatékony a terápiája. (A kívánatos érték 7 százalék alatti, ez jelzi a szénhidrát-háztartás egyensúlyát.)

Kutatók szerint a glukózmonitorozás hasznosabb, mint az eseti vércukormérés. Fotó: Getty Images

Új célcsoportnál próbálták ki a módszert

A folyamatos vércukormérés jellemzően 1-es típusú cukorbetegek számára elérhető, illetve olyan 2-es típusúaknak, akik kezelése az étkezésekhez igazított inzulinnal történik - ez a prandiális inzulinkezelés. Ezzel szemben a 2-es típusú cukorbetegek közül sokaknál a bazális (nyugalmi) kezelést alkalmazzák: naponta meghatározott időpontban (reggel/este) beadott inzulinnal történik a kívánatosvércukorszintbeállítása. A betegek naponta akár több alkalommal, ujjbegyből történő méréssel ellenőrizhetik a vércukorszintjüket.

Jelen kutatásban azt vizsgálták, milyen hatással van a bazális inzulinkezelésben részesülő páciensekre, ha folyamatosan mérik a vércukorszintjüket. Ezt a mérési módszert az Egyesült Államokban nem mindegyik egészségbiztosító támogatja a 2-es típusú cukorbetegeknek. A kutatásban részt vevők közel fele valamilyen etnikai kisebbséghez tartozott. Jellemzően napi egy vagy kettő alkalommal beadott, hosszú hatású inzulininjekcióval, esetenként kiegészítő tablettás kezeléssel próbálták csökkenteni a vércukorértéküket.

Állandó ellenőrzés, hatékonyabb és elégedettebb páciens

A vizsgálattal arra is szerettek volna rájönni a kutatók, hogyan befolyásolja a folyamatos mérésre való áttérés a páciensek önálló betegségmenedzselésének hatékonyságát, illetve az általános életminőségüket. Az eredmények alapján mind a 175 résztvevő esetében javult a kezelés hatékonysága (jobban tudták követni az előírásokat), és nőtt az életükkel való elégedettségük is.

A folyamatos vércukorméréssel nemcsak a vércukorszint kóros emelkedéseit sikerült mérsékelni, hanem az esetenkénti hipoglikémiás állapotok száma is csökkent, olvasható a JAMA-tanulmányban. (Hipoglikémiának a túl alacsony vércukorszintet nevezik, amely nagyon kockázatos.) A folyamatos mérés szélesebb körben való elterjedését segítheti, hogy az amerikai nemzeti egészségbiztosítási program (Medicare) nemrég bejelentette: a napi négy vércukormérést végző személyek esetében állja a folyamatos glukózmonitorozás költségét.