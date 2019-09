Súlyos bajt jelezhet a végtagzsibbadás

Zsibbad az ujja? Zsibbadnak és fájnak az ujjai? Előbb csak nappal, majd éjszaka is jelentkeznek a kínzó tünetek? Lehet, hogy Carpalis alagút-szindrómában szenved. Nézze meg, mit kell tudni, erről a betegségről!

Zsibbadó végtagok - a gyakran elnézett tünet

A végtagok zsibbadása cukorbetegségre is utalhat

Zsibbadó végtag kezelése

pontosabban a glükóz . A sejtek a glükózt inzulin jelenlétében képesek felvenni, majd abból energiát előállítva biztosítják a szervezet működését. Abban az esetben, ha a vérben jelen lévő cukor mennyisége folyamatosan magas, úgy extra terhelés éri a hasnyálmirigyet, melynek speciális sejtjei felelnek az inzulintermelésért. A folyamatosan magas cukorszint folyamatosan magas inzulintermelést tesz szükségessé, aminek következtében a szerv elfárad, akár teljesen le is áll. 2-es típusú cukorbetegség esetében a hasnyálmirigy inzulintermelése nem kielégítő, adott esetben részlegesen, illetve ritkán teljesen leáll, emellett a glükózt felvevő sejtek inzulinérzékenysége is csökken (vagyis nagyobb mennyiségű inzulinra van szükségük ugyanakkora mennyiségű cukor felvételéhez).A cukorbetegség a szokásos, ismert tünetei mellett jellemző, bár legtöbbször figyelmen kívül hagyott jele végtagok zsibbadása. A zsibbadás olyannyira fontos tünet, hogy a diagnosztizált cukorbetegek között az esetek 10 százalékában ez az, mely az orvost elvezeti a helyes diagnózisig így a meglétét mindenképpen komolyan kell venni, hiszen a kezeletlen cukorbetegség súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.Abban az esetben, ha a zsibbadás fennáll diabéteszes neuropátiáról beszélhetünk. Dr. Polyák Annamária elmondta, hogy a magas vércukorszint kárt tesz az erekben is, valamint az idegrostok anyagcseréjére is rossz hatással van. Ebben az esetben a perifériás idegrostok a veszélyeztetettek, vagyis azok a területek, melyek messzebb helyezkednek el a központi (agy és gerincvelő) idegektől.Itt isa motoros funkciókért felelősekkel, az érző működésért felelősekkel, valamint a vegetatív, vagyis a szívműködést, légzést befolyásolókkal. A cukorbetegség hatására mindegyik fajta idegrost károsodást szenved, aminek következtében legtöbbször a végtagokban jelentkezik érzéskiesés, zsibbadás, akár szúró, fájó, égő érzés.A zsibbadó végtagokkal érdemes felkeresni a diabetológus orvost is, aki elsősorban a klinikai tünetekre támaszkodva állíthatja fel a diagnózist. Ehhez természetesen a vércukorszint ellenőrzése, neuropátia vizsgálat is társul.Az elsődleges kezelés a vércukorszint megfelelő beállításával történik, mely megállítja az állapot további romlását, illetve kis mértékben javíthat is a helyzeten. A diabetes neuropátia oki kezelését súlyosabb esetekben tüneti terápiával egészítjük ki. A károkat sajnos teljesen nem lehet helyrehozni, de megfelelő kezeléssel a fájdalom megszüntethető.