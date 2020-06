Ötévesen is lehet valakinek öregkori cukorbetegsége

Az inzulin egy hormon, amit a hasnyálmirigy állít elő és az anyagcseréért felel, azon belül is leginkább a cukoranyagcserét szabályozza. Feladata, hogy a sejtekbe juttassa a cukrot, amelyből így energia keletkezik. Inzulinrezisztencia esetében a sejtek "éheznek", ugyanis a felszínükön képződő inzulin-receptorokhoz csak gyengén képes kapcsolódni az inzulin. Ezáltal a hasnyálmirigy túltermeli az inzulint, egy idő után pedig állandósul a megemelkedett éhgyomri vércukorszint, és kialakul az öregkori, más néven 2-es típusú cukorbetegség.

Évtizedekig lappanghat, de akár gyerekeknél is előfordulhat

Azinzulinrezisztencia(rövidítve: IR) a cukorbetegséghez hasonlóan alattomos állapot lehet, akár 10-30 évig is lappanghat szinte tünet nélkül. Azoknál az embereknél alakul ki nagyobb eséllyel a betegség, akiknél az alábbi genetikai vagy életmóddal összefüggő kockázati tényezők fordulnak elő:elhízás- különösen hasi elhízás, mozgásszegény életmód, magas szénhidrát bevitel, dohányzás, terhességi cukorbetegség, nem alkoholos zsírmáj, policisztás ovárium szindróma, előrehaladott életkor, hormonális rendellenesség, alvási zavarok.

Milyen tüneteket utalhatnak cukorbetegségre? Korábbi cikkünkből megtudhatja, milyen jelekre érdemes figyelni.

A fejlett országokban minden harmadik embert, hazánkban több százezer férfit, nőt és már gyereket is érint az inzulinrezisztencia. A gyermekkori IR és cukorbetegség egyrészt a családban tanult, felvett rossz életmódbeli és étkezési szokásokra vezethető vissza. Illetve kutatások igazolták, hogy az édesanya táplálkozása a terhesség alatt genetikai érzékenységeket aktiválhat a magzatnál. "Rossz étkezés esetén a megszülető babának is nagyobb esélye lesz inzulinrezisztenciára és egyéb egészségügyi eltérésekre, hiszen terhelt anyagcseréből táplálkozott a pocakban. Ennek hatására akár már egész fiatal korában is lehetnek tünetei. Volt már ötéves öregkori cukorbeteg vagy magasvérnyomással küzdő betegem is" - mondta Németh Tünde mozgáspedagógus, a nőgyógyászati betegségek tüneteit enyhítő Arwen torna kifejlesztője a Népszavának.

Ha az édesanya nem megfelelően táplálkozik a terhessége alatt, a gyermekénél nagyobb az esély az IR és cukorbetegség kialakulására. Fotó: Getty Images

Diagnózis és kezelés

Az IR megállapítása terheléses cukorvizsgálattal mutatható ki. Ennek során a laborban nem csupán a páciens vércukorszintjét határozzák meg, hanem a vér inzulinszintjét, az inzulin-elválasztás mértékét is. Ehhez alapértékként mindig megnézik a vér éhgyomri cukor- és inzulinszintjét, majd ezt követően 75 gramm, vízben oldott szőlőcukrot itatnak a pácienssel. Ezután több ponton - általában a 60. és 120. percben - újra megmérik a vércukorszintet, és vele együtt az inzulinszintet. Ez két grafikont ad ki, amelyekből az úgynevezett HOMA-index alapján tudják meghatározni az orvosok azt, hogy a páciens inzulinrezisztens-e. Inzulinrezisztencia-hajlamra az utalhat, ha ez az index 2 fölött van, ha pedig az az érték meghaladja a 4-et, akkor igazolt az IR.

Jó hír, hogy ha időben felismerték az inzulinrezisztenciát, akkor tudatos életmódváltással van esély visszafordítani a kórállapotot. Ehhez fontos, hogy a beteg szigorúan betartsa a dietetikus által előírt diétát, amely megfelelően szabályozza az inzulinkiáramlást. Az étkezés mellett pedig a mozgás is kulcsfontosságú. "A javuláshoz kevert típusú és váltakozó intenzitású, anaerob és aerob mozgásokat kellene végezni hetente legalább háromszor, de inkább öt-hatszor 30-60 percig" - tanácsolja Németh Tünde.

Szerencsére a betegeknek akkor sem kell kétségbeesniük, ha későn ismerik fel az inzulinrezisztenciát vagy a 2-es típusú cukorbetegséget. A mai innovatív terápiáknak köszönhetően teljes életet lehet élni cukorbetegséggel. Az érintettek számára elérhetőek az injekciós készítmények mellett szájon át szedhető gyógyszerek is, melyek hozzájárulnak a betegek életminőségének javításához. Természetesen az előírt terápia mellett itt sem elhanyagolható a tudatos és egészséges életmód kialakítása.

Hogyan előzhető meg?

Vannak olyan kockázati tényezők, mint például a genetikai faktorok, amit nem lehet befolyásolni. Azonban lehet tenni lépéseket annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az inzulinrezisztencia és a későbbi cukorbetegség kialakulásának esélyét. A tudatos életmódváltás, rendszeres testmozgás és a plusz kilók leadása hozzájárulhatnak avércukorszintegyensúlyban tartásához. Törekedni kell a fokozatosságra, mert az inzulinrezisztencia kialakulásának kockázata leghatékonyabban a lassú, fenntartható változások végrehajtásával csökkenthető. Szakaszosan kell felépíteni a fizikai aktivitást, étkezésenként pedig hétről-hétre egy-egy összetevőt javasolt lecserélni egy egészséges, alacsony szénhidrát tartalmú alternatívával.