Nem biztos, hogy részegség. Hipoglikémia is lehet

A hipoglikémia túlzottan alacsony, 3 mmol/l alatti vércukorszintet jelent. Ez az állapot általában cukorbetegeknél fordul elő, és ha nem kezelik megfelelően (és elég gyorsan), akkor eszméletvesztéshez, az epilepsziás rohamhoz hasonló rángatózáshoz, vagy akár kómához is vezethet. A veszélyes állapotra a következő tünetek hívják fel a figyelmet:

hideg verítékezés,

látászavar (például szikralátás, kettős látás vagy homályos látás),

kézremegés,

éhségérzet,

sápadtság,

fejfájás,

gyengeség, álmosság,

a koncentrálóképesség csökkenése,

akadozó beszéd,

furcsa, zavart, esetleg agresszív viselkedés,

súlyos esetben eszméletvesztés.

Egyes tünetek miatt a hipoglikémiás állapot könnyen összetéveszthető a részegséggel.

Fotó: Getty Images

Nem részeg, csak leesett a cukra

Az utolsó 4 panasz miatt a hipoglikémiás állapot könnyen összetéveszthető a részegséggel - hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A diabéteszes kóma veszélye miatt azonban fontosnak tartották kiemelni, hogy ha egy, a fenti jelekkel kísért rosszullétet produkáló személyt látunk, mindig gondoljunk arra, hogy talán éppen egy cukorbeteg szorul a segítségünkre.

Honnan tudhatjuk, hogy cukorbetegről van szó?

A tájékoztatóban kitérnek arra, hogy sok cukorbeteg hord olyan karkötőt vagy tart a pénztárcájában olyan kártyát, amely jelzi a betegségét. De árulkodó lehet az is, ha zsebében vagy táskájában inzulinpumpát, az inzulin beadására alkalmas tollat (pent) vagy vércukormérő eszközt találunk. Az ujjbegyeken látható apró fekete pöttyök a gyakori vércukormérésre, a hason lévő szúrásnyomok pedig az inzulin adagolására utalhatnak, tehát ezekből is gyaníthatjuk, hogy a segítségre szoruló személy cukorbeteg - ez az információ igen hasznos lehet a segítségnyújtásnál, illetve a mentők hívásánál.

Az NNK posztja alatt egy kommentelő felhívta a figyelmet arra is, hogy akár a felkaron és/vagy a combon is lehetnek szúrásnyomok. "Nem minden inzulinnak jó ugyan az összes felszívódási hely, de ha váltogatod, később, illetve kevesebb eséllyel lesz göb a szúrások helyén" - írta. Egy másik hozzászóló pedig azzal egészítette ki a diabéteszes betegek ismertetőjegyeinek listáját, hogy egyre elterjedtebb a felkarba beültetett vércukormérő is, tehát ha ilyet látunk valakin, akkor biztosra vehetjük, hogy cukorbeteg.

Hogyan segíthetünk?

Az NNK arra is kitért, hogy mit tehetünk a bajbajutott cukorbetegért. Ha az érintett még eszméleténél van, akkor minél előbb adjunk neki olyan ételt vagy italt, amely gyorsan felszívódó cukrot tartalmaz. Jó választás lehet ilyenkor például a gyümölcslé, a szénsavas, cukros üdítő, a szőlőcukor vagy a kockacukor. Elképzelhető, hogy találunk is ilyet a cukorbeteg táskájában vagy zsebében. Ha pedig már kicsit jobban érzi magát a beteg, próbáljunk etetni vele pár falat, lassabban felszívódó szénhidrátot tartalmazó ételt.

Amennyiben a beteg már elvesztette az eszméletét, azonnal hívjunk mentőt! A diszpécsernek mindenképpen jelezzük, hogy vélhetően cukorbetegről van szó. Ha van az illetőnél glukagon injekció (narancssárga dobozban), akkor a tű légtelenítése után adjuk be neki a combjába (a pontos instrukciókat egyébként a mentésirányító is el fogja mondani). A mentő kiérkezéséig tartsuk szemmel a beteget.