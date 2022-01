Koronavírus: ez a legrosszabb élelmiszer járvány idején

A koronavírus-járvány két éve alatt szerzett tapasztalatok arra is rávilágítanak, hogy a súlyos, esetleg életveszélyes állapotba került - gépi lélegeztetésre szorult - koronavírusos betegek többségénél a fertőzés mellé társult valamilyen alapbetegség is. Például anyagcserezavar:elhízásvagy cukorbetegség. Mindkettő megnehezíti a koronavírus elleni küzdelmet. Heather Moday allergológus-immunológus a CNBC oldalán megjelent, témával foglalkozó írásában kifejtette: a SARS-CoV-2 még az egészséges emberek vércukorszint-szabályozását is ronthatja, a diabéteszesek egy részénél pedig - kutatások szerint - további vércukorszint-szabályozási zavarokat okozhat. A vírus ugyanis a hasnyálmirigy inzulint termelő béta-sejtjein található receptorokhoz is kötődik.

Lehetőség szerint kerüljük a finomított cukor fogyasztását. Fotó: Getty Images

Diabétesz és koronavírus

A cukorbetegség - ahogy Moday fogalmazott - azt jelenti, hogy a szervezetben krónikus, alacsony fokú gyulladásos állapot áll fenn. Ami amellett, hogy károsítja az ereket, megterheli az immunrendszert, arra ösztönözve, hogy megpróbálja helyreállítani a kárt, vagyis elhárítani a gyulladást. Ennek következtében viszont lassabban képes felvenni a harcot a szervezetbe kerülő kórokozók - a többi között a koronavírus - támadásával. "Immunrendszerünk egészsége és kiegyensúlyozott működése szempontjából nagyon sokat számít, hogy mit eszünk. És nincs olyan összetevő, ami károsabb lenne, mint a cukor, különösen a koronavírus-járvány idején" - írja Moday.

Összefoglalóan cukorbetegségnek, avagy diabétesz mellitusznak nevezzük azokat az anyagcserezavarokat, amelyek az inzulinkiválasztás vagy -működés romlásán keresztül a glükózháztartás felborulásához vezetnek. A probléma hátterében többfelé kiváltó ok is állhat. Lássuk, melyek ezek.

Mi lehet a megoldás?

Az allergológus-immunológus azt tanácsolja, hogy ne csak a koronavírus-pandémia miatt, hanem általános egészségi állapotunkra való tekintettel is igyekezzünk mérsékelni az elfogyasztott cukrot. Mint írja, a cukorfogyasztás visszaszorítása az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy javítsuk immunrendszerünk működését.

Ehhez viszont érdemes néhány szabályt betartani. Például tudatosan visszaszorítani az édességek - csokoládék, sütemények, cukorkák - és a finomított cukrot tartalmazó élelmiszerek - például gyümölcsjoghurtok, szószok, mártások, proteinszeletek - fogyasztását. Ezek tápanyagtartalma ugyanis alacsony, üres szénhidrátban viszont igen gazdagok. Ha édességre vágyunk, válasszunk magas kakaótartalmú étcsokoládét vagy gyümölcsöket - tanácsolja Moday. Mint írja, nem kell minden édességet száműznünk az étrendünkből, de figyeljünk a mennyiségre és a minőségre. Ehhez útmutatóul szolgálhat a vásárolt élelmiszerek címkéjén feltüntetett összetevőlista.

Az is fontos, hogy elegendő mennyiségű - elsősorban friss gyümölcsökből, zöldségekből, hüvelyesekből és teljes kiőrlésű gabonákból származó - rostot vigyünk be a szervezetünkbe. Ezek ugyanis amellett, hogy segítenek avércukorszintszabályozásában, emésztésünknek is jót tesznek.