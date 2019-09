Jelek, hogy csontproblémái vannak

A sport és a megfelelő táplálkozás mellett fontos az is, hogy észrevegyük a testünk figyelmeztető jeleit, amelyek arra utalhatnak, hogy ezen a téren esetleg nincs minden rendben. A Prevention.com összegyűjtött néhányat az árulkodó jelek közül!

Törékeny, repedezett körmök

Ha a körmeink meggyengülnek és gyakran letörnek, az nem csak kellemetlen, de azt is jelezheti, hogy a csontjaink is hasonló állapotban vannak. Tanulmányok szerint azoknak, akiknek a körmeiben a kollagén szintje alacsony (ez afehérjefelel többek között az erős csontokért), általában ugyanez a helyzet a csontjaiban is. Emellett a gyenge, függőleges irányban repedezett, barázdált körmök azt is jelezhetik, hogy a szervezetünkben alacsony a kalcium szintje. llyenkor érdemes sok kalciumban gazdag ételt, például tejtermékeket, joghurtot, kelt, brokkolit és szardíniát fogyasztani, illetve D-vitamint szedni, amely segíti a kalcium beépülését a csontokba.

Körmünk komoly betegségeket is jelezhet, ezért jó odafigyelni rá. Viszonylag gyakori, hogy fehér pontok, csíkok jelennek meg rajta. Ez mérgezésre és vitaminhiányra is utalhat. Hogy még mire, azt az alábbi cikkünkben olvashatják!

Ínyösszehúzódás

Ha az állkapocs csontállománya meggyengül, az íny visszahúzódhat vagy elválhat a fogaktól, sőt akár fogvesztés is bekövetkezhet, ami szintén jelezhet a csontozatunkkal kapcsolatos problémákat. Tanulmányok is igazolják, hogy a csontritkulásban szenvedő nők körében háromszor gyakoribb a fogvesztés.

Kezünk gyengesége csontjaink problémájára is felhívhatják a figyelmet!

Gyenge szorítás

Ha nehezen tudjuk ökölbe szorítani a kezünket, és problémát okoz például elfordítani egy ajtógombot, vagy a kezünk segítségével ülésből felnyomni magunkat, akkor szintén a csontjainkban lehet a hiba - esélyes, hogy a csontsűrűség lecsökkent a kézfejünkben, a gerincünkben és a csípőnkben is. Kutatások szerint az ilyen problémákkal küzdő nőknek rosszabb az egyensúlyuk és gyengébbek az izmaik is. A sérülések elkerülése érdekében érdemes olyan testmozgást végezni, amely fejleszti az egyensúlyérzéket és az izomzatot.

Szapora szívverés

A legtöbb ember szívverése nyugalmi állapotban 60 és 100 közötti értéket mutat, de egy tanulmány szerint azoknak, akiknél ez a szám 80 fölötti, nagyobb esélyük van a csípő-, medence- és gerinctörésre. Az ok: a szívverés megmutatja az edzettségi állapotunkat. Ha csökkenteni szeretnénk az értékeinket, akkor érdemes belekezdeni valamilyen állóképességet növelő sportba.